Hallan muerto a un joven: tenía al menos seis heridas de arma de fuego

25/07/2023 - 19:49 País

Un joven fue hallado hoy asesinado a balazos en un barrio de la zona sur de la ciudad santafesina de Rosario y para el fiscal de la causa a la víctima la "ejecutaron" en el lugar y se trata de un crimen similar a otros dos cometidos horas antes, informaron fuentes policiales.



El cadáver de la víctima, que tenía al menos tres heridas de arma de fuego en la cabeza y otras tres en la espalda, fue hallado esta mañana en un descampado ubicado en inmediaciones de Lirio y España, del barrio Las Flores, en el extremo sur rosarino.



Tras el hallazgo tomó intervención en la pesquisa el fiscal Alejandro Ferlazzo, de la Unidad de Homicidios Dolosos de Rosario.



“La víctima fue ejecutada en este lugar y hay similitud entre los dos crímenes ocurridos en las últimas horas”, aseguró este mediodía el fiscal Ferlazzo.



Es que el fiscal también investigaba el homicidio de un hombre de unos 35 años, cuyo cadáver baleado fue encontrado ayer en un descampado de la zona noroeste de Rosario.



Ferlazzo aseguró luego que el cuerpo hallado esta mañana “tenía al menos seis heridas de arma de fuego”.



El funcionario judicial abundó que la víctima fue “ejecutada” en el lugar en horas de la madrugada, pero que los vecinos no llamaron en el momento “por temor a involucrarse”.



“Los vecinos escucharon disparos y no quisieron dar aviso. Fue ejecutado en este lugar, tiene muchos impactos de arma de fuego, al menos seis en zonas vitales, en el cráneo, en el pectoral y en las piernas”, reportó Ferlazzo en conferencia de prensa.



Para el encargado de esclarecer el caso, el hallazgo de vainas servidas al lado del cuerpo es un indicio de que el homicidio fue en el mismo lugar, en un terreno donde hay casas de construcción precaria y un basural.



“No sabemos si es del lugar o si lo trajeron. En este lugar hubo ruidos, corridas y los disparos”, dijo sobre la base de testimonios tomados a los vecinos.



El fiscal señaló que la escena del crimen de esta madrugada es similar a la del homicidio de anteanoche, ocurrido en la zona del puente Sorrento, ya que las víctimas eran hombres, de edad estimada entre 20 y 30 años, tenían impactos de bala y no se les encontró documentación personal.



En ese marco, convocó a quienes “tengan indicios” a acercarse a Fiscalía o al Instituto Médico Legal para averiguar si conocen a alguna de las dos personas asesinadas.



Consultado sobre la cantidad de horas que pasaron desde que los vecinos oyeron los tiros y llamaron al 911, Ferlazzo expresó: “Los vecinos tienen temor. Hay casas cercanas al lugar del crimen. Ellos manifestaron temor a salir, a llamar, a involucrarse."



De acuerdo a los primeros testimonios brindados por vecinos, durante la madrugada se escucharon varios disparos, aunque nadie se asomó por temor a ser lesionado.



La escena del crimen fue preservada por la policía hasta la llegada del fiscal Ferlazzo y de los peritos de la Agencia de Investigación Criminal.



En tanto, el cuerpo fue enviado al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia.



Mientras que el comisario Diego Santamaría, jefe del Comando Radioeléctrico local, aseguró que la víctima "era muy joven" y agregó que "no tenía documentación" y que los vecinos que lo vieron dijeron "no conocerlo".