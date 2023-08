“No me dejan despedirme de mi hija, no me dejan acercarme", reclamó la mamá de Morena

10/08/2023 - 11:32 País

María pidió que la Justicia le otorgue una custodia para acercarse hasta el velatorio de su hija, Morena Domínguez, porque no se lo permiten y denunció: "Se robaron el cuerpo de mi hija, con un acta de defunción, con punteros políticos se la llevaron de la morgue, no me dejan despedirme, no puedo acercarme a ella".

En el mismo sentido, se refirió a Hugo: "Él no es el papá, está mintiendo todo", manifestó e indicó que el padre biológico "nunca estuvo" aunque no dio más explicaciones.

Además, pidió colaboración para acercarse al velorio: "Quiero despedirme de mi hija, nada más".

“Es todo política y yo voy a salir a defender el nombre de mi hija, pero necesito una custodia policial que me lleve hasta ahí cinco minutos, porque dicen que él está agresivo, yo tengo dos criaturas, no puedo dejar que le pase nada”, sumó.

También señaló que ella pidió velarla por su parte e indicó que su propia madre está en su contra. “Quedamos con el Dr. Burlando en que podía llevármela unos minutos”, agregó.