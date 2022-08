La mitad de las muertes por cáncer se deben a factores de riesgo que se pueden evitar, según un estudio

20/08/2022 - 22:39 Para vivir mejor

Casi la mitad de las muertes provocadas por el cáncer en el mundo se deben a factores de riesgo relacionados, por ejemplo, con el consumo de tabaco y alcohol y con la obesidad, según revela este jueves un estudio publicado en “The Lancet”. La investigación, liderada por la Universidad de Washington (EE. UU.), analiza el impacto que tienen 34 factores de riesgo sobre la salud y la mortalidad provocada por 23 tipos de cáncer, los cuales fueron responsables de 4,45 millones de muertes en todo el mundo en 2019, el 44,4 % de la cifra total.

“Hasta donde sabemos, este estudio representa el esfuerzo más grande hasta la fecha para determinar la carga global de cáncer atribuible a los factores de riesgo, y contribuye a estimar la carga atribuible al riesgo para cánceres específicos a nivel nacional, internacional y a nivel mundial”, escriben en el estudio Chris Murray, director del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, y sus colegas.

El documento, financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, analizó la relación entre los factores de riesgo y el cáncer, la segunda causa de muerte en todo el mundo, utilizando datos del proyecto Global Burden of Disease del Institute for Health Metrics and Evaluation.

Tráquea, bronquios y pulmón Los cánceres principales en cuanto a muertes atribuibles al riesgo a nivel mundial en 2019 fueron el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón tanto para hombres como para mujeres, encontraron los investigadores. Los datos también mostraron que las muertes por cáncer están en aumento, han crecido en todo el mundo un 20,4 % entre 2010 y 2019. A nivel mundial, en 2019, las cinco regiones principales en términos de tasas de muerte atribuibles al riesgo fueron Europa central, América, sur de América Latina y Europa occidental.

“Estos hallazgos resaltan que una proporción sustancial de la carga del cáncer a nivel mundial tiene potencial para la prevención a través de intervenciones destinadas a reducir la exposición a factores de riesgo de cáncer conocidos, pero también que una gran proporción de la carga del cáncer podría no ser evitable mediante el control de los factores de riesgo actualmente estimados”, han escrito los investigadores. “Por lo tanto, los esfuerzos para reducir el riesgo de cáncer deben combinarse con estrategias integrales de control del cáncer que incluyan esfuerzos para respaldar el diagnóstico temprano y el tratamiento eficaz”.