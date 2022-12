Qué deben tener en cuenta los santiagueños que veraneen en la playa antes de entrar al agua

31/12/2022 - 14:21 Para vivir mejor

Muchos santiagueños ya se preparan para veranear en la playa durante los meses de enero y febrero y por ello, no deben pasar por alto una serie de cuestiones al momento de meterse al agua. En esta nota hacemos un repaso por las normas más importantes que anticipan los guardavidas.

El sitio San Clemente informó a través de su sitio web los seis códigos de banderas en playas que indican las condiciones en que se encuentra el mar y lo riesgoso o no del ingreso al agua. Tener conocimiento de esto es fundamental para disfrutar unas merecidas vacaciones en familia.

CÓDIGOS DE BANDERA

-Celeste: mar bueno.

-Roja con negro: mar peligroso.

-Amarilla con negro: mar dudoso.

-Roja: prohibido bañarse.

-Blanca: Niño/a perdido.

-Negra: evacuación de la playa por probable tormenta eléctrica

CONSEJOS PARA BAÑISTAS

-Respetar las indicaciones de los guardavidas y el código de banderas del estado del mar.

-Nunca internarse en el mar si no hay guardavidas.

-No ingresar al agua durante tormentas eléctricas.

-No aproximarse desde el agua a muelles o zonas rocosas.

-No ingresar al mar en las salidas náuticas.

CONSEJOS ÚTILES PARA LA PLAYA

-No perder de vista a sus hijos en la playa.

-Evitar exponerse prolongadamente al sol y usar protector solar.

-En esta época, el sol es muy peligroso para la salud entre las 10.00 y las 16.00.

-Los bebes menores de un año nunca deben estar al sol en ese horario.

-Aplicarse y aplicar a los chicos protector solar media hora antes de salir al sol y renovarlo cada 2 horas.

CÓDIGOS DE BANDERA

-Celeste: mar bueno

.-Roja con negro: mar peligroso.

-Amarilla con negro: mar dudoso.

-Roja: prohibido bañarse.

-Blanca: Niño/a perdido.

-Negra: evacuación de la playa por probable tormenta eléctrica

CONSEJOS PARA BAÑISTAS



-Respetar las indicaciones de los guardavidas y el código de banderas del estado del mar.



-Nunca internarse en el mar si no hay guardavidas.



-No ingresar al agua durante tormentas eléctricas.



-No aproximarse desde el agua a muelles o zonas rocosas.



-No ingresar al mar en las salidas náuticas.



CONSEJOS ÚTILES PARA LA PLAYA



-No perder de vista a sus hijos en la playa.



-Evitar exponerse prolongadamente al sol y usar protector solar.



-En esta época, el sol es muy peligroso para la salud entre las 10.00 y las 16.00.



-Los bebes menores de un año nunca deben estar al sol en ese horario.



-Aplicarse y aplicar a los chicos protector solar media hora antes de salir al sol y renovarlo cada 2 horas.