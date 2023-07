Daniel Passerini será el nuevo intendente de la Ciudad de Córdoba

23/07/2023 - 21:46 País

Elecciones en la ciudad de Córdoba 2023, en vivo: De Loredo reconoció la derrota y Passerini será el nuevo intendente

El diputado de Evolución admitió que perdió pese a que no hay datos oficiales de la Junta Electoral. Lo hizo acompañado de los principales referentes de Juntos por el Cambio. Con información de Carolina Biedermann

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones en la ciudad de Córdoba. En este marco, Rodrigo De Loredo reconoció la derrota y Daniel Passerini será el nuevo intendente.

De Loredo, reconoció esta noche la derrota de su espacio en las elecciones para intendente de la ciudad de Córdoba, felicitó al oficialista Daniel Passerini y agradeció a todos los dirigentes que llegaron para acompañarlo.



"Debo reconocer el triunfo y saludar al próximo intendente Daniel Passerini. Creo que se merece esta claridad y precisión a estos momento sagrado como es el momento en donde se ejerce el voto", expresó De Loredo antes de que se conocieran datos del escrutinio provisorio.



El candidato de JxC señaló que si bien aun no estaban los datos oficiales, correspondía salir al escenario a "reconocer un resultado" en base a información del centro de cómputos de su espacio, que mostraban una tendencia que le daría la victoria al candidato schiarettista Passerini.



“Queríamos que el cordobés tenga el respeto, vayan a dormir tranquilos, pero si bien no es oficial sabemos que no se puede revertir”, sostuvo De Loredo desde el escenario del búnker en el complejo Alto Botánico, donde estuvo acompañado por los máximos referentes nacionales de JxC.



Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau, Luis Petri, Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, entre otros, estuvieron en Córdoba junto al candidato.



“Agradecer a todos los dirigentes de JxC que están acá, vinieron en las buenas y en las malas, esta vez las encuestas fallaron al revés, los guarismos que teníamos indicaban otra cosa”, reconoció el expresidente de Arsat, el único que tomó la palabra.



Y expresó: “Vinieron a córdoba con mucha responsabilidad, con su prestigio y trayectoria a validar propuestas”.



Asimismo, señaló que había mantenido una comunicación con el expresidente Mauricio Macri y destacó que “estuvo siempre presente”.



De Loredo manifestó además que sintió un "sabor amargo" debido a la baja participación electoral en la capital cordobesa.