En una cultura tan hedonista como la nuestra, en la que proliferan los mensajes tipo Mr. Wonderful: “hoy nada puede salir mal”; “deja de darle vueltas a todo y sonríe”; “hoy va a ser la caña”, resulta complicado aceptar que la vida incluye cierta dosis de sufrimiento.

La ansiedad es un buen ejemplo de este sufrimiento que nos viene “de serie” con la vida; “Una cosa es sentirla, eso es algo normal, y otra cosa es sufrir ansiedad” explica la psicóloga Tais Pérez.

Cuanto antes aceptemos que, en determinadas ocasiones, es normal sentir ansiedad en lugar de pasarnos la vida tratando de no sentirla, antes podremos aprender a gestionarla. Pero claro, puntualiza el también psicólogo Sergio García, “esos mensajes positivos de mímate, cuídate, tú primero… no ayudan porque crean una tendencia que es que, si sufro, esto es algo tremendamente inaceptable y entonces claro, cuando aparece ese sufrimiento, lo tiendo a rechazar”.

Tu ansiedad bajo control (Zenith, 2022) es el título del primer libro de esta pareja de psicólogos, Tais Pérez y Sergio García; una guía para entender qué es la ansiedad y no dejar que nos domine; un manual más necesario que nunca en estos tiempos de postpandemia en los que todos, en

Cuanta más incertidumbre hay, más probabilidad de sufrir ansiedad (Sergio García, psicólogo)

Pregunta: Las cifras oficiales hablan de un claro aumento de problemas de ansiedad y de salud mental en general desde el inicio de la pandemia…

Sergio: Es que es un contexto de incertidumbre, y no solo la sanitaria, sino también la precariedad laboral, los momentos económicos que estamos pasando y sociales: cuanta más incertidumbre hay, más probabilidad de sufrir ansiedad…

Tais: En la pandemia, las dificultades psicológicas empezaron a ser parte de la mayoría. Antes era al contrario; ahora eres raro si no tienes una dificultad psicológica…

P: ¿La pandemia ha contribuido a desestigmatizar los problemas de salud mental?

Tais: Antes de la pandemia ya se empezaba hablar mucho en redes y se pusieron muy de moda cuentas de psicología que hablaban un poco en leguaje más sencillo de lo que nos pasaba, con lo que nos podíamos sentir identificados. Los jóvenes, creo que han hecho una labor ahí tremendísima, creo que ellos abrieron un poco la puerta y, cuando vino la pandemia y pasó lo que pasó, y se intensificaron los problemas de salud mental, con ese paso previo, creo que es lo que hizo que le gente empezara a pedir ayuda profesional de verdad. También es superimportante tener guías con una base de evidencia científica para saber por qué nos pasa lo que nos pasa, de dónde viene, qué podemos hacer si eso nos pasa, si tenemos por ejemplo un hijo con problemas de ansiedad…el libro es una puerta para entender.

De pronto un día empiezas a ver que ya no haces cosas por ti mismo, sino que las estás haciendo por evitar la ansiedad (Tais Pérez, psicóloga)

P: El libro es una puerta para entender, por ejemplo, una cosa que dejáis muy clara en vuestro libro desde el principio: que una cosa es sentir ansiedad y otra muy distinta es sufrir ansiedad…

Tais: Una cosa es sentirla, que es algo normal; es algo que puede surgir aquí mismo, en esta entrevista. Otra cosa es cuando la sufrimos, que es cuando la ansiedad ya limita nuestra vida; dejamos de hacer cosas por ansiedad (…) Es cuando la ansiedad es la que decide por ti. “No, mejor no vayas ahí porque te va a dar mucha ansiedad”, “mejor no salgas, no te vaya a dar un ataque de pánico”. Y de pronto un día empiezas a ver que ya no haces cosas por ti mismo, sino que las estás haciendo por evitar la ansiedad…

Sergio: En el libro hacemos mucho hincapié en una parte importante, que son todas estas conductas de evitación, que tienen que ver con cuando se manifiesta la ansiedad, y esta genera un malestar, entonces yo empiezo a evitarla, a distraerme o a buscar tranquilizarme o a buscar seguridad en mi vida. Entonces la ansiedad me empieza a coartar a hacer cosas que de verdad quiero hacer: empieza a limitarme en las acciones y a las interacciones con los demás… ahí empieza a transformarse en un problema.

P: Ese problema, en el fondo, es la consecuencia de nuestra tendencia a tratar de evitar la ansiedad, en vez de aceptarla. Pero ese no es un mensaje que encaje en la sociedad del bienestar, que nos empuja a estar siempre estupendamente…

Tais: De hecho, vas al médico y lo primero que te dice cuando tienes ansiedad es tómate el diazepam de turno…esa es la estrategia de tranquilización.

Sergio: Lo que has dicho es clave; ese punto de la sociedad en la cual prima mi bienestar y yo no puedo estar mal. Esos mensajes positivos de mímate, cuídate, tú primero… no ayudan porque crean una tendencia que es que, si sufro, esto es algo tremendamente inaceptable y entonces claro, cuando aparece ese sufrimiento, lo tiendo a rechazar. Uno de los pasos de fondo de la terapia es la aceptación del sufrimiento también.

El objetivo terapéutico ya no es dejar de tener miedo a volar, por ejemplo, sino es poder ir a ver a mi madre que hace 8 años que no veo (Tais Pérez, psicóloga)

P: En el libro explicáis que la terapia para tratar la ansiedad tiene más que ver con exponernos al foco de ansiedad que con evitarlo.

Sergio: La terapia de exposición es la única forma de que entiendas que la ansiedad es una gran mentirosa: te dice que van a pasar cosas que jamás ocurren. Te dice que te va a dar un infarto, que vas a perder el control o que te vas a volver loco. Tienes que acercarte ahí poquito a poco y, a medida que expones a esa persona, y esa persona se da cuenta de que todo es normal, que todo lo que cree que va a pasar no ocurre, entonces empieza a habituarse poco a poco. La clave es acercar a la persona escalonadamente, gradualmente, con el menor sufrimiento posible y dentro de un marco de seguridad que nosotros damos antes de entrar en eso, porque antes de eso ya hemos hablado muy bien de qué es la ansiedad y por qué le curre, la desmitificamos... y la persona ya va pisando seguro.

P: ¿Qué otras pautas sirven para mantener la ansiedad bajo control y que no sea la ansiedad la que nos controle a nosotros?

Tais: Muchas veces lo que se hace es conectar esos pequeños objetivos, esas pequeñas exposiciones, a valores importantes para la persona, como por ejemplo el poder llevar a tu hija de viaje, o ir con la familia hacer algo…el objetivo terapéutico ya no es dejar de tener miedo a volar, por ejemplo, sino es poder ir a ver a mi madre que hace 8 años que no veo.

P: En la terapia uno encuentra ese espacio que en el día a día no se concede para parar y reflexionar, para verbalizar.

Tais: La gente viene buscando justo eso en terapia: es que tienes esa hora, tienes ese espacio para poder reflexionar sobre ti, sobre lo que estás haciendo, sobre el por qué dejar de sufrir. Porque los objetivos terapéuticos normalmente se pactan para dejar de tener ese motivo de consulta, pero también para conectar con tus valores…

Llegas a terapia, frenas y, de repente, alguien te escucha de verdad, no está esperando su turno para hablar, y de verdad te sientes escuchado en un espacio seguro (Sergio García, psicólogo)

P: Esta aceleración con la que vivimos, que no nos deja tiempo para parar y volver a conectar con nosotros, con nuestros valores, con lo que es importante para nosotros…¿puede ser una de las causas de que haya más ansiedad ahora que nunca?

Sergio: Es que cada vez todo va más rápido, lo vemos en todo: en la tecnología, que hemos pasado del 3G, al 4G, al 5G en nada. La conectividad, el estar pendiente de varias aplicaciones al mismo tiempo. Hay una cultura de la aceleración y de la acumulación también: acumulamos amigos, acumulamos música en spotify, tenemos una biblioteca en spotify que no vamos a escuchar ni viviendo 10 vidas. Hay una ansiedad asociada a eso; la famosa ansiedad al missing out, ‘fomo’ o miedo a perderme algo. Porque ya llega un punto en que quiero estar al día de todo y es imposible. Es una cultura de aceleración, sí. Entonces, llegas a terapia, frenas y, de repente, alguien te escucha de verdad, no está esperando su turno para hablar, y de verdad te sientes escuchado en un espacio seguro (…) Hablábamos el otro día en redes sociales del insight como fenómeno de terapia, que es ese momento en que estamos hablando y, de pronto, ‘pum’ conectas una idea y se abre un nuevo sentido…esas cosas, en terapia, aparecen porque ordenas ideas.

P: Desgraciadamente no todo el mundo se puede permitir ir a terapia; es casi un bien de lujo...

Tais: Esa es la idea del libro, que surge un poco por la dificultad que hay ahora mismo para acceder a salud mental y que, cuando por fin consigues acceder, los pobres están desbordadísimos y te dan citas una vez al mes, que sabes que está contraindicadísimo. En una terapia es mejor sesiones semanales para que termines cuanto antes y puedas seguir un ritmo de terapia de acuerdo a los objetivos terapéuticos que has pactado. Y después, el libro también sirve de apoyo a la propia terapia.

Sergio: Sí, el libro es un poco como si nos hubieran grabado a nosotros en terapia…