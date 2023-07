Sergio Massa, picante contra la oposición: “Lo que tienen que decir es dónde van a ajustar”

10/07/2023 - 12:25 País

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, desafió hoy a la oposición a explicitar públicamente dónde realizarían un "ajuste" y le reclamó también "sinceridad" en relación al destino que le darían a las empresas públicas en un eventual gobierno.



"Lo que tienen que decir es dónde van a ajustar. A mí me gustaría que haya sinceridad a la hora de plantear ajuste con represión. Que les digan a los trabajadores de Aerolíneas, Correo Argentino y Aysa que los van a cerrar y privatizar. Vamos a cerrar Aerolíneas, vamos a cerrar el Correo, vamos a cerrar la empresa y la vamos a privatizar”, sostuvo Massa en declaraciones formuladas a Radio 10.



Allí, afirmó hoy que el Ejecutivo seguirá imponiendo la "agenda de gobierno" para avanzar hacia “un país con inclusión, con orden fiscal, superávit comercial, competitividad cambiaria y acumulación de reservas”.



"Lo que tenemos que hacer es seguir resolviendo problemas, intentando resolver las dificultades que tiene la Argentina, seguir imponiendo la agenda de gobierno", señaló Massa la entrevista que brindó a Radio 10.



En cuanto a la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) ayer en la localidad bonaerense de Salliqueló, Massa remarcó que “se generará un ahorro de casi US$ 4.200 millones a partir del año que viene”, y subrayó que “este año serán US$ 2.000 millones menos que íbamos a gastar en importaciones".



Todos estos avances se produjeron "a pesar de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) decía ‘dejen de o bajen la proporción de inversión pública, reduzcan el ritmo de ejecución del gasoducto’, obra que se hizo en 10 meses", remarcó el titular del Palacio de Hacienda.



Massa también comparó los niveles de inversión entre este gobierno y la administración macrista: "Argentina hoy tiene 1,6% de inversión pública de su presupuesto y en el 2019 tenía 0,4%".



"Ese 1,2 (puntos porcentuales de diferencia) era ahorramos en el Presupuesto sobre la base de dejar de invertir. Dejar de invertir son menos pavimentos, menos cloacas, menos agua corriente, menos subsidio al transporte", puntualizó el ministro.



Por otro lado, el precandidato presidencial de UxP le pidió "sinceridad" a los candidatos opositores respecto al destino que tendrán las empresas públicas en un eventual gobierno.



En tanto, al referirse al lockout patronal del viernes pasado en el sector del autotransporte público de pasajeros, el ministro de Economía y precandidato presidencial insistió con que se daba "una situación de desorden por empresarios que habían tomado de rehén a la gente” y remarcó que desde el Gobierno pudieron “poner orden sin reprimir".