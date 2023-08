Su perro escapó, y un vecino lo mató de cinco tiros

03/08/2023 - 17:08 País

Una familia perdió a su mascota, un perro Dogo, en manos de un vecino, que lo baleó cuando ellos habían salido a hacer un trámite.

La familia Yesquén había salido de su domicilio para hacer unos trámites en el sur del Gran Buenos Aires, y al regresar a su casa encontraron a su perro, tirado en la puerta en plena agonía, a raíz de 5 impactos de bala efectuados por un vecino fuera de sí.

"Me estaba esperando para despedirse, pobrecito. Mis palabras fueron que hiciste cabezón por qué te escapaste, me miró y dejo de respirar", recordó Emiliano, dueño del can.

Según contó, el animal había escapado, y al ser avisado, regresó inmediatamente, pero ya era tarde, porque sin esperárselo, se encontró con la peor escena.

El autor de los disparos sería un hombre que vive a pocos metros de allí, que reaccionó de esa manera porque "Gruñon" lo habría mordido. Sin embargo, el dueño del can desconfía de esa teoría, debido a que "Gruñón era muy bueno, se crio en familia, y nunca mordió a nadie. En mi casa no paramos de llorar".

Además, Emiliano explicó que "el asesino solo tenía un raspón en la mano, que pareciera que se lo hizo (su perro) con la pata".

"Él pasó caminando y el perro lo rasguño o lo raspó con los dientes, se fue a su casa, que vive a una cuadra y media de la mía, agarró un arma 9 milímetros, viene a toda velocidad con su auto y lo ejecutó", precisó.