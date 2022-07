Gonzalo Barrio, mentor de personas multipotenciales: “La sociedad castiga a quienes tienen más de una vocación”

17/07/2022 - 04:26 Para vivir mejor

En países como Japón nadie toma en serio un empresario que no ha llevado a la ruina al menos 7 negocios. Nadie contrataría como directivo de su compañía a un hombre de negocios que no tiene un historial de fracasos de ese calibre. Esa realidad sería la mayor expresión de la famosa frase que en su día inmortalizó el gurú del liderazgo John C. Maxwell: “Unas veces se gana y otras se aprende”.

El papel lo aguanta todo y la frase de Maxwell queda muy bonita encabezando un listado de citas célebres, pero, la realidad es que, en la mayoría de los países del mundo occidental, un resultado que no encaja con las expectativas sociales, se interpreta como un batacazo, como un fracaso. Si una persona da un golpe de timón en su vida a los 30 o los 40 porque se da cuenta de que había elegido la profesión equivocada, o incluso si un estudiante cambia de Derecho a Bellas Artes en segundo de carrera y cuando está terminando decide que lo suyo es la publicidad… “ay, pobre, se equivocó; qué veleta; qué poco claras tiene las cosas; es que no se centra” este es el mensaje que -en una cultura como la nuestra- suelen recibir este tipo de personas.

Gonzalo Barrio es una de estas personas. Se define como empresario en serie y se identifica como multipotencial. Es fundador de la Escuela de Multipotenciales y acaba de publicar Sí a todo (Vergara 2022), un libro con el que intenta inspirar el movimiento social de miles de personas con estas características para que se empoderen, no se sientan como un “bicho raro” y griten al mundo que no hay nada de malo en ser así. Las personas multipotenciales no tienen una sola vocación, sienten que tienen demasiadas pasiones a la vez, pero sufren. Sufren porque, en lugar de recibir el apoyo de la sociedad, reciben rechazo: “No, es que todo no se puede, es que tienes que elegir”. Barrio es consciente de que hace falta una revolución del paradigma educativo y laboral actual en el que, por diversos motivos, se premia la hiperespecialización.

“Una persona multipotencial, explica, sería lo contrario a un especialista que encuentra su vocación, estudia algo y se dedica toda su carrera profesional a especializarse todavía más en esa área. Por el contrario, tenemos personas que hacen diversas cosas en diferentes áreas -como se hacía en el Renacimiento y eran unos cracs- pero ahora, nuestra sociedad no tiene tan reconocidas a esas personas multipotenciales y, de hecho, no las premia mucho. Más bien las castiga con sus comentarios de que son dispersas, de que no saben lo que quieren”.

Quizás seamos todos multipotenciales pero nos van cortando las alas a medida que crecemos (Gonzalo Barrio, mentor de personas multipotenciales)

Pregunta: ¿Qué significa exactamente ser una persona multipotencial?

Respuesta: Una persona multipotencial es alguien que siente que no tiene una sola vocación o que siente que tiene demasiadas pasiones a la vez y entonces, a veces, le cuesta elegir porque lo quieren hacer todo, todo lo que les apasiona. Además, es que se sienten muy sensibilizados con esos comentarios externos de “todo no se puede, tienes que elegir”. Eso no encaja con ellos. Lo que les llena de energía es hacer bastantes cosas a la vez. Es entonces cuando se dan esos conflictos de dirección para elegir, de gestión de estos comentarios externos y también de mantener la motivación, porque empiezan a plantearse si son normales o si tendrán algún problema. En realidad, lo que yo intento es darles un poco esa luz de que bueno, esa forma de comportamiento o ese tipo de persona existe y que igual no lo conocían.

P: Muchas personas que son así, como has descrito, sienten que no encajan, que son “defectuosas”...

R: En realidad no es nada malo. Pero hay que adaptarlo un poquito porque la sociedad no está muy adaptada todavía a este tipo de comportamientos.

P: ¿Cuántas personas multipotenciales hay?, ¿hay más de las que creemos que hay?

R: Sí, es un perfil muy concreto que en realidad podríamos ser todos porque, ¿cuántos multipotenciales hay?, ¿son la mitad de la población?, ¿son la mitad especialistas y la otra mitad multipotenciales? Pero es que quizás seamos todos multipotenciales pero nos van cortando las alas a medida que crecemos. Porque, si te fijas, un niño lo quiere todo: quiere pintar pero después de pintar, al momento, quiere hacer otra cosas y quiere tocar un instrumento, etc. Hoy en día, los chavales -que tienen acceso a la información- lo hacen: tocan instrumentos y pintan y hacen skate y tienen un montón de habilidades también físicas. A nosotros no nos han enseñado eso. Nosotros teníamos que elegir y no podíamos elegir pintura, solfeo y kárate. Teníamos que elegir una extraescolar o dos y luego teníamos que ir al instituto y elegir una especialidad y luego la carrera y dedicarte a eso toda tu vida. Y si querías cambiar de profesión es que… “¿qué ha pasado?, ¿te has equivocado?, ¡vaya fracaso! ¿no?”…Pues no. Quizás todos seamos multipotenciales y a todos nos ayude pensar que podemos desarrollarnos así y que somos más libres de elegir.

P: ¿De dónde viene la palabra 'multipotencial'?

R: 'Multipotencial' no es una palabra inventada por mí. La palabra viene de las células multipotenciales, las células madre. Tú naces de una célula que luego es dos, luego cuatro y luego ocho. Pero es que de esas ocho, tú no sabes cuál de ellas va a ser estómago, cerebro, una neurona o va a ser una célula de la piel. Eso ocurre con las células, pero también a nivel macroscópico del cuerpo entero. Un ser humano puede ser escritor, pintor, etc. y no se trata de “a ver por dónde se desarrolla”, es que -dependiendo de lo que le vayas metiendo o de lo que vaya viendo- va a hacer que se desarrolle para un sitio o para otro…¿se podría desarrollar para cinco a la vez? Sí, claro que sí. Pero si lo limitamos, pues no.

P: En tu libro hablas de que las personas multipotenciales pueden contribuir a hacer un mundo mejor… ¿Cómo es esto?

R: Todo el libro trata de cómo mejorar personalmente. Todo está centrado en lo personal hasta el capítulo 15 que ya es trascender. Y trascender ya sí que implica a otras personas. Cuando tú has trabajado y tienes claros tus ‘superpoderes’ surge el ‘¿qué puedo hacer?’. Ya viene la parte de salir al exterior, de sacar esas cosas que has trabajado y en las que eres excelente y vas encontrando ese camino en el que poder ayudar a otros y ahí empieza ese cambio: cuando sales de ti mismo y empiezas a interactuar con otros. Todos los multipotenciales -bien identificados- son igual de valiosos que los especialistas, solo que para otros puestos. Ahí empieza ese cambio a nivel social.

P: Entonces, tu libro no es solo para multipotenciales: es también para darles visibilidad y que la sociedad los reconozca y sepa cómo tratarlos…

R: Sí, porque, aunque seas especialista te va ayudar el no juzgar. Tenemos una sociedad que juzga todo el rato. Juzgamos a los demás, al que es distinto a nosotros, al que va en contra de lo que pensamos, y eso no hace feliz a nadie, ni al que lo escucha ni al que juzga. Por eso digo que está bien que el libro se lo lean los chavales, pero también los padres; porque así los padres los entenderán mejor. Si se lo leyesen los especialistas o la gente de recursos humanos, también entenderían mejor.

Desde los 18 años he llevado como dos vidas paralelas, o tres. Hay gente que me dice, “pero ¿cómo has hecho tantas cosas?” Es algo común a los multipotenciales: es como haber tenido siete vidas a la vez (Gonzalo Barrio, mentor de personas multipotenciales)

P: Hay muchas cosas del sistema que debería cambiar para empezar a valorar a las personas multipotenciales ¿está el sistema educativo preparado para esto?

R: Todos sabemos que el modelo está un poco -o bastante- obsoleto, sobre todo para algunas formaciones. Yo siempre defiendo la Universidad, pero para lo que es necesaria: para formaciones quizás de médico, arquitecto, que son profesiones que tienes que pasar por toda la teoría y hacer esas prácticas. Pero para la mayoría de las profesiones -y las que se están creando ahora porque no paran de salir todos los años nuevas especialidades- pues no está adaptado el sistema. Para los chavales que quieren aprender dos, tres o cuatro cosas a la vez tampoco está adaptado. El sistema tradicional está un poco obsoleto en ese sentido. ¿Y si quieres ser artista o músico a la vez que estudiar algo de ciencias? El sistema no está adaptado y, sin embrago, sí que hay personas muy capaces de hacerlo, ¡y que de hecho lo hacen a pesar de que tengan que hacer malabares! Son personas que se forman en varias cosas a la vez, o estudian y trabajan a la vez. Ese fue mi caso: desde los 18 años he llevado como dos vidas paralelas, o tres. Hay gente que me dice, “pero ¿cómo has hecho tantas cosas?” Es algo común a los multipotenciales: es como haber tenido siete vidas a la vez.

P: Tenemos una sociedad que más bien nos inculca la necesidad de conseguir un contrato indefinido por encima de buscar sentirnos realizados en el trabajo…

R: Nos han educado un poco en el ‘tira para adelante’. La gente que tiene igual el valor de cambiar o simplemente de adaptarse a quien quiere ser, tiene miedo. Los estudiantes que han elegido carrera, pero en el primer año se dan cuenta de que se han equivocado…esa equivocación -que es una prueba o experimento en su vida- se traduce en un fracaso absoluto: eso sí que es cosa de la sociedad. Hasta que eso cambie a nivel social hacen falta muchos cambios individuales de cómo nos tomamos lo que nos dicen nuestros padres u otras personas que no lo entienden porque tienen otros miedos. Entonces, eso es lo que inicia el cambio social. Al final, los raros serán ellos, porque todo el mundo ya empezaría a empoderarse y a tener el valor para hacer los cambios que necesita de acuerdo a sus motivaciones, que es lo más importante. Lo más importante es ser coherente y buscar esa coherencia personal porque es cuando ya vas para adelante y se te empiezan a alinear las cosas y tu vida ya es mucho más satisfactoria.

Nos han educado muy mal en la gestión de la incertidumbre (Gonzalo Barrio, mentor de personas multipotenciales)

P: Los miedos de los padres tienen cierta justificación. Queremos seguridad para nuestros hijos…

R: ¡Claro, tú quieres la seguridad como madre! Y además venimos de una generación en la que nuestros padres pasaron por momentos de incertidumbre muy alta y no hay cosa que haga más feliz a un padre que saber que su hijo tiene claras las cosas, a qué quiere dedicarse, que va a tener un futuro más o menos claro y que va a tener ese colchón o esa estabilidad económica. Esos son los miedos de nuestros padres y nos los han pasado a nosotros a través de la educación. Teníamos que tener las cosas claras y ¿qué ha ocurrido?: que nos han educado muy mal en la gestión de la incertidumbre. Y ahora ha llegado un momento de gran incertidumbre y mucha gente lo ha pasado mal, pero solo porque no saben gestionar la incertidumbre, no porque hayan perdido el trabajo. El pasarlo mal es por no saber gestionar bien la incertidumbre o por no ser tan adaptable como deberíamos…y por naturaleza lo somos ¿eh? Por naturaleza somos muy adaptables, pero, si nos van cortando y lo que nos dicen es que lo que hay que hacer es tener estabilidad, entrar en este trabajo y que no te plantees que en los próximos 30 años puedas ser despedido… Es que ya sabemos que el mundo ya no funciona así, porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Ahora la gente se está despertando y de ahí viene el título del libro, Sí a todo.

P: ¿A qué te refieres exactamente con decir Sí a todo?

R: Es como ese primer día de vacaciones en el que puedes decir 'sí' a todo lo que tú quieres. Porque la gente está siempre en el 'no puedo': “Quiero, pero no puedo”. Es importante que encuentres tu 'sí a todo'. Porque no es el mismo 'sí a todo' el de una persona que tiene libertad para viajar, que el 'sí a todo' del que tiene dos hijos: tal vez su 'sí a todo' sea sí a llegar a casa a una hora decente.

P: ¿Has visto a muchas personas transformarse tras tomar conciencia de que eran multipotenciales y decir 'sí' a todo?

R: Tuvimos un grupo -como una membresía- que todos los meses nos reuníamos. Ese fue el efecto más poderoso que he visto: cómo se contestaban unos a otros, la energía que se generaba y lo felices que salíamos todos. Todos querían comentar cómo les estaba cambiando la vida. También, el hecho de verse rodeados de gente igual que ellos lo cambió todo porque se sentían mejor y empoderados sabiendo que había alguien más ahí. En dos o tres meses hubo muchos cambios de vida grandes de personas que dijeron ‘sí’ a todo.