BRUTAL VIDEO | Muere un hombre durante una protesta en el Obelisco

Un hombre murió hoy en el Obelisco de Buenos Aires después de una represión de la Policía de la Ciudad ante una protesta que realizaban esta tarde agrupaciones políticas de izquierda y organizaciones sociales convocada "contra la farsa electoral y la democracia del pueblo".



"Estábamos terminando el acto y desconcentrando. Se meten policías a desalojarnos. Ahí detienen a un compañero. Cuando detienen a un compañero lo vamos a sacar y vienen todos a reprimirnos. En esa situación detienen a cuatro compañeros más y a Facundo Molares que se descompensa. No sabemos si está muerto", denunció a Télam el referente de la agrupación Fogoneros Luciano Lupi, antes de que se conociera el desenlace.



Distintos militantes de esta organización, del Movimiento Teresa Rodríguez, Votamos Luchar y Movimiento Rebelión Popular -del que formaba parte Molares- se manifestaban contra la "farsa electoral" y por "la democracia del pueblo", cuando "la policía arremetió" contra los manifestantes", indicaron desde una de las agrupaciones.



Por su parte, la oficina de Prensa de CABA informó que el hombre "murió de un paro cardíaco".



"El SAME reportó que el hombre, de entre 40 y 45 años, sin documentación, fue trasladado al Hospital Ramos Mejía desde el Obelisco", dijo el escueto comunicado.



Añadió que "durante más de media hora se le hicieron maniobras de reanimación, hasta que se constató el fallecimiento" y sostuvo que "las causas del deceso se relacionan con un paro cardíaco producto de factores de riesgo".



Los cuatro detenidos fueron llevados a la Comisaría 13, en el barrio de Caballito, mientras que el descompensado fue derivado al Hospital Ramos Mejía "sin signos vitales", según testigos.



La Policía de la Ciudad también confirmó a Télam la muerte de un individuo de alrededor de 40 años luego de que efectivos de esa fuerza impidieran que se prendiera fuego una urna por parte de los manifestantes.



"Marcha del MST quisieron prender fuego una urna. No se los dejó. Empezaron a agredir. Al momento de las 4 detenciones uno de ellos comenzó a convulsionar. Se llamó al SAME y se lo llevó al Ramos Mejía", indicaron fuentes de la policía porteña, y adelantaron que la Jefatura de Gobierno emitirá un comunicado de prensa con lo sucedido.

La policía de la ciudad reprimió una asamblea en la plazoleta del Obelisco y asesinó al compañero Facundo Molares de Rebelión Popular. Todo nuestro repudio. Justicia por Facundo. pic.twitter.com/0GZtZTqbcf — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) August 10, 2023