Horrendo crimen: asesinaron a un empresario y lo dejaron maniatado en su casa

04/09/2023 - 08:11 País

El padre de un funcionario judicial de la Nación y dueño de una distribuidora fue hallado muerto maniatado de pies y manos en su vivienda de la localidad bonaerense de Lobos luego de que al menos un delincuente ingresara al domicilio, le sustrajera pertenencias y se diera a la fuga en su camioneta, informaron hoy fuentes policiales.



El cuerpo de Omar Clemente Belardinelli (79) fue hallado ayer cerca del mediodía por familiares que fueron hasta su vivienda, ubicada en la calle Berro al 200, esquina Sarmiento, de la mencionada localidad del interior de la provincia de Buenos Aires, ya que no se había presentado a almorzar como era costumbre y no atendía los llamados telefónicos.



Según precisaron las fuentes, el cuerpo del hombre se encontraba en su habitación boca arriba, con las manos atadas con un cable y los pies con una sábana.



La vivienda presentaba signos de que había sido barreteada una reja de la casa que da al ingreso a la cocina.



En tanto, varios ambientes se encontraban revueltos, por lo que los investigadores creen que el o los delincuentes estuvieron varios minutos buscando elementos de valor.



La familia, en tanto, denunció el robo de una camioneta Toyota Hulix doble cabina propiedad de la víctima.



El hombre vivía solo, era propietario de una distribuidora de panificados en Lobos y padre de Matías Belardinelli, quien se desempeña como secretario de la Fiscalía General de la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA (UFI-AMIA).



El fiscal Roberto Berlingieri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Saladillo, junto a la ayudante fiscal de Lobos, Gisela Dupraz, ordenaron las pericias a la casa y que el cuerpo sea trasladado a la morgue para establecer mediante la autopsia el motivo del deceso de la víctima.



Varios vecinos y amigos del comerciante lo despidieron con mensajes en las redes sociales como el de una usuaria de Facebook que escribió: "Que terrible, no se puede creer, lamentamos mucho tu partida tan inesperada, ´Omarchus´ como te decíamos. Voy a extrañar tus jazmines que regalabas sabiendo lo mucho que me gustan. Una persona siempre con buena onda. QEPD ´Omarchus´".



Por su parte, Belardinelli fue presidente de la Asociación de Atletismo Lobense (ADAL), institución que también le dedicó palabras de afecto.



"Hoy todos estamos muy tristes porque Omar Belardinelli no sólo fue presidente de ADAL, más aún fue alguien muy querido por todos los que formamos la familia del atletismo lobense. No sólo supo vivir con alegría sino que logró generar una sonrisa en cada persona que se cruzaba en su camino. Se mantuvo joven de espíritu hasta el último día y nos dejó la certeza de que más allá del dolor tuvimos la suerte de compartir este camino con una persona como Omar. Desde ADAL acompañamos en este momento a su familia y a todos los que sentimos su injusta partida".