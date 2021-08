Cuando el asombro despierta

15/08/2021 - 00:26 Para vivir mejor

Se levantaba cada mañana y, antes de cambiarse, salía a la galería para comprobar que, una vez más, el milagro ocurría: la amapola que de noche era pimpollo, amanecía transformada en flor. “¿En qué momento pasa esto, mamá?”, me preguntó con los ojos grandes y sus 6 años recién cumplidos.

“Cuando dormimos”, le respondí y le propuse que dejáramos el teléfono encendido durante la noche y pusiéramos una luz para alumbrar. Quizás teníamos la suerte de ver cómo esa semilla que habíamos tirado en la maceta meses atrás, se transformaba finalmente en flor.

Todavía no puedo descifrar quién estaba más emocionada con lo que vimos en la pantalla del celular al día siguiente. En microsegundos filmados en time lapse, el pimpollo se fue irguiendo y, como si fuera un cascarón, empezó a romperse hasta sacar pétalos rosas y violetas. La luz del amanecer reflejada en aquella imagen daba cuenta de que, en pocos minutos, la niña iba a abrir la puerta del fondo para asombrarse, una vez más, con el milagro silencioso de la vida.

La primera ventana

No hay fórmulas mágicas para lograr que un niño esté atento a las maravillas cotidianas que ofrece la naturaleza. Nadie lo puede obligar a asombrarse, a descubrir lo que sucede después de la lluvia o a mirar las mil formas que pueden tener las nubes. Sí hay padres atentos y tutores responsables que, sabiendo todas las bondades que les puede brindar este vínculo, dan espacio y tiempo a que crezca este nexo irrompible entre un niño y el milagro de la vida. El periodista estadounidense Richard Louv, autor de los libros El último niño en el bosque (2005) y The Nature Principle (2011), entre otros, fue el primero en utilizar el término “trastorno de déficit de naturaleza” para describir la pérdida de conexión que los niños sienten, cada vez más, con el mundo natural. Si bien no es una enfermedad clínicamente reconocida, el fundador de Children and Nature argumenta, a partir de sus investigaciones, que esta desconexión puede afectar la salud, el bienestar espiritual y la capacidad de la persona de sentirse viva.

“La naturaleza es una de las primeras ventanas de asombro del niño, y es ciertamente la ventana que puede ayudar a recuperar el sentido del asombro a quien lo haya perdido”, asegura la canadiense Catherine L’Ecuyer, doctora en Psicología, en su bestseller Educar en el asombro. “Como sugiere Rachel Carson: ‘Muchos niños, quizás porque ellos mismos son pequeños y están más cerca del suelo que nosotros, se dan cuenta y disfrutan con lo pequeño y que pasa desapercibido. Quizás por esto es fácil compartir con ellos la belleza que solemos perdernos porque miramos demasiado de prisa, viendo el todo y no las partes. Algunas de las más exquisitas obras de la naturaleza están a una escala de miniatura, como sabe quien haya mirado un copo de nieve a través de una lupa’”, se puede leer en la página 58 de este ensayo, donde naturaleza y niñez se funden en una sola palabra que las congrega: asombro.

Agudizar las ganas y el ingenio

Pero vivo en un departamento. Pero no tengo plantas. Pero mi hijo es un bicho de ciudad. Vero Farías reside en el barrio porteño de Monserrat desde hace más de 25 años y es mamá de Emi, de 11. “No podría imaginar educar a mi hija sin estar en contacto con la naturaleza. Es la manera de hacerle ver que la vida depende de un complejo sistema, que somos parte de un todo que está relacionado y una manera de ejercitar el asombro. Al vivir en el centro porteño cuesta un poco, pero no es imposible: hay que agudizar el ingenio. Tanto en la terraza como en el balcón tengo plantas y la involucro en el riego; sembramos semillas y observamos el crecimiento y cambios según la estación. Hacemos caminatas urbanas por diferentes barrios porteños y observamos qué arboles hay, recolectamos hojas, piedras, palitos, tesoros. Sacamos fotos de las nub s en diferentes momentos del día y también desde la terraza vemos la puesta del sol. Me parece imprescindible, para todas las edades, habilitar experiencias para hacer contacto con la naturaleza”, cuenta Vero, que nació en Huinca Renancó, una ciudad ubicada en la provincia de Córdoba.

Jimena Ll. tiene 3 hijas de 8, 6 y 3 años y también vive en la Ciudad de Buenos Aires. Ella asegura que las chicas “juegan diferente” cuando están afuera. “No sé qué es lo que se les despierta, pero se vuelven más creativas. No están esperando un juguete ni un dispositivo.

Juegan con lo que hay, todo les sale más natural”, cuenta. En 2020, en plena pandemia, pudieron pasar la cuarentena en familia en las afueras de ciudad y, preocupadosporque una de las chiq uitas no quería conectarse a los Zooms de la escuela, hicieron una consulta a la maestra. “Me dijeron que no me pusiera mal porque ella ya estaba aprendiendo con el solo hecho de estar en contacto con el verde”, destaca Jimena y cuenta que además e tener plantas en la ventana de su departamento, siempre que puede, intenta buscar plazas un poco más alejadas y con más espacios verdes para que jueguen.

Gisela Arcando es docente, madre de 6 hijos y vive en La Plata. “Yo creo que un niño que tiene este vínculo sano con la naturaleza puede afrontar la vida de otra manera.

Lo digo desde mi observación y desde mi experiencia, trabajo con niños. Es una marca a fuego. Lo que no quiere decir que quien no haya tenido esta experiencia desde niño no pueda generarlo”, explica la docente y dice que lo importante es darse cuenta, porque siempre hay maneras de revertirlo. “Con mi marido vivíamos en un ritmo citadino muy intenso, hasta que un día nos dimos cuenta de que no queríamos eso para nuestros hijos. Nos mudamos no solo para que los chicos, que en ese momento eran dos, tuvieran más contacto con la naturaleza, sino para que pudieran crecer en ella. Fue un despertar para toda la familia”, asegura. l