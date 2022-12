El aviso de los nutricionistas sobre el ayuno intermitente en Navidad

17/12/2022 - 22:28 Para vivir mejor

El ayuno intermitente es una de las tendencias dietéticas más populares. Y aunque se han escrito y publicado varis estudios y artículos sobre cómo hacerlo y lo que implica, todavía hay quien confunde compensar una comida copiosa con llevarlo a cabo. Por eso los expertos avisan, un ayuno intermitente no es una dieta, es un estilo alimentario, como lo es ser vegano o vegetariano y por tanto no se puede convertir en una práctica ocasional.

Ahora que llegan las celebraciones y comidas navideñas los profesionales advierten, no sirve de nada ayunar de vez en cuando, porque aunque siguiendo un ayuno intermitente se puede perder peso, ese no es su objetivo. Lo que se busca es mejorar en salud.

"Quien se salta una comida tras un atracón no hace ayuno, está improvisando", explica Daniela Estefanía Trifu, médico especialista en Endocrinología y Nutrición del Hospital Comarcal de Melilla.

Pregunta: Hoy en día casi todo el mundo ha oído hablar del ayuno intermitente, pero parece que aún así no lo entendemos bien. Sabemos que consiste en no ingerir alimentos en determinadas horas, pero ¿se puede entender como una dieta en sí misma?

Respuesta: El ayuno intermitente es un habito de vida saludable más. Por tanto no es una dieta para hacer de vez en cuando.

P. Pero todavía hay quien cree que puede darse un atracón y luego compensar con un ayuno intermitente.

R. El problema es que la gente busca milagros y busca soluciones de un día para otro pero no cree en el cambio a largo plazo.

P. ¿Ni siquiera en una ocasión especial como son las fiestas navideñas?

R. A lo largo de todo el año siempre hay fiestas y ocasiones. Hay quien dice, "es que son Navidades" o "es que es Semana Santa". Hay que ser moderado todo el año. Si estamos hablando de hábitos de vida saludables, en Navidad tampoco debes hacer excesos.

P. Se refiere a que no sería entendible que recurriéramos al ayuno intermitente para compensar un atracón navideño.

R. Hay que dejar claro que el ayuno intermitente no es una manera de compensar y no se debe empezar en Navidades con la idea de compensar esos excesos. Un habito que no debemos perder en Navidades. Hay quien se plantea estas fiestas como “el desmadre”. Hay como una moda tremenda y poco saludable de atiborrarse en estas fiestas.

P: Esa arraigada costumbre de "comer hasta que no puedo más en una celebración".

R. Si escucho a mi cuerpo le doy hasta que ya este saciado, no hace falta más. Si no tengo hambre no como. Es algo natural, intrínseco.

P. Pero es inevitable comer algo más estos días de reuniones con amigos y familiares.

R. Puedes comer un polvorón pero no tienes por qué comerte diez. Es incompatible hacer ayuno Intermitente con ponerse hasta arriba, son dos conceptos distintos.

P. ¿ En qué sentido?





R. El que hace ayuno no come mucho y luego compensa. Se respeta. Igual que me respeto por exceso, me respeto por defecto. Es un habito de vida, insisto. No puedo pasar de un extremo a otro, es incompatible. Hay que escuchar a tu cuerpo. Si ceno mucho me despierto sin hambre. Estas cenas que se prolongan hasta las 12 de la noche y me acuesto con el estómago lleno a la 1 de la madrugada, a las 8 cuando me levanto, lo habitual es que no te apetezca desayunar. Eso es lo normal. No hay que comer por comer.

P. Lo que nos propone es comer solo cuando se tiene hambre.

R. ¿Cuántas veces la gente come porque es la hora de comer? Hay que escuchar al cuerpo. Puede que te pida comer a las 12, o las 13 h. Pero eso de comer a las 15 porque es la hora de comer, no. En realidad todo es de sentido común. Hacer una ingesta equilibrada y escuchar tu cuerpo. Cuando no tienes hambre incorporar los ayunos de manera natural.

P. Un error muy común es pensar que si se hace ayuno intermitente, durante las horas de ingesta alimentaria se puede comer de todo y eso arruina cualquier beneficio. ¿Sería mejor hacer también dieta?

R. Yo creo que hay que dejar de hacer dietas. La gente que se relaciona con la comida desde la dieta luego tiene más peso. Para ellos comer verdura es hacer una dieta, y no es así. Hay que asumir que debemos comer sano como hábito de vida no como dieta. Esa polarización entre no dieta y dieta es lo que a la larga hace daño.

P. No se aumenta de peso por una alimentación equilibrada.

R. Eso es. Comemos por razones por las que no son, hay que comer por alimentarnos, por estar vivos. Se puede disfrutar, pero ¿qué placer hay en ponerse hasta arriba hasta reventar?

Como especialista en Endocrinología y Nutrición, Daniela Estefanía Trifu insiste en que, tal y como han demostrado varios estudios, un ayuno en el que, por ejemplo, se alternan períodos de 8 horas de ingesta de alimentos con períodos de 16 horas de ayuno, tiene efectos positivos en la salud física pero siempre es necesario que vayan acompañados de actividad física y hábitos de vida saludables. Aunque sea en Navidad.