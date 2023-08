Fernando Cáceres y el desgarrador recuerdo del cirujano asesinado: “Estoy acá gracias a él”

11/08/2023 - 18:14 País

El ex futbolista de la Selección Argentina Fernando Cáceres recordó al médico cirujano Juan Carlos Cruz que fue asesinado de un balazo en la cabeza para robarle el auto en Morón. El profesional de 52 años fue quien le salvó la vida al defensor cuando fue baleado en la cabeza en 2009.

En la madrugada del jueves en el oeste del Gran Buenos Aires, Juan Carlos Cruz fue asesinado de un balazo en la cabeza por delincuentes que intentaban robarle el auto. La víctima se desempeñaba como jefe de emergencias en el Hospital Ramón Carrillo de Ciudadela y, en 2009, le salvó la vida al ex Independiente que había sido atacado de la misma manera durante un robo en Tres de Febrero.

Por ello, el mundialista con la “Albiceleste” en Estados Unidos 1994 recordó a Cruz: “Ojalá encontrara palabras que no se hayan dicho sobre todo lo que está sucediendo en la Argentina. Hoy, lamentablemente, le tocó a una persona que tuvo mucho que ver en mi vida. Yo estoy acá gracias a él. Le tengo un recuerdo y un agradecimiento enorme de mi parte".

“Hablar de esto es complicadísimo porque estamos viviendo en un país donde ni él ni nadie se merece esto. Por todo lo que hizo y todo lo que era, no se merece esto. Le debo la vida a esta persona, no puede ser, y no puede ser lo que está sucediendo en el país con estas cosas” continuó, shockeado, el ex zaguero central de River.

Luego, el “Negro” mostró su indignación por el hecho de inseguridad: “Mi suerte fue que estuve en manos de él. En lugar de hablar de cosas buenas estamos hablando de estas cosas, no es agradable, despertarse con una noticia así... ¿De qué valió todo lo que hizo por mí?”.

Además, Fernando Cáceres confesó una charla que tuvo con el médico cirujano luego de que este lo operara: “Hemos charlado, yo tenía muchas preguntas para hacerle y él me ayudó a resolver lo que necesitaba saber. Sabía todo lo que él había ‘remado’ para ser médico. Después de que salí de la clínica tuve que hacerme chequeos, lo pude ver y saludar. Le debo muchísimo por todo lo que él permitió que no me sucediera”.

“Él amaba su profesión. Yo le comenté que el hospital está en una zona ‘complicada’ y él me dijo ‘no me importa, nosotros salvamos vidas y no preguntamos quiénes son los pacientes’. Y eso es lo que hacía él” agregó el ex jugador del Zaragoza de España.

Por último, el ex futbolista de 54 años describió la persona que era Juan Carlos Cruz: “Era una persona sencilla, que sabía lo que hacía pero no era consciente de lo que el otro recibía de él. Sabía que él salvaba vidas, pero no sabía cómo se sentía el otro. Yo lo puedo decir, hacer lo que hizo por mi... Cuando vi lo qué me pudiera haber sucedido... Hoy estoy acá hablando por teléfono gracias a él”.