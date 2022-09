“Nuestro cuerpo es el mejor mensajero que tenemos”

18/09/2022 - 04:04 Para vivir mejor

Aunque ella es todo un referente en el mundo del crecimiento personal, es igual de vulnerable que el resto de seres humanos. Rut Nieves, la arquitecta que dejó el estudio de arquitectura en Alemania para escribir sobre desarrollo personal, también sufrió los efectos del confinamiento y de la pandemia. Ella sintió el impacto especialmente en su claridad mental. Se esfumó. “Algunos días llegué a pasarlo realmente mal”, confiesa.

Intuitivamente Rut Nieves empezó a trabajar con el cuerpo, explorando nuevas maneras de liberar, a través del cuerpo, toda la tensión emocional acumulada en el confinamiento. Y la claridad volvió. “La claridad, la felicidad, la paz, el poder, la seguridad, eran cosas que yo conseguía en la medida que sacaba emociones y creencias de mi cuerpo”.

Todo ese proceso lo cuenta ahora Rut Nieves -una de las escritoras de crecimiento personal más leídas del mundo- en su último libro, Recupera tu poder (Planeta 2022). Un libro que, según la propia autora, nos ayuda a darnos cuenta de todos los condicionamientos o creencias limitantes que, a veces, sin darnos cuenta, nos paralizan; A darnos cuenta también de las emociones que tenemos acumuladas en el cuerpo y que también nos están paralizando. Es un libro que nos ayuda a tomar conciencia de esas creencias y emociones para poder liberarlas y recuperar nuestro poder personal.

Pregunta: El título de tu libro, Recupera tu poder esconde un mensaje muy interesante. Tu poder personal siempre estuvo ahí; no es algo que tengas que conseguir ahora, simplemente tienes que reconectar con él.

Respuesta: Este título es una frase que está presente desde que yo escribí Cree en ti, desde mi primer libro y, en el anterior, Naciste para disfrutar, era un capítulo. Si, parece que ya entonces estaba el libro diciéndome: “¡Oye, que después voy yo!”. Este libro es el fruto de un trabajo muy profundo que he realizado yo, y en el que hubo un momento en el que yo no tenía claridad. Su máximo esplendor de la no claridad lo experimenté durante el confinamiento. Entonces, yo empiezo a hacer un trabajo profundo con el cuerpo. Y lo que fui experimentando es que la claridad, la felicidad, la paz, el poder, la seguridad, eran cosas que yo conseguía en la medida que sacaba emociones y creencias de mi cuerpo. Ahí es donde yo experimenté lo de ‘tu poder está ya dentro de ti ’. Lo experimenté de una forma muy rotunda. Experimenté qué sentimos cuando soltamos lo que no es nuestro: ideas, emociones…

P: Parece mentira que en una cultura como la nuestra, en la que se da tanto culto al cuerpo, estemos a la vez tan desconectados del cuerpo…

R: Es una paradoja, sí. Hay mucho culto a que el cuerpo tenga una forma física, pero no nos ocupamos de habitarlo por dentro; nos dedicamos a lo externo solamente. No hay que matarse para tener un cuerpo bonito... pero claro, nos han enseñado eso del esfuerzo, de machacarse el cuerpo… y no, cuando el trabajo lo hacemos de una forma consciente, respirando, sintiendo el cuerpo, el cuerpo lo agradece porque se libera y se tonifica.

P: En tu libro hablas mucho del cuerpo como lugar de expresión de todo nuestro ser y como lugar también desde el que liberarnos del sufrimiento o de posibles traumas.

R: Yo he estudiado mucho el trauma y soy consciente de lo importante que es el trabajo corporal para liberar y sanar todo tipo de traumas. De lo que se trata es de aprender a relajar el sistema nervioso, enseñarle que el peligro ya ha pasado y que es seguro que nos relajemos y que hagamos cosas que antes no hacíamos por miedo. Cuanto más nos conocemos y cuanta más conciencia tenemos de lo que necesitamos en cada momento, más fácil va a ser nuestra vida. Nuestro cuerpo es el mejor mensajero que tenemos.

El confinamiento que vivimos, y la pandemia, ha sido una experiencia muy impactante (Rut Nieves, escritora)

P: Este mensaje de que todos tenemos un gran poder personal que está dentro de nosotros…¿crees que vale para todo el mundo?

R: Creo que hay personas que están preparadas y otras que no. Yo siempre trato de escribir mis libros para que el mensaje entre suavemente. Mis libros están llenos de amor porque yo sé lo que es sanar traumas, yo los he tenido que sanar y, por eso, escribo mis libros con mucho cariño, para que cualquier persona sienta que es más fácil leerlos. Yo intento escribir de una forma muy respetuosa. Obviamente habrá personas que no se sientan preparadas, pero lo que yo he visto es que cuando todo se hace con suavidad y con amor, es mucho más fácil.

P: Al final, lo que compartes en el libro es la manera en que tú gestionaste todo tu malestar durante el confinamiento.Porque el hecho de ser un referente en crecimiento personal no significa que tú no tenga malos momentos…

R: Escribí este libro porque en el confinamiento hubo días que lo pasé muy mal; y yo sabía que no era la única. Pero dije: “qué bien que yo tengo herramientas para liberar esto”. Y sí, tuve que hacer un ejercicio para liberar las consecuencias del confinamiento, de estar tanto tiempo encerrados, porque eso tiene consecuencias para el cuerpo, para el ser humano. Quería ofrecer un libro para que la gente pueda liberarse de las emociones que han ido apareciendo en ese tiempo porque el confinamiento que vivimos, y la pandemia, ha sido una experiencia muy impactante. Es como cuando tienes un accidente… que luego tienes que hacer un trabajo para salir del shock, para devolver tu cuerpo al estado relajado, la mente abierta. Y no todo el mundo ha salido de ese susto. En este libro doy muchas herramientas para que la gente libere lo que no ha liberado, para que pueda volver a su estado de relajación, de apertura, de confianza, de volver a la vida…salir del modo supervivencia, porque en el confinamiento muchos entramos en modo supervivencia y para volver a la vida tenemos que liberar el miedo, el estrés, todas esas emociones que se hayan podido quedar ahí encapsuladas en el cuerpo.

Las palabras que elegimos pueden hundir o levantar, pueden abrir puertas o cerrarlas (Rut Nieves, escritora)

P: ¿Por qué esa insistencia en conocernos a nosotros mismos y escucharnos?

R: Escuchándome yo he sido consciente de muchas sensaciones y emociones de las que antes no era consciente y por eso la importancia de escucharnos. Cuando yo siento una emoción, veo la creencia que está generando esa emoción. Entonces, por ejemplo, que una persona no se sienta capaz de algo, es porque detrás hay una creencia que dice: “No soy capaz de eso”. Cuando tú te das cuenta de que eso es una creencia dices, bye, bye, porque solo es una idea y la puedo soltar. Luego, por ejemplo, al cabo de un tiempo sale otra emoción... por ejemplo "no me siento merecedor". Pues detrás de ese ‘siento’, siempre hay una creencia limitante. El libro está escrito para que las personas puedan llegar a reconectar, a tomar conciencia y a sentir que realmente son merecedores de ser felices, tienen derecho, o son dignas de ser felices. En Tu sueño hecho realidad, que es el segundo libro que escribí, hago una lista de verbos poderosos y hablo mucho de estos verbos: yo acepto, yo permito, yo quiero, yo puedo, yo soy capaz, yo tengo derecho, yo me merezco, yo soy digna de. Estos verbos, al final, son los más importantes para desbloquear creencias….

P: Escucharnos también nos permite tomar conciencia de cómo nos hablamos y de cómo ese lenguaje nos condiciona. Desde ahí, ¿podemos elegir hablarnos de otra forma?

R: Las palabras que usamos están creando nuestra realidad, en el sentido de que nos estamos auto-condicionando a nosotros. Las palabras que elegimos pueden hundir o levantar, pueden abrir puertas o cerrarlas. Entonces, ese pararte a ser consciente de lo que voy a decir: “Esta frase que me viene sola, ¿es realmente lo que yo quiero crear en mi vida?, o ¿puedo decirlo de otra forma que no me limite o que me respete?”

La sociedad y el sistema están montados para vivir hacia fuera, pero la sabiduría y el poder los encontramos cuando vamos para dentro (Rut Nieves, escritora)

P: Al final todo nos lleva a la importancia de conectar con nosotros mismos. Pero claro, es que vivimos en el paradigma de la tecnología, que nos lo pone todo muy fácil para conectar...pero hacia fuera. ¿Crees que esta 'tecnologización' de la vida está favoreciendo que estemos más desconectados de nosotros?

R: Para mí, de lo que se trata es de darnos prioridad a nosotros antes que a la tecnología y tener claro que la tecnología es una herramienta que está para ayudarnos, no para dominarnos y, si damos más importancia a la tecnología, si dedicamos más tiempo y más atención a la tecnología que a nosotros mismos, entonces vamos hacia una dependencia. Efectivamente, la sociedad y el sistema están montados para vivir hacia fuera, pero la sabiduría y el poder los encontramos cuando vamos para dentro. Lo maravilloso es descubrirlo.

P: ¿Algún consejo práctico para que conectar con nosotros mismos y encontrar esa sabiduría interior sea más sencillo?, ¿Cómo lo consigues tú?

R: Yo me tuve que ir a vivir al campo para tomar más conciencia. A mí me ha ayudado mucho el estar en contacto con la tierra, con los árboles, con las plantas, escuchar los pájaros, los gatos, los perros, los animales. La naturaleza nos ayuda mucho porque formamos parte de ella y, cuando entramos en contacto con ella, hacemos senderismo o paseamos por el Retiro, o la Casa de Campo, o la sierra... nuestra mente, automáticamente se calma, se relaja. Y una vez que la mente se relaja podemos conectar con nosotros, y el cuerpo empieza a funcionar de una forma completamente diferente porque hemos sido diseñados para vivir en la naturaleza, no en el asfalto.