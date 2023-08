Bloques opositores buscan conseguir quórum para tratar reforma o derogación de ley de alquileres

17/08/2023 - 16:43 País

Diputados del bloque de Juntos por el Cambio, Córdoba Federal y Juntos por Rio Negro se reunieron hoy vía zoom para analizar las posibilidades que tienen de reunir el quórum suficiente para sesionar el miércoles 23 de agosto para debatir en el recinto una reforma de la ley de alquileres.



No obstante, en las bancadas opositoras persisten las diferencias respecto a si se impulsarán cambios o se buscará derogar la norma aprobada hace tres años.



La bancada del Frente de Todos, que conduce Germán Martínez, tiene la decisión de impulsar el dictamen de mayoría firmado por el oficialismo que es mantener los ejes centrales de la actual ley, que establece tres años de convenios entre inquilinos y propietarios y una actualización anual de los valores que se acuerden entre las partes.



Fuentes parlamentarias señalaron que el FDT aun no definió si darán quórum a la sesión impulsada por Juntos por el Cambio, aunque precisaron que sí está tomada la decisión de defender ese despacho, en el que se incluyen beneficios impositivos para los propietarios que destinen unidades para alquiler.



En el oficialismo consideran que la solución no está en quitar derechos a los inquilinos sino en sumar incentivos para mejorar la oferta.



Juntos por el Cambio junto a otros bloques opositores pidió una sesión para el miércoles 23, luego que fracasara el pasado 5 de julio la presentación que realizaron para tratar ese día sobre tablas un proyecto de derogación de la ley de alquileres.



Los diputados de la UCR Mario Negri; Carlos Gutiérrez, de Córdoba Federal; y Agustín Domingo, de Juntos por Rio Negro, mantuvieron un encuentro via zoom para empezar a explorar cuáles son las posibilidades que tienen para reunir el quórum de 129 diputados y tener esa mayoría para rechazar el dictamen de mayoría logrado por el Frente de Todos.



Uno de los puntos centrales que deben acordar los bloques es si buscarán reformar la ley o impulsarán la derogación como pide un amplio sector de JXC, lo que no es aceptado por algunos diputados de ese espacio político ni el Interbloque Federal ni de Juntos por Rio Negro.



JXC impulsó un dictamen de minoría donde propone contratos por dos años y una actualización de los convenios cada tres meses.



Sobre esta última iniciativa el plazo de ajuste fijado para los alquileres es cuestionado por algunos legisladores de JXC, mientras que en otros bloques estarían de acuerdo en establecer que las actualizaciones se hagan cada seis meses.



Fuentes parlamentarias señalaron que cada bancada se reunirá para definir cuántos legisladores pueden aportar a la sesión y cuál será la postura que asumirán ante los cambios de la ley de alquileres.



En este marco, mañana habrá un nuevo encuentro entre los referentes de esos espacios.



El diputado del Pro, Pablo Tonelli, dijo hoy "estamos muy preparados y organizándonos para el próximo miércoles 23 para tratar la modificación o derogación de alquileres, tal como pedimos en la última sesión que tuvimos. Ese es nuestro objetivo".



Al ser consultado por la señal Diputados TV sobre cómo se conseguirá el quórum de 129 diputados para sesionar, el diputado del PRO señaló que "estamos hablando con todos los bloques. Confiamos y tenemos la esperanza de que finalmente logremos el quórum y la mayoría para tratar las modificaciones o la derogación de la ley".



"Es muy evidente que esta ley no dio los resultados esperados y ha generado problemas en el sector. Yo me opuse a la ley y lamentablemente se aprobó y el mercado se retrajo, con lo cual terminaron todos perjudicados", dijo el legislador del PRO.