Alberto Fernández sobre René Favaloro: "Cualquier reconocimiento es pequeño al lado de todo lo que dio al país"

12/07/2023 - 11:43 País

El presidente Alberto Fernández destacó hoy la "intachable trayectoria" del cirujano René Favaloro, al cumplirse 100 años de su nacimiento, y afirmó que su camino recorrido en la medicina "no solo nos motiva a seguir poniendo en valor e invirtiendo en salud pública" sino que además "nos recuerda las consecuencias de no hacerlo".



"A 100 años de su nacimiento, recuerdo al inmenso doctor René Favaloro. Realizó el primer bypass aortocoronario que permitió salvar miles de vidas, puso su talento al servicio del país y trabajó incansablemente por el acceso a la atención sanitaria de quienes la necesitaban", publicó esta mañana el Presidente en su cuenta de Twitter.



Y agregó: "Cualquier reconocimiento que podamos hacerle es pequeño al lado de todo lo que le dio a la Argentina. Su intachable trayectoria no solo nos motiva a seguir poniendo en valor e invirtiendo en salud pública, sino que también nos recuerda las consecuencias de no hacerlo".



"El Estado debe estar presente, sobre todo para los más vulnerables, los mismos para quienes el doctor Favaloro volcó toda su vocación. Ese país estamos construyendo y en ese rumbo queremos que continúe", concluyó su posteo el Presidente, junto a una foto de un joven Favaloro.



Esta tarde, se realizará un homenaje a Favaloro en el Centro Cultural Kirchner (CCK), donde habrá como actividades destacadas un show musical de Nahuel Pennisi y León Gieco, la presentación de una estampilla postal en su honor, la intervención del historiador Felipe Pigna y la participación de familiares del célebre médico, al cumplirse hoy los 100 años de su nacimiento.



El encuentro comenzará a las 18 con la presentación de la emisión de una estampilla postal en honor del prestigioso cirujano que cambió para siempre la historia de la medicina mundial con su técnica del bypass de corazón, según informó la Fundación Favaloro a través de un comunicado.