La educación es un "derecho" y no una "cuestión de guita", advirtió Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió hoy que "la derecha tiene muchos candidatos pero un solo proyecto, que es quitar derechos", y resaltó que la educación no es una "cuestión de guita", en respuesta a la discusión impulsada por el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, para privatizar ese servicio público.



"Uno de los factores centrales para generar igualdad de oportunidades, económicas, geográficas e incluso familiar es la educación", dijo Kicillof al inaugurar el nuevo edificio para el Centro Educativo Complementario N° 802 en la ciudad de Berisso.



El mandatario provincial afirmó así que "a cada uno de los pibes lo asiste un derecho que es la educación, es un derecho que no se resuelve con una cuestión de guita".



Para Kicillof, "la derecha tiene muchos candidatos pero un solo proyecto, que es quitar derechos. Hoy estamos inaugurando el edificio número 172 desde que estamos en el Gobierno. Realizamos en esta gestión 12 mil obras en toda la provincia".



El gobernador dijo que vio en los últimos días la "recorrida que hicieron por los canales macristas" tras las PASO los candidatos opositores Patricia Bullrich y Javier Milei, y señaló que si bien hay "problemas", con lo que proponen esos postulantes "no van a arreglarlos".



"Será al revés. Están bastante de acuerdo. Milei dijo que (Mauricio) Macri y (Domingo) Cavallo eran dos momentos destacados de la historia argentina. Cavallo destruyó el país y varias veces, y lo de Macri no hay que ni explicarlo", añadió.



El mandatario bonaerense encabezó su primer acto tras el triunfo que Unión por la Patria (UxP) obtuvo en las PASO del distrito el domingo último, y estuvo acompañado por el titular de la Dirección General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi.



"Venimos acelerando la gestión. Venimos de la pandemia y ni bien terminó, en un año y medio inauguramos 171 edificios escolares. Hoy nos encontramos con lo que falta. Son muchos los que faltan, pero hoy estamos abriendo el edifico nuevo 172 en la provincia de Buenos Aires", apuntó.



Kicillof indicó que el Ejecutivo bonaerense seguirá "inaugurando escuelas, reparando las que nos quedan y desarrollando un plan para los próximos cuatro años".



Consultado por quienes no concurrieron a votar en las PASO, dijo que quien "no ejerce su derecho" al sufragio "permite que otro lo haga", porque en el "porcentaje" del recuento "es como si hubiera votado, porque se calcula sobre los que fueron a votar".