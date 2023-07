El Frente de Todos acusa a la oposición de ser "mascota del poder" tras caerse la sesión del Senado

12/07/2023 - 13:28 País

El oficialismo acusó hoy a los senadores de Juntos por el Cambio (JxC) de ser "mascotas del poder" al frustrarse por falta de quorum la sesión del Senado en la que estaba previsto el tratamiento de ascensos de pliegos de jueces, fiscales y defensores de distintas provincias propuestos por el Poder Ejecutivo.



El senador por Neuquén del FdT Oscar Parrilli afirmó que los senadores de JxC no se presentaron en el recinto porque responden a órdenes del CEO del grupo Clarín, Héctor Magnetto, y del director del diario La Nación, Fernán Saguier.



"Les dieron una orden de que no había que bajar al recinto. Son mascotas del poder y se pelean por quién es la mascota más fiel. La sesión se cae por decisión de Magnetto y de Saguier, que querían seguir manipulando la Justicia en la Argentina como hacen con la Corte, totalmente desprestigiada", expresó Parrilli desde el recinto.



La sesión ordinaria, prevista para hoy para debatir los ascensos en el Poder Judicial, se frustró por falta de quorum pero la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma, habilitó el uso de la palabra.



"Quieren seguir manipulando, tener jueces y disciplinar a la clase política", dijo el legislador y acusó al gobierno de Mauricio Macri de "amedrentar al Poder Judicial" durante su mandato.



Adolfo Rodríguez Saá, senador por San Luis, fue otro de los miembros del oficialismo que se pronunció en contra de la actitud de JxC de no presentarse al debate.



"Primero está la patria, tenemos que resolver temas importantes para nuestra patria, no solo prestar acuerdos, que los pueden prestar o no, esa es la democracia", sostuvo el puntano en alusión a proyectos de ley vinculados a temas sanitarios y educativos que también estaban incluidos en el temario de hoy.