Científicos en contra de la propuesta de Milei para eliminar el Conicet y el ministerio de Ciencia

18/08/2023 - 20:46 País

Reconocidos científicos e investigadores de diversas áreas del conocimiento cuestionaron las declaraciones del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien que propuso cerrar el ministerio de Ciencia y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), reivindicando las políticas públicas de desarrollo del conocimiento durante la movilización que protagonizaron en la explanada del Polo Científico del barrio porteño de Palermo.



La presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea), Adriana Serquis, dijo a Télam: "Suponer que Argentina puede prescindir de la Ciencia es parte de la imaginación de algún tipo de elite que cree que se puede salvar importando todo el conocimiento que necesite sin entender que el conocimiento es valioso y complejo de construir".



"Es imposible enumerar todo lo que el complejo científico-tecnológico le aporta a la Argentina, países más desarrollados invierten decenas de veces más que nosotros en esto y nosotros tenemos que seguir construyendo conocimiento en Argentina, porque eso es lo que nos permite trazar mejores estrategias para combatir los incendios forestales o desarrollar tecnologías necesarias para las energías renovables entre otras cosas", añadió.



Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), Raúl Kulichevsky, dijo a Télam que "hoy ningún país del mundo se plantea que el desarrollo es posible sin invertir en Ciencia y Tecnología, frente a planteos como el de Milei la que nos queda es estar acá para defender al complejo científico y tecnológico y a la universidad pública que formó a muchos de los que nos juntamos hoy".



"Desde Conae producimos información satelital que no sólo sirve para atender a emergencias como las inundaciones que vimos en los últimos días, también proveemos de información clave sobre el estado de los campos a los productores agropecuarios, no hay manera de ignorar el aporte de todos los organismos del sistema científico-tecnológico al desarrollo productivo de Argentina", completó.



La directora del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y vicepresidenta de la Organización Meteorológica Mundial, Celeste Saulo, sostuvo que "no podemos permitir que la Ciencia esté en discusión como tampoco pueden estar en discusión la Educación, la Salud, la alimentación o la obra pública. Hay derechos conquistados de los que no podemos volver atrás".



"Milei provoca a todos los argentinos, porque si de algo estamos todos orgullosos es de tener una educación pública y gratuita de calidad y de nuestros desarrollos científicos; claro que hay cosas que se pueden mejorar, pero no se puede cuestionar la existencia de los organismos científicos y las universidades nacionales sin poner en juego los derechos esenciales de todos", advirtió Saulo, en declaraciones a Télam.



"La Ley de creación del Servicio Meteorológico Nacional tiene más de 150 años y ahí en ese momento ya Domingo Sarmiento subrayaba la necesidad de producir conocimiento científico propio para impulsar el desarrollo nacional; es un insulto a todos los argentinos venir a decirnos ahora que podemos prescindir de la Ciencia", finalizó.



Mientras que el presidente de Y-Tec e investigador del Conicet, Roberto Salvarezza, subrayó: "ningún país del mundo crece dándole la espalda al conocimiento o atacando a los científicos como escuchamos en los últimos días; lo quisieron hacer en el gobierno de Cambiemos y lo quiere hacer ahora Milei, pero no vamos a permitir que nos arrastren a ser un estado neocolonial dedicado a exportaciones primarias".



El subsecretario de Coordinación Institucional del ministerio de Ciencia, Pablo Núñez, expresó: "Milei niega el desarrollo de la Argentina, es un nivel de ensañamiento con el futuro del país que no experimentábamos desde los años 90 cuando quisieron privatizar el Conicet. En todos los países desarrollados el Estado es protagonista de las inversiones de riesgo necesarias para el desarrollo de nuevas capacidades, incluso hoy en Argentina las principales empresas privadas como Arcor, Pan American Energy, Bioceres o la Sociedad Rural buscan trabajar con el Conicet para innovar en sus procesos productivos".



Marcos Actis, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (FI-UNLP) y titular de Veng, la empresa de Conae que desarrolla el lanzador satelital "Tronador", dijo a Télam: "el planteo de Milei concibe un país limitado a la exportación de materias primas sin desarrollo local; en Argentina sólo el estado invierte en ciencias básicas y desarrollo tecnológico y a partir de ahí muchas Pymes desarrollan productos de alto valor agregado; si sacamos al estado todas esas empresas y conocimientos desaparecen".



En tanto, Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), afirmó que "cuando Milei intenta argumentar un estado que no invierta en Ciencia y Tecnología pone en evidencia una concepción ideológica muy dogmática en la que el estado no tiene razón de ser; eso no existe en ningún lugar del mundo, todos los países a los que Milei dice que admira son países que crecen a partir de políticas públicas de desarrollo del conocimiento respaldadas en fuertes inversiones del estado".



Para el antropólogo e investigador del Conicet Alejandro Grimson, "la propuesta concreta que hizo Milei es que no haya más producción científica pública en Argentina, los países que no invierten en Ciencia están condenados a vivir del conocimiento extranjero; Bernardo Houssay, que fue el primer premio Nobel de Ciencia de Argentina y que era profundamente antiperonista, decía: 'no es cierto que los países pobres no inviertan en Ciencia porque son pobres, es que son pobres porque no invierten en Ciencia'".