El climaterio, la etapa tabú en la vida de las mujeres: "En los años previos a la menopausia se sienten perdidas"

05/06/2022 - 02:48 Para vivir mejor

"Tengo 44 años y he empezado con la menopausia", dice Paloma. Desarreglos hormonales, sofocos, cambios de humor, otra vez la regla. "El ginecólogo me dijo: 'No te preocupes has empezado con el climaterio'. No lo había escuchado nunca pensé que era una enfermedad". Como Paloma, muchas mujeres desconocen este término y muchas tienen cierto miedo a esta etapa. Lo primero que hay que decir es que no es una enfermedad. Es una fase del ciclo biológico de la mujer. En un momento empieza a tener reglas, lo que se denomina como la menarquia y en otro estas cesan. Se debe a cambios hormonales y estos se producen durante un periodo que llamamos el climaterio, en el que aparecen otras manifestaciones, como pueden ser los sofocos, o una mayor fragilidad ósea.

"El climaterio es un periodo de transición que se prolonga durante años, unos tres años antes de la última regla y unos dos o tres años después de esta, como consecuencia del agotamiento ovárico, asociado a una disminución en la producción de estrógenos y que pierde con los años la capacidad para producir hormonas, folículos y ovocitos", explica la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

Hace unas semanas, la Ministra de Igualdad, Irene Montero, ya hizo referencia a este término cuando se aprobó en el Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley del Aborto. "En el ámbito de la educación no formal, a la formación a lo largo de toda la vida, no nos olvidamos de las mujeres mayores de 45 años, prestaremos atención también al climaterio, a todos los procesos que las mujeres y nuestros cuerpos vivimos desde nuestra diversidad a lo largo de toda la vida, y crearemos servicios públicos de asistencia y de atención integral especializada en materia de derechos sexuales y reproductivos, también una línea de atención telefónica, para facilitar a la ciudadanía y particularmente a las mujeres, el conocimiento de sus derechos y el acceso a los recursos y a los derechos que les corresponden".

Aquí quiere poner el punto el ginecólogo y miembro de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), Santiago Palacios. "Lamentablemente llevamos muchos años luchando contra la hormonofobia y contra el tabú que significa la menopausia y está claro que, todavía, no le hemos conseguido. Esto hace que muchas mujeres estén sufriendo muchos de los síntomas asociados al climaterio con poca calidad de vida, y esto hay que cambiarlo", explica el director de la Clínica Palacios de Madrid. Ahora hay movimientos europeos de mujeres que están demandado y exigiendo, y con razón, una buena calidad de vida en esa época, deberíamos aprender en España. No es normal que una mujer sufra insomnio cuando hay solución para ello. Hay cierto miedo y desconocimiento con el climaterio". Pero no debería, añade, climaterio significa escalón, es un peldaño más en la vida de las mujeres y deberíamos reivindicar que vivieran esta etapa plenamente.

Diferencia entre climaterio y menopausia

La palabra menopausia se refiere a una fecha en concreto: la última vez que la mujer tuvo su menstruación. El climaterio, en cambio, se relaciona con los cambios que experimenta la mujer antes, durante y después de la menopausia. La menopausia se produce porque los ovarios dejan de producir hormonas femeninas --estrógenos y progesterona--, que son sumamente importantes en la vida de la mujer y que poseen receptores en distintas partes del cuerpo; así, cuando dejan de estar presentes, se produce un deterioro gradual en diversos órganos.

En España, la edad media en la que las mujeres tienen la menopausia son los 51 años. Se considera normal entre los 45 y los 55 años el climaterio. Antes de esa edad es temprana y después tardía. Está claro que antes o después de esas edad hay más riesgo, antes de tiempo por el envejecimiento prematuro y después puede haber más riesgo de tener cáncer de mama o de útero por la persistencia de las hormonas.".

Sofocos, caída del pelo, cambios anímicos y otros síntomas

¿Son ciertos los sofocos? ¿Qué pasa con los huesos? ¿Se puede revertir la mayor caída de pelo? ¿Por qué se producen cambios anímicos? Vamos por partes, dice Palacios. Hay que dividirlo en tres fases. Los primeros síntomas del climaterio son que la mujer comienza a tener ciclos más cortos (de 23 a 24 días), luego viene una segunda etapa donde los ciclos son de 35 días o más. “En esta etapa la mujer está menos fértil, pero no infértil, por lo que hay que ser cautelosos con los métodos de anticoncepción. En esta etapa también aparecen los bochornos o los sofocos. Estos se sienten como un calor que sube por el cuerpo hacia la cara, que dura alrededor de cinco minutos y que muchas veces es seguido de sudoración profusa, lo cual resulta bastante molesto, tanto que puede alterar el sueño y generar cambios de humor. Es lo que lamamos un efecto dominó, dice Palacios, "tengo sofocos, duermo mal por la noche y al día siguiente estoy cansada y mal humorada".

El ánimo es otro aspecto que se ve afectado. “No me soporto ni mis hijos, siempre estoy discutiendo, lloro o río con cualquier cosa", dicen las pacientes. "Esto se debe a la falta de estrógenos, que provoca estar más irritables y sensibles. También puede haber ciertos dolores articulares por la pérdida de colágeno. Pero no hay que temer al climaterio. Solo un 30% de las mujeres sufren síntomas moderados o graves en esta etapa, el 70% tiene síntomas leves o casi ni los notan. Eso sí, los sofocos pueden durar entre dos y cinco años y hay un 9% de las mujeres que los sufren toda la vida", según los datos de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia.

Posteriormente, unos tres años después de la última regla o menopausia, suelen aparecer la sequedad vaginal. "Esto produce dolor al tener relaciones sexuales, pero hay que saber que existen mucho tratamientos nuevos, desde lubricantes hasta estrógenos que no pasan a la sangre, luego son completamente inofensivos y que funcionan sin riesgo alguno. El problema es cuando no se trata. Si tienes sequedad vaginal a los 50 y no se hace nada a los 60 será mucho peor", explica Palacios que quiere mandar un mensaje. "El concepto de "para siempre" en el climaterio es relativo. Hay muchos tratamientos y se pueden solucionar", insiste.

En una la tercera fase se presenta la osteoporosis, ya que hay pérdida de masa ósea y algunos problemas cardiovasculares.

¿Hay tratamientos? ¿Se debe o no tomar hormonas?

Hay tratamientos y funcionan. Consiguen paliar muchos de los síntomas que tienen algunas mujeres durante el climaterio. La Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH), ha sido controvertida durante unos años. Unos estudios en el año 2002, es decir, hace 20 años, causaron recelo en el tratamiento de hormonas, pero ahora es muy distinto, asegura Palacios. "Con los tipos de hormonas que hoy existen y las dosis que se manejan, sus riesgos colaterales han disminuido en forma importante"

Además insiste en que "no es necesario que todas las mujeres los consuman. Todo depende de cómo le afecta a la mujer este proceso. Hoy en día nos basamos en evaluar a cada paciente, y según le afecten los síntomas se plantean diferentes tipos de tratamiento. Las hormonas son sólo una parte, existen muchas herramientas como el láser vaginal o radiofrecuencia en la vulva para ir solucionando los problemas que este tabú supone para miles de mujeres", explica el experto.

"Estamos preparados para abordar esta etapa, pero para eso hay dos temas imprescindibles. Hay que visitar al ginecólogo para poder hacer una toma de decisiones conjuntas entre paciente y médico. Si el ginecólogo explica todo lo dicho anteriormente y la paciente explica sus síntomas entre los dos van a conseguir una buena calidad de vida para esta mujer. Si no funciona un tratamiento se pone otro y así se consigue el éxito. Lo importante es que la paciente y que las mujeres estén informadas. Por oto lado hay que insistir en la hoja de ruta. Tenemos que seguir trabajando con los médicos de familia para que la mujer que tenga sequedad vaginal, por ejemplo, sepa dónde ir a solucionar ese problema y a la que le duele la espalda por la osteoporosis lo mismo", asegura.

Sigue siendo un tabú

"La menopausia sigue siendo horrorosa y no hemos sabido cambiarlo. Tiene connotaciones negativas y se sigue tratando a modo de insulto: 'Estás menopaúsica'. Los micromachismos históricos siguen en boca de todos. Se dice atrofia vaginal frente a disfunción eréctil, la palabra atrofia es tremenda", comenta Palacios.

"A mí me gusta más climaterio, escalón. En los años previos a la menopausia las mujeres se sienten perdidas y por eso hay que hablar de ello. Esta es una etapa estupenda para las mujeres y no hace falta sufrir. Hay que dejar atrás los comentarios negativos sobre la menopausia. Hoy existen muchas opciones para hacer de ésta una gran etapa en la vida de la mujer. Es un tema del que a pocas mujeres les gusta hablar y que en casi todas produce, en mayor o menor grado, un cierto temor. Es que el climaterio es una etapa en la vida de la mujer frente a la cual surgen una serie de preguntas y en torno a la que existen muchos mitos y prejuicios. Vamos a cambiarlos", concluye.