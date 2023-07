Elecciones para intendente en Córdoba: los principales candidatos ya emitieron su voto

23/07/2023 - 13:36 País

Los principales candidatos a intendente de las 11 listas que participan de las elecciones municipales de Córdoba habían emitido su voto pasado el mediodía, en una jornada que reflejaba una baja concurrencia, aunque los distintos espacios esperan un mayor movimiento por la tarde.



El candidato a intendente del oficialismo 'Hacemos Unidos por Córdoba', que se referencia en el 'schiarettismo', Daniel Passerini, votó en el Colegio Alemán y destacó la importancia de que el pueblo se exprese a través de las urnas.



"Estamos con las mejores expectativas, muy contentos, queremos que la gente venga masivamente a votar", dijo ante los medios presentes, entre ellos Télam, y vaticinó que por la noche "va a estar festejando".



"Hemos sacado a la ciudad del abandono y no queremos que vuelva para atrás", dijo y subrayó que su proyecto de gestión es "seguir transformando Córdoba" como lo viene haciendo el actual intendente y gobernador electo, Martín Llaryora.



Por eso, dijo, "necesitamos que la gente venga a votar y que ratifiquen ese rumbo".



Si bien admitió que "hubo poca gente en las escuelas", destacó que el proceso se realiza con normalidad".



También rechazó las acusaciones que realizan desde Juntos por el Cambio (JxC) y de otros espacios sobre el supuesto llamado del oficialismo a "no concurrir a votar".



"Nuestra posición va en contrario, queremos que vayan masivamente a votar y nos ratifiquen el rumbo", afirmó.



Por su parte, el candidato a intendente de JxC y principal adversario del oficialismo, el diputado nacional (UCR) Rodrigo de Loredo, votó en la Escuela Almafuerte del barrio San Fernando, en donde destacó que se trabajó en una campaña "extremadamente positiva" y apuntando a que la ciudad "recupere vanguardia que por muchas razones fue perdiendo".



También se sumó a las críticas hacia el oficialismo y la Junta Electoral, al calificar como "lamentable que se incentive a la gente que no participe", al sostener que esas especulaciones "perjudican a los cordobeses y la democracia".



El candidato del espacio kirchnerista de 'Córdoba de Todos', el empresario Humberto Spaccesi, destacó que su sector llegó a esta instancia habiendo "cumplido con la militancia y con el vecino cordobés, acercándoles una idea que no es más de lo mismo", y dijo que pusieron "todo el esfuerzo para hacer llegar nuestras propuestas al vecino para que tome la decisión del voto".



Uno de los primeros en votar fue el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien convocó a los ciudadanos capitalinos a que "concurran masivamente" a las urnas para "elegir al intendente que consideren el más adecuado para los próximos cuatro años".



Hasta el mediodía se observaba escaso movimiento, en tanto desde la Junta Electoral informaron que los comicios se desarrollaban con normalidad y que fueron subsanados los inconvenientes menores y habituales como las demoras en la integración de las autoridades en algunas mesas.



El jefe de campaña de JxC, Juan Negri, había cuestionado públicamente al oficialismo y a la Junta Electoral por "alentar a no votar" mediante la publicaciones de que "no serán sancionados los que no concurran" a las urnas, a pesar de la obligatoriedad que establece el Código Electoral.



Sobre este tema también se expidió el diputado nacional del radicalismo Mario Negri, quien consideró "incomprensible que la autoridad electoral promueva el no voto", cuando en realidad lo que tiene que hacer es "exigirle a los ciudadanos que cumplan con el deber de votar, sin embargo les pide que se queden en su casa durmiendo, que no habrá ningún tipo de inconvenientes".



Las restantes listas que participan del proceso electoral son el Partido Humanista, afín al kirchnerismo, que postula a Eduardo González Olguín-Luis Aubrit.



También aspiran a llegar a la conducción municipal Encuentro Vecinal Córdoba, con la fórmula César Orgaz-Gonzalo Frontera; Somos Córdoba con Juan Pablo Quinteros-Gabriel Ratner; el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad con el binomio Laura Vilches-Virginia Caldera Marsengo y el Partido Popular con Miguel Bustos-María Caballero.



Por su parte, el Partido Unión Popular impulsa a Romina Giménez-Norma Sabbadin; el Partido Demócrata a Jorge Scala-Paola González Cuevas y, finalmente, La Libertad Primero a Verónica Sikora-Enrique Rigatuso.



En los comicios se utiliza el sistema de Boleta Única de Sufragio (BUS), la misma que se aplica en la provincia y que contiene la oferta electoral de todas las categoría en un solo papel, y se elige mediante tilde con lapicera.



También están habilitados para sufragar los adolescentes a partir de los 16 años cumplidos hasta el domingo y los extranjeros mayores de 18 años con un mínimo de 2 años de residencia continua en la capital cordobesa.