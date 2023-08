Los Brics anuncian "histórica" incorporación de Argentina y cinco nuevos países

24/08/2023 - 14:24 País

Líderes de los Brics (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) anunciaron hoy la "histórica" admisión de seis nuevos miembros a partir del año próximo, entre ellos la Argentina, en momentos en que ese bloque de países emergentes busca ganar influencia global.



Argentina, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos (EAU) se incorporarán al grupo a partir del 1 de enero de 2024, declaró el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, en una conferencia de prensa conjunta con dirigentes de los cinco países que componen el foro que representa actualmente el 36% del PBI mundial y el 46% de la población del planeta.



Por su parte, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva expuso hoy su "satisfacción" por el ingreso de más países al bloque e hizo una mención "especial" a Argentina y a su par Alberto Fernández, a quien llamó "gran amigo de Brasil y del mundo en desarrollo".



"Es con satisfacción que Brasil da la bienvenida a los Brics a Arabia Saudita, Argentina, Egipto, EAU, Etiopía e Irán", dijo el mandatario en la última jornada de la cumbre que se realizó en Johannesburgo junto a los presidentes Xi Jinping de China y el anfitrión Ramaphosa, el primer ministro Narendra Modi de India y el Canciller de Rusia, Serguei Lavrov.



Desde Buenos Aires, Fernández dijo que la Argentina se propuso ser parte de los Brics "porque el difícil contexto internacional confiere al bloque una relevancia singular y lo constituye en un referente geopolítico y financiero importante, aunque no el único, para este mundo en desarrollo".



Declarándose "profundamente impresionado con la madurez" del grupo, cuya "relevancia está confirmada", Lula apuntó que la "diversidad fortalece la lucha por un nuevo orden, que se adapte a la pluralidad económica, geográfica y política del siglo XXI".



"La presencia en este encuentro de los Brics de decenas de líderes de otros países del Sur Global muestra que el mundo es más complejo que la mentalidad de la Guerra Fría que algunos quieren restaurar", expresó en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias AFP.



A su turno, el presidente chino, Xi Jinping, indicó que las discusiones desembocaron en una "ampliación histórica" que augura un "futuro radiante para los países" del bloque.



Los nuevos miembros admitidos celebraron la noticia.



Un alto consejero del presidente iraní Ebrahim Raisi, Mohammad Jamshidi, señaló que la adhesión de Irán supone un "éxito estratégico para la política exterior de la República Islámica".



El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, declaró que la incorporación de su país al bloque representa un "momento fuerte" para el país africano, mientras que el presidente de EAU, Mohamed bin Zayed, afirmó "respetar la visión de los dirigentes" de este foro internacional que reivindica un equilibrio mundial más inclusivo, especialmente como contrapeso a la influencia de Estados Unidos y de la Unión Europea.



En ese marco y al participar de la cumbre, el secretario general de la ONU, António Guterres, habló de "un mundo multipolar" y llamó a revisar las instituciones multilaterales "desfasadas" como el Consejo de Seguridad, que deben ser el reflejo de las "realidades económicas de hoy en día".



Unos 40 países habían solicitado la adhesión o mostraron su deseo de incorporarse al Brics en la previa de esta cumbre, la 15ª celebrada por el grupo, que también giró sobre temas como la desdolarización del comercio, el cambio climático y la lucha contra el hambre, entre otros temas.



"El papel y la importancia de los Brics en el mundo continúa creciendo", lanzó el presidente ruso, Vladimir Putin, que participó por videoconferencia ante el riesgo de que con su viaje se active la orden de detención de la Corte Penal Internacional en la causa que investiga la deportación de niños en zonas ocupadas de Ucrania.



Esa guerra fue uno de los temas reflejados en la declaración conjunta que se emitió al finalizar el encuentro: "Recordamos nuestras posiciones nacionales relativas al conflicto en Ucrania y su entorno, expresadas en los foros apropiados, incluidos el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU".



"Tomamos nota con reconocimiento de las propuestas pertinentes de mediación y buenos oficios encaminadas a la resolución pacífica del conflicto mediante el diálogo y la diplomacia, incluida la Misión de Paz de Líderes Africanos y la propuesta de una vía para la paz", estipuló el décimo punto del texto.



Sobre la desdolarización, Lula anunció que en esta cumbre se acordó la creación de un Grupo de Trabajo "para estudiar la adopción de una moneda de referencia" para el comercio entre Estados miembro.



En ese sentido, en el documento final el bloque resaltó la importancia de fomentar el uso de las monedas locales en el comercio internacional y las transacciones financieras, así como entre otros países en desarrollo.



"Acogemos con satisfacción el intercambio de experiencias entre los miembros de los Brics sobre infraestructuras de pago, incluida la interconexión de los sistemas de pago transfronterizos. Creemos que esto mejorará aún más la cooperación y fomentará un mayor diálogo sobre los instrumentos de pago para facilitar el comercio y los flujos de inversión entre los miembros", especificó el texto.



De la cumbre participaron jefes de Estado de países como Indonesia, Bolivia y Venezuela, entre otros, algunos por videoconferencia y otros de forma presencial en Johannesburgo, como fue el caso del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.



"Para avanzar hacia un futuro más justo y sostenible, el momento de la acción colectiva no es mañana, es ahora. Creemos firmemente en el poder de la unidad en la diversidad y en que es la hora de actuar unidos en defensa de históricos reclamos que, por no ser atendidos a tiempo, han multiplicado los problemas que enfrentan hoy nuestras naciones", expresó el mandatario de la isla.