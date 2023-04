Tomar café se asocia con dar 1.000 pasos más al día, dormir media hora menos y afecta al corazón

01/04/2023 - 21:41 Para vivir mejor

Redacción Nius



Investigadores de la Universidad de California, en San Francisco, han llevado a cabo un estudio para intentar arrojar algo de luz sobre los efectos del café, una de las bebidas más consumidas en todo el mundo, sobre la salud. Mucho se ha escrito sobre sus beneficios y también sobre posibles efectos adversos. Este nuevo artículo, publicado en la revista especializada The New England Journal of Medicine, viene a confirmar algo de ambos.

Tomar café nos ayuda a incrementar nuestra actividad, pero también reduce el tiempo de sueño y puede tener algunos efectos en la actividad del corazón.



El experimento ha consistido en seleccionar a cien adultos sanos de edades que rondaban los cuarenta años, todos residentes en la misma zona de San Francisco. Así se intenta reducir la posibilidad de que los efectos que se iban a medir en su salud se debieran a otras causas que no fuera el café.

A todos los participantes se les entregaron dispositivos para medir los pasos que daban al día, monitorizar su sueño, sus niveles de glucosa en sangre y la actividad del corazón. Durante dos días tomaban todo el café que querían. Los dos siguientes no podían tomar ni gota. Este ciclo se repitió durante dos semanas.

Los resultados muestran que, de media, durante los días de consumo de café los participantes dieron 1.058 pasos más que en los días de abstinencia (10.646 frente a 9.665). Tener más actividad podría tener como consecuencia descansar mejor por las noches; pero los días de consumo de café los participantes durmieron un promedio de 36 minutos menos (397 frente a 432). En el nivel de glucosa en sangre, las diferencias fueron mínimas.

Los investigadores indagaron también en la actividad cardíaca. Se interesaron en concreto por ver si el café incrementaba las contracciones auriculares o ventriculares prematuras. Las auriculares son una alteración del ritmo cardíaco que casi siempre es benigna y que se experimenta como una pequeña pausa del corazón, como si se 'saltara' un latido. La contracción ventricular prematura se siente como una palpitación o 'vuelco' del corazón. En las primeras, apenas hubo diferencias (58 frente a 53 contracciones auriculares prematuras al día), pero en las contracciones ventriculares prematuras, el incremento de tomar más de una taza de café con cafeína al día supuso un incremento del 50%.

Sobre este último tipo de contracción prematura no hay evidencias unívocas, pero sí algunos indicios de que puede ser un indicador negativo para personas con factores de riesgo de sufrir un fallo cardíaco.