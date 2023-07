Docente chaqueña denunció por abuso a un ex funcionario de esa provincia

20/07/2023 - 00:36 País

Un ex funcionario del gobierno de Jorge Capitanich y allegado a Emerenciano Sena y Marcela Acuña -imputados por femicidio de Cecilia Strzyzowski, junto con su hijo César- fue denunciado por abuso sexual por una docente.

Fue radicada el lunes 17 de julio, pero trascendió ayer, tras una entrevista a la presunta víctima, docente de una Escuela de Gestión Social del barrio M.T.D., dijo que "Quintín" (Osmar "Quintín" Gómez) la abusó sexualmente en una vivienda de Colonia Benítez, tras ser llevada hasta el lugar bajo el pretexto de que debía cocinar para un grupo de personas.

Se trata del líder piquetero local, quien en 2017 viajó a Roma con el clan imputado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Era precandidato a diputado provincial y debió renunciar.

"Viajaba por todos lados con 'Quintín' a mirar y controlar lo que hacía falta en todos los colegios. Viajábamos siempre en grupos de personas, en la camioneta de él", contó la víctima a un medio local.

Y siguió: "Ese 10 de julio me llamó y me dijo de ir a Colonia Benítez. Él ahí tiene una casa donde se junta todo el movimiento para charlar y compartir. Cuando eso pasaba teníamos que hacer las compras, cocinar y lavar los platos. Ese día me buscó por mi casa. Subí a la camioneta, le pregunté si viajaba otra mujer que suele ir conmigo y me respondió que iba a pasarla a buscar, pero nunca pasó".

Al llegar al lugar, continuó, ella se puso a "mirar lo que había en la heladera, para ver qué había para cocinar" y, en ese momento, "Quintín" apareció "totalmente desnudo". La habría sujetado "fuertemente de los dos brazos" hasta llevarla a la pieza, donde abusó de ella.

En medio del escándalo, "Quintín" dio un breve reportaje a una radio chaqueña donde negó rotundamente el abuso. "No voy a admitir nunca todo lo que se está diciendo. Lo niego totalmente", dijo.

"Estoy viajando a Buenos Aires, pero voy a pegar la vuelta a Resistencia para consultar con abogados. Es un momento muy sensible para las organizaciones y me quiero asesorar. Estoy totalmente destrozado. Quiero ir a la Justicia a aclarar todo esto y que se esclarezca", agregó.

El dirigente aseguró conocer a la denunciante. "Es una compañera que tenía relación con la organización y colaboraba en la escuela", dijo escueto y no quiso responder más preguntas.

"Mina" activada en terreno judicial estalla en el político

Al cierre de esta edición, la titular de la Fiscalía N° 3, Rosana Beatriz Soto, pidió que sea detenido Gómez (60), quien se desempeñó como personal de gabinete del Poder Ejecutivo y fue candidato a diputado provincial por el Frente Chaqueño para las elecciones Paso.

La denunciante tiene 53 años. Tras la misma, el 17 de julio pasado, el Gobierno de la provincia del Chaco dejó sin efecto el cargo que ocupaba Gómez, como asesor de la Secretaría de Municipios de Chaco.

La novedad se publicó en el Boletín Oficial ese mismo día, aunque la desvinculación tendría fecha del 1 de julio, enfatizaron las fuentes locales.