IMPACTANTE VIDEO| Violento conductor destrozó con un hacha el parabrisas del auto de una mujer

21/07/2023 - 17:49 País

Un violento conductor quedó grabado en el momento en que destrozó con un hacha el parabrisas del auto donde circulaba una mujer con su hijo de 9 años. El hecho ocurrió en San Fernando, luego de que el sujeto protagonizara un choque en una esquina donde él tenía paso.

El caso fue dado a conocer por el sitio Todo Noticias. En las imágenes que comenzaron a trascender en las últimas horas, se puede observar cómo el hombre que manejaba con Renault 12 pasó a muy alta velocidad por un cruce de calles. Del otro lado venía una mujer con su auto, que no respetó la derecha y en ese contexto se produjo un impacto leve.





La reacción del hombre fue extremadamente violenta e injustificable: se bajó del auto con un hacha y le pegó varios golpes al parabrisas, que quedó completamente destrozado.

El agresor estuvo siete días demorado y se le secuestró el hacha con mango de color rojo que usó. En las últimas horas, el hombre recuperó su libertad, aunque sigue imputado por daños y amenazas.

Le sacaron la licencia de conducir al agresor

Además, este viernes la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires tomaron la decisión de suspenderle la licencia de conducir al hombre que circulaba en el Renault 12.





A través de un comunicado, explicaron: “Quedará suspendido hasta que se le tome un nuevo examen psicofísico, en el cual deberá probar ser apto para conducir un vehículo”.

“Una persona con este tipo de reacción no puede estar manejando, porque un siniestro vial no amerita esa actitud salvaje de atacar con un hacha a otra persona. No vamos a tolerar ni a permitir que este hecho no tenga consecuencias, por eso el conductor fue suspendido y ahora deberá aprobar un examen psicológico profundo para ver si puede estar al frente de un volante otra vez”, mencionó el titular de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

Por su parte, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio, sumó: “La violencia es inadmisible. No podemos permitir que personas con total desprecio por la vida circulen por la calle. Conducir es una responsabilidad que hay que ejercer priorizando la seguridad de cada vecina y vecino”.