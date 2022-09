Las pilas de botón y el peligro para los niños: al ingerirlas pueden sufrir graves consecuencias, incluso la muerte

04/09/2022 - 23:04 Para vivir mejor

Las pilas de una calculadora, de una cámara pequeña, una linterna de bolsillo o un reloj para niños, todos estos aparatos llevan unas pilas de litio pequeñas también conocidas como pilas de botón que pueden ser muy peligrosas para los más pequeños, ya que pueden ingerirlas y sufrir graves consecuencias, incluso la muerte.

Un nuevo estudio hecho en EE.UU. que analiza los casos detectados a lo largo de 20 años, apunta a que cada vez un mayor número de niños pequeños han ingerido estas pilas de botón y así han aumentado las visitas a las salas de urgencia de los hospitales.

En concreto se realizaron 7.032 visitas a las salas de emergencia como resultado de lesiones relacionadas con baterías entre 2010 y 2019, más del doble de visitas que entre 1990 y 2009, según el informe.

Eso implica una visita a urgencias relacionada con una pila cada hora y 25 minutos en niños menores de 18, apunta el informe. Los niños menores de 5 años estaban en mayor riesgo, especialmente los niños pequeños de entre 1 y 2 años, que a menudo se llevan a la boca las cosas que encuentran.





Lesiones erosivas en el revestimiento del estómago

Incluso después de retirarlas del dispositivo que alimentan, las pilas de botón de litio todavía tienen una corriente fuerte.

Cuando las baterías se atascan en la garganta de un niño, la saliva puede interactuar con la corriente, lo que provoca “una reacción química que puede quemar gravemente el esófago en tan solo dos horas, creando una perforación esofágica, parálisis de las cuerdas vocales o incluso erosión en el esófago”, las vías respiratorias (tráquea) o los vasos sanguíneos principales.

En el informe se advierte del daño al revestimiento del estómago, que puede ocurrir rápidamente cuando los niños tragan pilas de botón; por lo tanto, los médicos deben considerar la extirpación endoscópica inmediata, incluso cuando el niño no tenga síntomas y la batería haya pasado de manera segura a través del esófago estrecho. Se encontraron lesiones erosivas en el revestimiento mucoso del estómago en el 60 por ciento de los casos revisados, sin una relación aparente entre el daño y los síntomas, o con la cantidad de tiempo transcurrido desde la ingestión.





Si no se actúa rápido, puede ser demasiado tarde

Estas recomendaciones representan un cambio en la práctica actual de vigilar y esperar. “Sabemos que puede haber lesiones incluso cuando no hay síntomas”, afirma la doctora Racha Khalaf, investigadora principal y especialista en Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica del Instituto de Salud Digestiva del Hospital Infantil de Colorado, en Estados Unidos. “Las baterías en el estómago causan daños, incluida la perforación de la pared gástrica, por lo que los médicos deben considerar retirar las baterías tan pronto como sea posible y no dejar que pasen por el tracto digestivo”, añade.

Los signos de ingestión pueden parecer que el niño se tragó una moneda, así que tenga cuidado, dicen los expertos. El comportamiento típico puede incluir sibilancias, babeo, tos, vómitos, molestias en el pecho, negarse a comer o arcadas cuando intenta beber o comer. Dolor abdominal, dolor de garganta, tos, diarrea o heces con sangre. Pero para algunos niños pueden pasar días antes de que los síntomas sean lo suficientemente graves como para notarlos. También se han encontrado baterías en la nariz (5,7 %), los oídos (2,5 %) y la boca sin tragar (1,8 %). Si bien no es tan grave como la ingestión, las baterías de litio atrapadas en el oído o la nariz pueden causar lesiones importantes, como la perforación del tabique nasal o el tímpano, la pérdida de la audición o la parálisis del nervio facial, según el informe.





Fuera del alcance de los niños

Las pilas de botón suponen un serio peligro para los niños señala el Comité de Seguridad y Prevención de Lesiones Infantiles de la Asociación Española de Pediatría, que admite en su web que, aunque no existe una evidencia de que, la ingesta de estas pilas sea actualmente muy frecuente ni que las consecuencias, hasta ahora, sean demasiado graves, sí se han descrito en la práctica médica que pueden ser graves.









v Al ingerirlas provoca una reacción química que puede quemar gravemente el esófago en tan solo dos horas, creando una perforación esofágica o parálisis de las cuerdas vocales. v Incluso después de retirarlas del dispositivo que alimentan, las pilas de botón de litio todavía tienen una corriente fuerte. v También se han encontrado baterías en la nariz o los oídos que pueden provocar perforación en el tímpano o tabique nasal.









Los pediatras deben recomendar a los padres que: n Mantengan fuera del alcance de los niños las pilas de botón y los objetos que las contienen (mandos a distancia y otros objetos portadores de pilas de botón). n Vigilen que la tapa de las baterías esté debidamente cerrada y, en caso de que esté estropeada o rota, asegurarse de que quede correctamente cerrada (por ejemplo, con una cinta adhesiva resistente). n No dejen ninguna pila de botón, incluyendo las usadas y reciclables, sueltas en cualquier superficie. n No dejen que los niños jueguen con las pilas de botón. Los pediatras y personal sanitario deben: n Tener en cuenta este posible diagnóstico ante síntomas de posible ingestión de cuerpo extraño y ante la presencia de síntomas de sospecha y actuar en consecuencia procurando eliminarla lo antes posible. n Advertir a los cuidadores de los niños, en especial a los padres de niños menores de 6 años, de los peligros de las pilas de botón y de que éstas se encuentren al alcance del niño. n Sería deseable que los fabricantes tuviesen en cuenta que las tapas que contienen las pilas de botón deberían tener un mecanismo de apertura que requiera una herramienta (destornillador) o mecanismo (empujar y girar) para que el niño no los pueda abrir.