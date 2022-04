Clotilde Vázquez, endocrina: “Veo la menopausia como una oportunidad de encauzar la vida de otra manera”

02/04/2022 - 21:51 Para vivir mejor

Por Aldara Martitegui - Periodista de Nius Diario.









Si hay una situación por la que vamos a pasar todas las mujeres a determinada edad-queramos o no- es la menopausia. Sin embargo, es curioso cómo algo tan natural suele venir asociado a tanto estigma y malestar emocional. Este sufrimiento innecesario casi siempre tiene que ver con la falta de conocimiento sobre esta etapa de la vida.

Así lo ha percibido -después de años pasando consulta- la endocrina Clotilde Vázquez, considerada una de las mejores médicas de España según la lista Forbes. Vázquez se lanzó a la aventura de escribir Con hormonas y a lo loco (Vergara 2021) con el propósito de contribuir al bienestar de las mujeres en esta etapa de la vida, analizando los componentes hormonales, psicológicos, sociales y de salud, desde una aproximación delicada y sensible; desde una visión amplia; y desde el rigor científico más exigente. Porque el conocimiento alivia, dice la doctora.

En el libro, Clotilde Vázquez comparte decenas de historias basadas en casos reales de mujeres que ha visto en consulta. En todas estas historias es fácil darse cuenta del denominador común: el malestar emocional y psicológico que viene asociado a la menopausia y que muchas veces tiene que ver con una construcción social alrededor del climaterio, que ha colocado este periodo de la vida de la mujer tras un nubarrón de miedos y prejuicios. “Empecé a pensar que a parte de tratar a una mujer en particular que viene a consulta, quería ayudar a más gente”, explica Clotilde Vázquez. De ahí surgió la idea del libro, que lleva apenas un mes en el mercado, y por el que la autora no deja de recibir felicitaciones: “Eso es lo más importante, insiste, ese agradecimiento que recibes de gente que lo lee que te dice que le ha sido muy útil”.





Pregunta: La menopausia no son solo sofocos ni sensibilidad a flor de piel: sin embargo, a menudo, se la conoce solo por eso. Además, esos síntomas son muchas veces motivo de burla y desprecio…

Respuesta: Es terrible. Y creo que el día que se quite eso habremos conseguido mucho porque, en fin, es como si dijéramos “esta está puérpera, es que acaba de parir”, porque también hay muchos cambios hormonales ahí. Ahí no hay desprecio, pero en la frase de “está menopaúsica”, hay una especie de desprecio. Según en qué entornos comentes estas cosas, se oye mucho entre hombres eso de “¡la paciencia que tenemos que tener nosotros!”





P: Y eso causa un sufrimiento emocional añadido a las mujeres…

R: Hay algunas mujeres que se sienten culpables de lo que les pasa. Entre que efectivamente se deterioran las relaciones de pareja, el otro dice que “vaya, es que no te aguanto” y se producen una serie de cambios en las relaciones afectivo-sexuales… pero lo bueno es ponerle luz, abrir la ventana…





P: Tu libro pretende eso precisamente, poner luz, porque parte de ese sufrimiento emocional viene de la falta de conocimiento sobre lo que le está pasando a una en esa etapa.

R: Sí y de que se pueda hablar de ello con tranquilidad, que la menopausia no es nada malo, que no significa envejecimiento… pero es que hay personas que lo viven como una tragedia (…) Yo, lo que veo en muchas mujeres es lo primero el desconcierto, porque a parte de que suceden cosas como el no dormir o que estás engordando o el síntoma del sofoco, aparte de eso, es que está ese cambio en la irritabilidad, ese paso sin solución de continuidad a de repente una vulnerabilidad que es que ven una película y se ponen a llorar, o que sienten que matarían a su pareja o lo que sea...en fin unas situaciones en las que dicen : ¿me estaré volviendo loca? Entonces es que una vez que a una persona la ves, la diagnosticas y le dices, mira esto es lo que pasa… pues como tú dices, el conocimiento serena muchísimo. ¡Ah entonces no estoy loca!, es lo que me dicen muchas mujeres: no, no estás loca, es que te curre todo esto.





P: ¿Comprender contribuye a quitar a las mujeres ese miedo tan común a esta etapa de la vida?

R: Existe el miedo a que a partir de la menopausia ya voy a ser una vieja, voy a estar fea, ya nadie se va a fijar en mí. Sí, existe esa sensación de pérdida de atractivo que también tienen muchas mujeres cuando, realmente, a partir de ahora tu vida puede ser muy buena, igual de buena o mejor o por lo menos tan buena como antes y esta situación puede ser una oportunidad de encauzar de otra manera la vida. Hay muchas influencers y grupos que trabajan mucho ese aspecto -lo veo mucho por Instagram- que refuerzan mucho la idea de quitarse esos miedos. Eso es muy importante y viene al lado de la parte en la que yo soy más fuerte, que es lo que conozco bien, que es la parte diagnóstica y la parte de salud, pero ambas tienen que ir de la mano….





P: ¿Recomendamos tu libro también a maridos, amigos, padres, hombres en general?

R: Sí, sí, por eso pongo algún caso de hombres. Es muy importante porque también él puede ayudar mucho. Igual que ha ayudado a muchos hombres el tema de las bajas paternales, porque les ha permitido estar al lado de la mujer y ver cómo es esa etapa en la que casi no sales de casa, todo comprar, pañales, teta, comprar, pañales, teta, los cólicos... Pues claro, si te vas por la mañana a trabajar y vuelves por la tarde, no entiendes nada. Entonces, como hombre, el saber sobre la menopausia y conocer algunas cosas, te hace comprender y estar más cerca de la otra persona….





P: En tu libro das una visión muy global de la mujer en esta etapa. La menopausia no es solo cosa del ginecólogo. Para entender y gestionar mejor el climaterio ¿es necesaria esa visión integradora de ginecología, endocrinología, psicología?

R: Sí, la verdad es que gracias a los ginecólogos -que son los que desde hace muchos años se han dedicado por ejemplo a los anticonceptivos- se ha hecho mucho por la mujer. Pero en esta etapa específica creo que se producen tantos cambios que no solo afectan al terreno de la ginecología, que conviene ampliar un poco la visión. La menopausia hay un porcentaje pequeño de mujeres que la pasan casi sin enterarse, pero eso es una minoría, la inmensa mayoría de las mujeres, en ese momento, necesitamos como una ITV, como un poco ver qué está pasando en mi corazón, en mi aparato circulatorio, en mis huesos, en mi cerebro, en mi psicología, en mi cuerpo, en mi peso, en mi grasa, en mi presión arterial… o sea en ese momento se aumenta tanto el riesgo de enfermedades, que no solo por calidad de vida, sino por encarar la segunda mitad de la vida de otra forma, es importantísimo hacerse la ITV. l La doctora aboga por acabar con el estigma de esta etapa de la vida de una mujer, muchas veces llena de miedos y prejuicios. A través de historias reales, la doctora no acerca a la realidad de la menopausia en sus dimensiones hormonal, psicológica, social y de salud.