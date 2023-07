El escalofriante AUDIO del empresario descuartizado, a un barrabrava de Boca: "Matame"

27/07/2023 - 16:45 País

En las últimas horas se difundió un escalofriante audio del empresario descuartizado, a un barrabrava de Boca Juniors. En el mismo, se mostraba desafiante y le pedía irónicamente que si lo llegara a ver, lo mate. El caliente diálogo fue dado a conocer por el sitio Clarín.

Mientras los investigadores apuntan a una deuda o a algún problema de dinero, "Lechuga" -como se hacía llamar Fernando Pérez Algaba- había cruzado insultos y amenazas con Gustavo Iglesias, un presunto barra de Boca.



​En la charla, que parece grabada por el propio trader –compra y venta de activos y derivados financieros–, le advierte a Iglesias que si lo sigue "jodiendo", lo va a "mandar en cana".



"Ya te voy a cruzar", le contesta el barra, quien además da a entender que él o una persona cercana ya lo había cruzado, pero "se salvó por cinco minutos", a lo que la víctima termina diciéndole en tono desafiante: "Matame cuando me vengas a buscar, eh. No me dejes vivo. Matame".



En los audios, Pérez Algaba revela también que le vendió autos durante 15 años, mientras que el barra lo acusa de "cobarde" y de "escapar", en alusión a sus viajes al exterior.



La charla completa

​​— Fernando Pérez Algaba: Vos tenés que cobrar lo que tenés que cobrar, que es tu plata y punto. Vos no vas a disponer de mi vida ni de mi hermana ni de mi tía. Si me seguís jodiendo te voy a mandar en cana. No me rompas más los huevos, ¿escuchaste?



​​— Gustavo Iglesias: Gordo puto, la concha de su madre. Hijo de puta. Ya te voy a cruzar



​— F.P.A.: ​Ningún problema. Cruzame, matame.



​— G.I.: ​Te salvaste por cinco minutos, por cinco minutos zafaste, eh.​​

​— F.P.A.: ​​Matame cuando me vengas a buscar, eh. No me dejes vivo. Matame



​— G.I.: ​Yo te agarro a piñas



​— F.P.A.: No, piñas no. Matame. Eu, matame, eh​.



​— G.I.: ​ ​Si vos sos cobarde... te fuiste afuera por cobarde. ¿Por qué te escapás?

Cobarde.



​— F.P.A.: ​Yo no me escapo, si yo estoy acá. Los 15 años que te pagué no decís nada...

​— G.I.: ​ Te van a cagar a palos, gordo garca



​​— F.P.A.: Pero, che, escuchá. Los 15 años que te pagué... no me decís nada. Ahora

me caigo y sí.



​— G.I.: ​ Dale, gordo. No me importante. No te conozco de ningún lado a vos. Gordo logi, ortiva​.



​​— F.P.A.: ¿Cómo no me conocés? Si te compré autos durante 15 años.



​— G.I.: ​ ​¿Yo que soy, Dios? ¿La gente se lleva por lo que digo yo? La gente lo dice con pruebas, boludo.

​— F.P.A.: Y no, ¿sabés lo que pasa? Sos Gustavo Iglesias, barra de Boca. Como te tienen miedo, te chupan el orto​, boludo, es así.



​— G.I.: ​No, no... No confundas el miedo con respeto.​



Más audios​

Pérez Algaba, que fue encontrado descuartizado el domingo en un arroyo de Ingeniero Budge, le había enviado un audio de WhatsApp a un amigo del hijo de Gustavo Iglesias. Lo llama Nahuel, lo señala como un protegido del barra y le advierte que lo va a "ir a buscar por cielo y tierra" por una supuesta deuda que mantenía con él.



"¿Qué hacés, Nahuelito? Divertite, ¿eh? Divertite mucho. Divertite mucho que cuando vuelva te vas a tener que ir a vivir al country de Gustavo Iglesias. Con él, ahí. Los dos. Porque a vos te voy a ir a buscar por cielo y tierra", lo amenaza. El mensaje da a entender que se lo mandó cuando todavía no estaba en Buenos Aires.