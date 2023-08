El "pasado oscuro" del padre de Cecilia Strzyzowski: "Me quebró tres dedos, me ahorcó, casi me mata"

05/08/2023 - 11:51 País

Esta semana se conoció la noticia del fallecimiento del padre de Cecilia Strzyzowski en el día en que la joven cumpliría 29 años. Miguel había sido internado tras sufrir un infarto pero no resistió y murió poco después. Tras ello, Gloria Romero fue consultada sobre el deceso de su ex y reveló detalles escalofriantes.