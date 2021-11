Mujeres que cuidan a otras mujeres

05/11/2021 - 23:50 Para vivir mejor

“Femicidio en Mar del Tuyú: mató a su exmujer a balazos y luego se disparó”. “Un policía asesinó a su pareja en Córdoba”. “Un chico de 5 años encontró a su madre ahorcada: la pareja de la mujer fue detenida por femicidio”. Tres, apenas, de todos los titulares que por estos días acompañan una dramática información: los femicidios se multiplican por todo el país y, según datos del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación (Ofdpn), al menos 137 fueron cometidos durante el primer semestre de 2021 en la Argentina, lo que arroja un promedio de 1 cada 31 horas. Además, casi el 20 por ciento de las víctimas había denunciado a su agresor por violencia de género, señala la información publicada días atrás por la agencia Télam.

Conmovidas por estadísticas que, lamentablemente, van en constante aumento, mujeres de distintos países de Latinoamérica se dieron cita online para crear una comunidad de aliadas y así dieron forma a Mujeres en acción, un grupo autoconvocado por el deseo de acompañar a quienes que estén atravesando (o hayan sufrido) situaciones de violencia de género, y acercarles recursos psicológicos, legales y afectivos. Para conocer más sobre esta iniciativa destinada a brindar una red de contención y asesoramiento, hablamos con Fabiana Fondevila, amiga de la casa e impulsora de este espacio que congrega virtualmente a cientos de colaboradoras disponibles para tender una mano a todas aquellas mujeres que hayan sido vulneradas.

–¿Cómo se gestó la idea de crear Mujeres en Acción?

–El femicidio de Úrsula Bahillo fue el detonante. No porque todos los anteriores no fueran igual de desgarradores, sino por la impotencia de que una chica pudiera anunciar con tanta claridad el peligro en el que se encontraba, que hiciera numerosas denuncias ante las autoridades, que les dejara a sus amigas un mensaje que empezaba con las palabras “Si hoy no vuelvo…”, y aun así no lograra salvarse. En ese momento me pareció que ni las marchas, ni las denuncias, ni los mecanismos y dispositivos provistos por el Estado –importantes como son– alcanzaban para evitar que siguieran matando mujeres.

–¿Por qué decidieron unirse en esta plataforma?

–Recordé que una de las iniciativas más eficaces que se han probado contra el acoso y la violencia en la escuela (el método Kiva, desarrollado en Finlandia) se basó en el involucramiento de toda la comunidad escolar, y pensé que si pudiéramos crear un dispositivo comunitario que ofreciera acompañamiento siete días a la semana a las mujeres en riesgo o situación de violencia, quizás podríamos prevenir más muertes. Así que lancé una convocatoria por redes, y en unas semanas ya éramos varias decenas de mujeres reuniéndonos para pensar juntas. Al cabo de unos meses, y tras haber compartido algunos talleres instructivos, éramos más de cien participantes de distintos países de Latinoamérica. Pasamos por varias ideas hasta dar con la plataforma y los servicios que hoy ofrecemos.

–¿Quiénes conforman la red? ¿Hay espacio para que cualquier persona pueda sumarse?

–Hasta hoy somos mujeres de seis países de Latinoamérica. No todas participamos activamente en la plataforma, pero cada una aporta desde la difusión y otros roles. El nombre con el que queríamos figurar en la plataforma era “aliadas”, que se acerca más al espíritu del proyecto, pero por razones técnicas figuramos como “voluntarias”. Pueden sumarse todas las mujeres que quieran, sea para estar disponibles para atender online a quien se acerque, en el horario que elijan, o simplemente para acompañar y participar de nuestras reuniones y futuras iniciativas.

–¿En qué consiste la plataforma?

–La plataforma nos permite estar disponibles en turnos rotativos en cualquier momento del día o de la semana. Es un espacio con muchas funciones: permite realizar videollamadas individuales, grupales, ofrecer talleres y demás y además muestra (mediante un recuadro verde) quiénes están online en cada momento. Fue desarrollada por una empresa de servicios digitales con base en Dubai llamada GetBEE, una compañía liderada por mujeres que ha recibido premios por su innovación y que trabaja con marcas de primer nivel. Thea Myhrvold, una de las fundadoras, se entusiasmó mucho con el proyecto y casi de inmediato nos ofreció el uso de la plataforma libre de costos. Ha sido un enorme apoyo y empuje para nuestra iniciativa.

–¿Qué necesita saber una mujer que está viviendo (o vivió) una situación de violencia para poder aprovechar este espacio?

–Que estamos acá para ella. Que podemos ofrecerle asesoramiento legal, apoyo psicológico (mediante grupos terapéuticos y, de ser necesario, acompañamiento individual) y capacitaciones en oficios, por si necesitara recursos para poder independizarse. Pero, sobre todo, que cuenta con una gran red de mujeres dispuestas a escucharla, a pensar con ella los pasos a tomar, y a acercarle todas las ayudas posibles.

–¿Cuáles son las claves de la iniciativa y por qué te parece tan importante crear encuentros de este tipo?

–Creo que, más allá de la situación puntual de los hombres violentos, vivimos en una sociedad que todavía, en alguna medida, naturaliza la violencia y mira para otro lado. Necesitamos convertirnos en una comunidad activa de respeto e inclusión, que no tolere ni permita el maltrato y los atropellos hacia ninguna persona. En el caso de la violencia de género, siento que las aliadas naturales somos otras mujeres, pero más adelante recibiremos y agradeceremos a todos los hombres que quieran acercarse a ayudar en alguna función.

–¿Cuál es el anhelo que las guía a ponerse cada día en acción?

–Que no hayan más mujeres sufriendo maltratos y en peligro. Y, hasta que eso ocurra, que quienes están en riesgo tengan SIEMPRE a quién recurrir.