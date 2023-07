Massa: “Voy a defender el futuro de la Patria con el derecho a la vivienda digna”

17/07/2023 - 20:46 País

El ministro de Economía, Sergio Massa, junto al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y el intendente de Paraná, Adán Bahl, hicieron entrega este lunes de las 500 viviendas que se construyeron en la provincia con financiamiento del gobierno provincial y nacional.

En el marco del acto, el precandidato presidencial de Unión por la Patria garantizó que va a "defender el futuro de la Patria con el derecho a la vivienda digna". "Cada vez que aparece una difícil, no soy de los que se esconde, soy de los que va al frente porque amo mi Patria, porque creo que este país es maravilloso y necesita que pongamos en diálogo y con firmeza, liderazgo para sacarlo definitivamente adelante", dijo.

"Hoy me volvieron a sacar otro compromiso, porque somos convencidos de que la inversión pública no solamente genera trabajo, sino que tiene que mejorar la calidad de vida. Hay una deuda que tenemos que pagar ahora para que nuestros hijos no lo sufran en el futuro, es la deuda ambiental. Sé que se las habían prometido allá por el 2016, como tantas otras cosas que no les cumplieron. Pero vamos a iniciar el trámite para construir la planta de tratamiento cloacal de Paraná y el Gran Paraná para que no siga la ciudad tirando al río los desechos cloacales porque cuidar el medio ambiente es cuidar el lugar en el que vivimos", declaró, en otro tramo de su intervención.

Massa también deslizó nuevas críticas a la oposición y apuntó: "Cuando les dicen que la universidad tiene que ser paga, cada uno se tiene que hacer su propia vivienda, o cuando les dicen que el que no aportó no tiene derecho a la jubilación y qué bueno, que se la arregle como pueda y le dan una prestación mínima, lo que les están diciendo es que el Estado se corre, que deja de ser esa red social que protege".

Además, el ministro reivindicó su apoyo al campo. "Tenemos que seguir abrazando a nuestro campo, a nuestro interior productivo, porque el interior del interior es el que siempre pone de pie a la Argentina", sostuvo, y recordó: "Cuando vinieron la sequía, la gripe aviar, cuando los precios perjudicaron al sector lácteo, vinimos desde el Ministerio de Economía y la Secretaría de Agricultura, con 4.800 millones de pesos, que son los impuestos de la gente invertidos en sostener las cadenas productivas".