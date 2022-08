Las mujeres vegetarianas son más propensas a romperse la cadera en la vejez, según un estudio británico

14/08/2022 - 06:25 Para vivir mejor

¿Cuáles son los beneficios de una dieta vegetariana? ¿Cuáles son sus posibles puntos débiles?... Este asunto se ha convertido en uno de los más tratados por nutricionistas y científicos de todo el mundo y ahora llega un estudio de Reino Unido, que recoge The Guardian, para aportar más datos a este debate. La conclusión principal a la que llegan los investigadores es que las mujeres que son vegetarianas tienen más probabilidades de sufrir fracturas de cadera en la vejez que las que comen carne con frecuencia.

Los autores del estudio han analizado la dieta y el historial médico de más de 26.000 mujeres durante dos décadas y llegaron a la conclusión de que las vegetarianas tenían un tercio más de probabilidades de romperse la cadera que las que comían carne con regularidad.

¿Por qué se produce esto y cuáles son sus causas?

Los investigadores todavía no tienen claro las razones de que este riesgo sea mayor, pero apuntan a que algunas personas vegetarianas no han obtenido suficientes nutrientes para lograr una buena salud ósea y muscular. Eso las hace más propensas a sufrir caídas y fracturas.

"Es probable que los vegetarianos, por una razón u otra, y potencialmente debido a la menor ingesta de nutrientes importantes, tengan huesos más débiles y menor masa muscular y ambas cosas predisponen a las personas a las fracturas de cadera", explicó James Webster, investigador de la Universidad de Leeds.

Los vegetarianos suelen pesar menos que los que comen carne de forma habitual y tienen menos grasa, que puede actuar de amortiguador cuando las personas se caen.

¿Deben renunciar los vegetarianos a su dieta?

Entonces, qué deben hacer los vegetarianos. Los autores del estudio son muy claros, deben seguir con su dieta (más sana que comer carne), aunque deben complementarla para evitar otro tipo de problemas.

“El mensaje para los vegetarianos es que no renuncien a su dieta, porque es saludable para otras cosas y respetuosa con el medio ambiente, pero tengan cuidado de planificar bien y no perder los nutrientes que excluyen al no comer carne. o pescado”, asegura Webster.

La dieta vegetariana, muy saludable

Las dietas vegetarianas reducen el riesgo de diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas e incluso algunos tipos de cáncer, pero el estudio británico, publicado en BMC Medicine destaca la importancia de una dieta equilibrada independientemente de lo que coma la gente.

Alrededor del 90 % de las fracturas de cadera están relacionadas con caídas, que son más comunes en las personas mayores, que tienden a ser más frágiles y tienen huesos más débiles. Pero las fracturas a menudo pueden generar más fragilidad, lo que aumenta el riesgo de más caídas y una mayor fragilidad.

Cómo deben reforzar su dieta los vegetarianos

Pues según los investigadores del estudio, los vegetarianos deberían reforzar su dieta comiendo cereales con hierro y vitamina B12 y alimentos que proporcionen proteína como las nueces o las legumbres.

Los investigadores se basaron en datos del Estudio de Cohorte de Mujeres del Reino Unido, que realiza un seguimiento de las mujeres a lo largo del tiempo para evaluar los vínculos entre la dieta y la salud. Los registros de 26,318 mujeres de 35 a 69 años revelaron que 822, o el 3%, sufrieron fracturas de cadera en un período de aproximadamente 22 años. Alrededor del 28% de las mujeres eran vegetarianas y el 1% eran veganas.

Los investigadores compararon la tasa de fracturas de cadera en vegetarianos, en aquellos que comen pescado pero no carne, y en carnívoros.