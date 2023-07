“Lo espero hasta la tarde, sino lamentablemente voy a la Justicia”: el mensaje del árbitro a la familia del jugador

18/07/2023 - 13:53 País

Mientras sigue la conmoción por el suicidio de Williams Alexander Tapón, el futbolista amateur que agredió brutalmente a un árbitro en un partido disputado el pasado sábado en Sarandí, su familia denunció públicamente que el joven fue extorsionado por el árbitro.

En el audio que la familia le adjudica a Ariel Paniagua, se puede escuchar un pedido de dinero para evitar llegar a la justicia y además, poder pagar unas cuentas atrasadas: “Quiero arreglar algo con el pibe”.

La charla es entre el árbitro y una persona de nombre Maximiliano, jugador del equipo que integraba Williams Alexander Tapón el día de su patada brutal.

En esa secuencia, Paniagua dice: “Yo te entiendo, entiendo porque yo también estuve del lado de los jugadores, pero jamás les falté el respeto de querer ir a pegar. Vuelvo a repetir, me podría haber matado”.

“Te puedo mostrar todos los mensajes que me llegan. Hacele la denuncia, arruinalo, me dicen. Yo la verdad que no quiero eso. Quiero arreglar algo con el pibe y que se termine todo esto”, añade.

Luego sigue con la frase con la que la familia del futbolista fallecido señala que Paniagua los quería extorsionar: “Tengo unas cuentas que pagar y no pude por esa boludez que se mandó. Necesitaba esa guita, por algo fui a laburar doble turno y al final salió todo mal”.

Finalmente, el referí dice: “No es culpa tuya ni del equipo, pero bueno, yo le doy hasta la tarde para que conteste y si no voy a ir a hacer la denuncia”.

Por otro lado, los familiares de Williams Alexander Tapón aseguró que el árbitro se comunicó con ellos a través de un número privado y concretamente les pidió 300 mil pesos para no hacer la denuncia. Los hermanos del jugador fallecido señalaron: “¿De dónde iba a sacar Willy esa plata? No la tenía”, sentenciaron.