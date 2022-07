Qué es la autoeficacia percibida y cómo afecta a la evolución de una enfermedad

10/07/2022 - 05:03 Para vivir mejor

En muchas de las entrevistas que concede y en las conferencias que imparte la doctora María Die Trill -una de las mayores especialistas en psico-oncología del mundo- la ex presidenta de la Sociedad Española de psico-oncología, insiste en que eso de que la actitud positiva puede curar un cáncer es un mito. Un mito que debemos erradicar porque hace mucho daño a los pacientes, porque sólo consigue que se sientan presionados: el mensaje de “si estás contento te vas a curar” genera mucha frustración. Es difícil estar contento cuando uno está en pleno tratamiento de un cáncer.

Lo cierto es que, en esta sociedad del slogan facilón y superficial tipo Mr. Wonderful en la que vivimos, ese mensaje de “con una actitud positiva se consigue todo”, o “querer es poder” se ha extendido como la pólvora. “Aún estoy tratando de aceptar que tengo un cáncer, y de todo por lo que me va a tocar pasar” -me comentó una conocida diagnosticada de cáncer recientemente… “pero mis hijos no paran de decirme que tengo que estar positiva…es que yo aún no estoy preparada para estar positiva, pero me siento culpable…¿y si no me curo por eso?”

Ese es el tipo de presión que, según Die Trill, sienten los pacientes de cáncer: piensan que si no están contentos no se van a curar, por tanto, están volcando en ellos mismos y en su actitud toda la responsabilidad de curarse o no curarse. “Si esto no sale bien es por mi culpa” es el pensamiento que aparece en sus cabezas. El sentimiento de culpa solo contribuye a generar un sufrimiento añadido al paciente.

Autoeficacia percibida mejor que actitud positiva

“Es un mito que la actitud positiva cura el cáncer, porque si no en los hospitales daríamos dosis de actitudes positivas en lugar de quimioterapias, radioterapias y tratamientos inmunes. La actitud puede ayudar a mejorar la calidad de vida y a recibir el tratamiento de una forma más adaptativa, pero no cura y es un mito que hay que erradicar porque coloca mucha presión sobre los pacientes, que piensan que si no están contentos no se van a curar. Eso no es verdad”, explicaba Die Trill en una entrevista publicada en la Pontificia Universidad Católica de Perú.

Tanto en el cáncer como en otro tipo de enfermedades, los especialistas en psicología de la salud (la rama de la psicología que trata los problemas emocionales, comportamentales y cognitivos derivados de sufrir una enfermedad) más que de la importancia de la actitud, prefieren hablar de otro concepto: la autoeficacia percibida.

El termino autoeficacia percibida fue acuñado por el psicólogo Albert Bandura, creador de la teoría cognitiva social en los años 70. Según Bandura, la autoeficacia es la creencia en la propia capacidad de organizar y ejecutar las acciones necesarias para gestionar las situaciones posibles. Es decir, son las creencias que una persona tiene sobre su capacidad de tener éxito en una situación concreta. Para Bandura, estas creencias son determinantes de la forma de pensar, actuar y sentir.

Autoeficacia percibida y afrontamiento de la enfermedad

En el tratamiento del cáncer y de cualquier otra enfermedad, como por ejemplo el dolor crónico, es fundamental esta percepción que tenemos de nosotros mismos y de nuestras capacidades para afrontar la enfermedad y el tratamiento.Lo que la psicología de la salud ha podido demostrar en los últimos años con decenas de estudios sobre enfermedad y autoeficacia percibida es que, si una persona, frente a una enfermedad siente que no hay nada que hacer, que todo está decidido ya, que haga lo que haga no va a conseguir curarse etc. Es decir, si tiene una baja autoeficacia percibida, lo más probable es que esta persona sienta una gran incertidumbre y una pérdida de control de su vida porque sentirá que nada está en sus manos. Esos pensamientos van a afectar obviamente a su estado de ánimo, a sus ganas de seguir el tratamiento etc…y por tanto el tránsito por la enfermedad y el tratamiento (a veces muy molesto como en el caso del cáncer) se puede hacer aún mucho más duro para esta persona: su calidad de vida se puede ver muy trastocada.

Jesús Rodríguez Marín, Catedrático del Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad Miguel Hernández de Elche explica en una entrevista publicada en la revista Infocop que “A lo largo de casi 30 años se han desarrollado numerosas investigaciones en ámbitos como el dolor crónico, adicciones, desórdenes en la conducta de ingesta, o la rehabilitación física, entre otros, confirmando su papel influyente en la consecuención de objetivos de salud, tanto en relación con la realización de conductas preventivas por los propios sujetos como en el tratamiento de las propias enfermedades”.

Suele ocurrir que una persona con baja autoeficacia percibida, ante su enfermedad, se encuentre tan desanimada y angustiada que por ejemplo decida dejar de ver a familiares y amigos y de hacer cosas que le gustan y que objetivamente podría seguir haciendo a pesar de su enfermedad. Es posible, incluso, que deje de tomar la medicación o que la tome a medias: “total…¿para qué?, si no va a servir de nada” eso lo que pensaría una persona con baja autoeficacia percibida. De modo que, la adhesión al tratamiento de una persona con baja autoeficacia percibida corre serio peligro y ello puede afectar negativamente a la evolución de la enfermedad.

Si, por el contrario, otra persona con una enfermedad se ve a si misma como capaz de conseguir logros, de afrontar la enfermedad, incluso de superarla; es decir si tiene una alta autoeficacia percibida, lo más probable es que esa persona tenga una sensación de cierto control sobre la situación y de que hay algo que sí depende de ella: ¡aunque solo sea cumplir escrupulosamente con las indicaciones de los médicos y seguir el tratamiento! Es más probable que esta persona mantenga un estado de ánimo positivo y esperanzador y que se esfuerce por seguir el tratamiento, incluso aunque este sea molesto. De manera que el tránsito por la enfermedad se puede hacer mucho más llevadero y es más probable que la calidad de vida de esta persona no se vea tan afectada.

Son dos maneras completamente diferentes de vivir la misma enfermedad: como víctima o como protagonista

Como decía, numerosos estudios están demostrando que la autoeficacia percibida es un buen predictor del cumplimiento terapéutico. En este mismo sentido, dice Rodríguez Marín: “Uno de los problemas a los que se enfrentan los médicos es que cuando la enfermedad tiene una duración importante, las personas dejan de esforzarse y de realizar todas las recomendaciones terapéuticas, por lo que es aquí donde una intervención en la mejora de la autoeficacia personal puede influir en el tratamiento”.

Estas diferencias en el nivel de autoeficacia percibida, explica que muchas veces las personas vivan de manera tan distinta la misma realidad, la misma enfermedad. El cómo de capaces de afrontar la enfermedad nos vemos a nosotros mismo, cambia el punto de vista sobre la enfermedad; cambia la sensación de control; cambia el estado emocional y cambia la actitud. Son dos maneras completamente diferentes de vivir la misma enfermedad: como víctima o como protagonista.

Cómo elevar el nivel de autoeficacia percibida

¿Qué ocurre con las personas que tienen una autoeficacia percibida muy baja, es decir que piensan que, hagan lo que hagan, nada depende de ellas? Afortunadamente, los expertos en psicología de la salud trabajan en terapia con estas personas para ayudarlas a elevar ese nivel de autoeficacia percibida.

Elevar el nivel de autoeficacia percibida de una persona implica explorar cómo y por qué esas creencias limitantes se han ido formando a lo largo de su vida; tal vez por sus propias experiencias vitales de éxitos o fracasos, tal vez por modelos sociales que han visto en su entorno, o tal vez por el tipo de educación recibida. En cualquier caso, la terapia psicológica consistirá en desafiar poco a poco esas creencias (tan arraigadas) sobre la autoeficacia percibida por el paciente, haciéndole más consciente de cuáles son sus recursos reales de afrontamiento de la enfermedad. La adhesión al tratamiento -el compromiso con hacer caso a las indicaciones de los médicos- es un recurso de afrontamiento más que, como hemos visto, está totalmente bajo el control de paciente y puede tener un efecto directo en cómo evoluciona la enfermedad.

Por tanto, como vemos, la actitud, el estado de ánimo del paciente sí puede influir en la curación de la enfermedad, pero no es una cuestión superficial de tener que mantener una actitud positiva de manera impostada. Elevar el nivel de autoeficacia percibida de una persona con una enfermedad es un proceso mucho más complejo y profundo que requiere mucho trabajo personal y que nada tiene que ver con el famoso refrán “al mal tiempo, buena cara” que tantas veces se interpreta frívolamente.