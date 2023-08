Javier Milei: “El FMI no debería tener problemas con el programa que planteamos”

14/08/2023 - 13:09 País

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, aseguró hoy que "el FMI no debería tener problemas con el programa que planteamos", descartó que pueda haber un acuerdo con Juntos por el Cambio, aunque destacó el "excelente vinculo" que tiene con Mauricio Macri.



En declaraciones a las radios La Red y Continental, y al ser consultado si podría alcanzar un acuerdo con JXC, Milei señaló que "con Juntos por el Cambio es inviable un acuerdo porque tiene elementos dentro de sus estructuras que son absolutamente inviables como la Unión Cívica Radical o la Coalición Cívica o partes del PRO, que son socialistas con buenos modales".



Destacó que con Macri tienen "un excelente vínculo" y que fue el único que le "mandó un mensaje" para felicitarlo tras las PASO celebradas ayer, en las que resultó el precandidato más votado, con el 30,04% de los sufragios.



Contrariamente, a la precandidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich le volvió a adjudicar haber sido parte "las operaciones" que, dijo, hicieron en contra suyo "en el último tiempo".



"Es muy difícil reconstruir el vínculo, cuando se me calumnió y ensució; es difícil volver atrás", dijo respecto a su relación con Bullrich, quien será la candidata de Juntos por el Cambio de cara a las presidenciales del 22 de octubre próximo.



Sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Milei dijo que "no debería tener problemas con el programa" que plantea su espacio político, que -indicó- "es un ajuste fiscal mucho más profundo".



En este sentido, agregó: "Lo más importante es la convicción. Tenemos claro el diagnóstico y estamos convencidos".



El candidato de La Libertad Avanza dijo que a partir de los resultados obtenidos ayer por su espacio, "hay que seguir trabajando" y recordó que esa fuerza ganó "en 17 de los 24 distritos".



"Seguiremos trabajando con la misma pasión para poner de pie a la Argentina", destacó, al tiempo que advirtió: "El miedo es una técnica muy utilizada por la política. Lo ha hecho el Kirchnerismo y Juntos por el Cambio. Frente a la falta de propuestas e ideas, recurren a meter miedo''.



"Frente a la carencia de ideas recurren a una técnica horrible que es generar el miedo. Podrían asustar a alguien si tuvieran un modelo que es exitoso. La verdad que son un conjunto de fracasados", completó el precandidato de La Libertad Avanza.



Respecto al triunfo de Patricia Bullrich frente a Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio, Milei consideró que "es una buena noticia que a alguien con una forma tan complicada de hacer política le haya ido mal, que alguien tan siniestro haya perdido".



En torno a posibles alianzas de cara a las elecciones generales, Milei dijo: "Todos los que quieren adherirse a este proyecto liberal son bienvenidos".



"De lo que se trata es de reconstruir la Argentina y que, de acá a 35 años, volvamos a ser una potencia mundial", afirmó.