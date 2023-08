Javier Milei "Daremos fin al kirchnerismo y a toda la casta política"

14/08/2023 - 00:31 País

Javier Milei, habló en su sede tras conocerse los primeros resultados de los comicios internos en Argentina. "Viva la libertad, carajo", gritó el candidato más elegido en las elecciones PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias). Fue entonces cuando los presentes empezaron a corear: “La casta tiene miedo” y “se siente, se siente, Milei presidente”.

"Quiero darles las gracias a todos los que vienen apostando desde el 2021 en crear un proyecto liberal, con proyección nacional, y que llegue a ser Gobierno. También quiero darles las gracias a todos los que se fueron sumando durante el 2022 y así hemos logrado construir esta alternativa que no solo dará fin al kirchnerismo, sino también a la casa política que acecha este país", amplió.

“Estamos frente al fin del modelo de la casta, basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad, hay un derecho, pero se olvida que ese derecho se tiene que pagar”, comenzó con su presentación triunfal, para dar rienda suelta a su mantra liberal-libertario.

“Hoy dimos el primer paso para la reconstrucción de la Argentina, y todo esto está manifestado en un conjunto de logros y de métricas sobre la elección de hoy”, señaló el líder de La Libertad Avanza. Y añadió, con tono efusivo: “No solo hemos sido la fuerza más elegida en términos individuales, sino que hoy somos la fuerza más votada. ¡Porque somos la verdadera oposición!”.

En ese sentido, Milei destacó que “17 de 24 distritos se pintaron de violeta”. Y calculó su peso legislativo en caso de repetir este resultado en la generales de octubre, al detallar que podrían sumar ocho bancas de senadores nacionales.

Finalmente, el libertario invitó a los “argentinos de bien” a sumarse a “la revolución liberal”. “Que no me vengan con que no se puede, el problema es que la solución está en manos del problema. Está en manos de los políticos. Si ellos no quieren cambiar, ¡vamos a sacarlos definitivamente!”, exclamó.

“Ahora llegó el momento de ir a festejar con la militancia. ¡Vamos todos a festejar! ¡Se viene el estallido!”, gritó Milei, mientras de fondo sonaban los acordes del tema popularizado por Bersuit Vergarabat a finales de los 90.