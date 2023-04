“La carne procesada es cancerígena, la evidencia está a la altura del tabaco”

30/04/2023 - 01:05 Para vivir mejor

Cada vez está más claro que la alimentación juega un papel clave en la prevención del cáncer. Numerosos estudios han constatado que una alimentación saludable ayuda a disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad. “La ciencia ha demostrado que 1 de cada 3 tumores se podría evitar con una buena alimentación, una vida activa y manteniendo un peso saludable”, recuerdan desde la asociación CRIS contra el cáncer. Acaban de publicar una guía con “15 alimentos saludables para disminuir el riesgo de cáncer”.

Pero ¿qué es un alimento saludable? Para entenderlo, antes hay que tener claro algo básico: que no hay “alimentos milagro”, que sean oncosaludables por sí mismos. “Lo importante es cumplir con un patrón alimenticio, no hay ningún alimento que por sí solo tenga un impacto en la prevención del cáncer”, insiste Emilia Gómez Pardo, asesora científica de esta asociación.

Esta doctora en Bioquímica y Biología Molecular lleva más de 30 años trabajando en promoción de la salud, en diferentes ámbitos, y está especializada en alimentación saludable. En esta entrevista, advierte una y otra vez que hay que disminuir el consumo de proteína animal y aumentar el consumo de vegetales. “La alimentación sana es mayoritariamente vegetal”. Y explica por qué. “Porque los vegetales tienen una serie de compuestos beneficiosos para el organismo, que son los fitoquímicos”. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de vegetales? Pues, entre otras cosas, y para su sorpresa, del café.

Desde hace algún tiempo leemos mucho sobre los beneficios del café para nuestra salud. Ahora nos dicen que también ayuda a prevenir el cáncer. ¿Por qué?

Porque el café es un vegetal. Cuando hablamos de alimentación mayoritariamente vegetal todo el mundo piensa en verduras. Y como mucho, en frutas. Pero no en el resto de alimentos que proceden de las diferentes partes de las plantas. El café es una semilla.

Claro... Pero se nos olvida.

Es que no somos ni conscientes de ello. Si yo te pregunto qué es el café, ¿qué dirías?, ¿dirías que es un vegetal? ¿que es un animal?... Con el café, además, se ha puesto de manifiesto cómo se implantan bulos que la ciencia luego tiene que desmentir. El café tiene cientos de compuestos fitoquímicos y uno de ellos es la cafeína, es cierto. Cuando se consume en cantidades muy elevadas, tiene impacto a nivel cardiovascular, claro. Pero nos hemos focalizado en eso. Y ha tenido que venir la ciencia a demostrar que no sólo no aumenta el riesgo de cáncer, sino que puede llegar a ser muy beneficioso en algunos cánceres concretos.

¿En cuáles?

Hay evidencias científicas de sus beneficios preventivos en el cáncer colorrectal, el de mama y el de próstata, que son los mayoritarios en España y en el mundo. Y también puede serlo en otros, como vejiga, esófago… Estamos hablando de personas sanas, claro.

¿De cuántos cafés hablamos?

De uno o dos cafés al día. Hay estudios que dicen que hasta dos tazas al día.

¿Y da igual que sean con o sin cafeína?

Sí, da igual. Porque el descafeinado no tiene cafeína, pero los otros fitoquímicos, que son los beneficiosos, están igual.

Por seguir con vegetales, si hablamos de verduras ya sabemos que todas son buenas, pero ¿cuáles destacaría en la prevención del cáncer?

Una alimentación sana y variada implica que todas, absolutamente todas las verduras son importantes. Pero si hablamos de alimentación oncosaludable hay tres grupos que hay que incluir sí o sí. Como las crucíferas: porque tienen un tipo de fitoquímicos que sólo tienen ellas, y no las demás, que ejercen un papel crucial en diferentes procesos de cáncer. Hablamos, por ejemplo, de brécol, repollo, coles de Bruselas, coliflor…

Pero si me preguntas, ¿tengo que comer brécol? No, no es eso, hay que comer crucíferas. Hay que saber que hablamos de una combinación de alimentos, esto es importante.

El segundo grupo serían los de hojas verdes, como las espinacas. Porque nos ofrecen un tipo de fibra muy especial que tiene mucho que decir en la salud de la flora intestinal. Y el otro grupo son los carotenoides: todos los que tienen colores rojos o naranjas. El nombre viene de la zanahoria, que es el paradigmático de este grupo. Pero hablamos también de calabaza, boniato… y del tomate, que además tiene un antioxidante muy potente, el licopeno.

Pasamos a las frutas. ¿Cuáles serían las mejores?

Todas. Para la prevención del cáncer necesitamos de todo. Pero, por ejemplo, las frutas que son ricas en vitamina C, como el kiwi, porque esta vitamina tiene un papel importante. La manzana, porque tiene un tipo de fibra específica, además de otros muchos fitoquímicos. O las frutas del bosque, que tienen un papel antioxidante y antiinflamatorio muy remarcable. Pero insisto: todas. Porque hablamos de una dieta variada, no podemos centrarnos en un alimento en concreto.

Todos los alimentos de los que estamos hablando tienen en común que son antioxidantes.

Claro. Porque todas las enfermedades (no transmisibles) del siglo XXI -cáncer, enfermedades cardiovasculares, metabólicas…- tienen en común la inflamación, en su base. La antioxidación y la antiinflamación deben ir aseguradas en la dieta. Y la fibra, por supuesto. Una vida sin fibra es absolutamente incompatible con la salud, y desde luego con la oncosalud. Ahí hablamos de cereales integrales y de legumbres.

¿Por qué integrales?

Porque donde están los fitonutrientes es en la cascarilla. Si la quitamos, lo único que nos esta aportando ese cereal es el almidón, que es azúcar. Le quitamos todos los nutrientes.

Es decir, que en el desayuno, si tomamos cereales, mejor integrales...

Claro. Y cuando hablamos de cereales del desayuno, cuidado, porque todo el mundo piensa en esas cajas con cereales... y eso son ultraprocesados, que están excluidos. Estamos hablando de cereales integrales, de avena integral, no azucarada. Porque esos otros tienen azúcar, están procesados, y estarían entre los alimentos a excluir.

Hablemos de las legumbres…

Son absolutamente básicas. Como todos los vegetales, nos aportan muchos fitoquimícos, pero estos son esencialmente fibra, que es muy poco nutritiva para nosotros pero muy nutritiva para la flora intestinal, que cada vez se revela más importante para nuestra salud.

Para la microbiota…

Eso es.

¿Y qué legumbres serían mas recomendables?

Todas, no hay ninguna destacable. Yo en la guía he puesto garbanzos, pero da igual cuál: lentejas, guisantes, soja… Y en todas sus manifestaciones, no hay por que comerse un cocido.

La OMS incrementa cada año el consumo de legumbres en un patrón saludable. Hasta el punto de que ahora dicen que los niños deben consumir legumbres todos los días. El mensaje es que el consumo de legumbres cada vez debe ser mayor.

Cuando hablamos de una alimentación mayoritariamente vegetal, eso lleva implícito que debemos disminuir el consumo de proteínas animales y aumentar el de proteínas vegetales: legumbres, cereales integrales... y frutos secos, que también son vegetales.

¿Qué frutos secos son más recomendables?

Pues no tienen que ser salados, ni fritos, ni con azúcar, ni rebozados… Hablamos de frutos secos naturales. Y hablamos de todos. En la guía hablo concretamente las nueces, pero porque de ellas hay más estudios que de otros. Lo importante es que sean sin sal y sin freír. Porque si no, pasan a ser procesados.

Vamos ahora a eso, a lo que no hay que comer. ¿Qué pasa con la carne roja? ¿Por qué es tan poco recomendable?

Tenemos que distinguir entre carne procesada -mayoritariamente roja, aunque también puede ser blanca- y carne roja propiamente dicha, como un filete. Ahí la OMS es absolutamente clara y contundente desde 2015, pero el mensaje no cala. El consumo de carne procesada debe ser cero. Y cuando hablamos de cáncer, todavía más: cero. No hay un consumo de carne procesada que sea compatible con la salud oncológica. Porque es cancerígena.

De qué estamos hablando cuando decimos "carne procesada"…

De salchichas, embutidos, hamburguesas comerciales (no las caseras), carne picada (la comercial)… Hablamos de todo lo que haya pasado por un proceso para aumentar la conservación del producto o modificar su sabor.

¿Ha dicho que es cancerígena?

Es cancerígena. En la categoría 1 de la catalogación de sustancias cancerígenas de la OMS está la carne procesada, a la misma altura que el tabaco. No quiere decir que sea tan cancerígena como el tabaco, pero sí que la evidencia científica es igual de contundente. Nadie duda que el tabaco produce cáncer de pulmón. Y nadie debería dudar, a estas alturas, que la carne procesada produce cáncer. Sobre todo colorrectal, pero no exclusivamente.

La carne procesada produce cáncer. Así de contundente hay que ser.

Entendido. ¿Y con la carne roja qué hacemos? Se ha convertido centro de polémica, en los últimos años...

Aquí la recomendación no es cero, pero sí hay que disminuir muchísimo su consumo. Hoy por hoy, la recomendación son 200 gramos a la semana. Y en España comemos 100 kilos al año. Calcula...

¿Cuánto son 200 gramos?

Como un par de filetes pequeños a la semana. Pero hay mucha población española que come como 200 gramos al día. Todos los días.

Si hablamos de otras carnes, ¿cuáles son mejores?

Hablamos de la carne blanca: pollo, pavo y conejo. Si no nos pasamos con su consumo, hoy por hoy no se le reconoce ninguno efecto perjudicial.

Pero ¿de qué cantidad hablamos, para no pasarnos?

Siempre que la dieta sea mayoritariamente vegetal, un cuarto de nuestro plato debería ser la parte proteica. Y ahí ya se incluyen las legumbres. Pero si hablamos de proteína animal, debe ser variada. Hablamos de tres o cuatro raciones de carne blanca a la semana.

Vamos con el pescado. La guía aconseja consumirlo tres o cuatro veces a la semana. ¿Cuáles?

Por ejemplo, pescado azul como salmón, sardinas, caballa… O blanco, como merluza, rodaballo, pescadilla, lenguados… Todos estos son buenos. Pero lo mismo: el cuarto de un plato. Si hay que elegir una fuente de proteínas, elegiríamos más pescado que carne. Y dentro del pescado, más azul que blanco. En la carne, más blanca que roja.

¿Y los huevos? Últimamente se recomiendan cada vez más, se dice incluso que es bueno consumir un huevo al día.

Sí, los últimos estudios lo recomiendan. Consumir siete huevos a la semana no tiene ningún impacto en la salud cardiovascular. Son beneficiosos. Hablamos de personas sanas, insisto, no con hipercolesterolemia familiar, por ejemplo. Los huevos también han estado muy denostados, como el café. Pero no aumentan el nivel de colesterol, como se decía.

Si hablamos de prevenir el cáncer, insisto, hablamos de una dieta mayoritariamente vegetal. Así que el resto de alimentos de los que estamos hablando, como los huevos, no es que sean beneficiosos per se: son neutros.

En la guía de alimentación y prevención del cáncer queda claro que no hay que consumir alimentos ultraprocesados, ni bebidas azucaradas, ni alcohol. Explíquenos por qué.

Sí. Todos esos, cero. No encajan en absoluto en un patrón oncosaludable.

El alcohol, porque es mutagénico, entre otras cosas. Provoca mutaciones en el genoma, provoca cáncer. No se puede recomendar una copa de alcohol, igual que no recomiendas que se fume sólo un cigarrillo.

Las bebidas azucaradas tienen muchos efectos, pero lo que está ya probadísimo es que impactan en el sobrepeso. Y eso está directamente relacionado, como factor de riesgo, con al menos 15 tipos de cáncer. Es decir, aunque sólo fuera por eso, podemos decir que las bebidas azucaradas terminan provocando cáncer.

Lo más importante es no comer lo que no tenemos que comer. Ni alcohol, ni alimentos procesados, nada de carne procesada y disminuir mucho el consumo de carne roja. Y una vez entendido eso, hay que pasar a una alimentación sana, que es mayoritariamente vegetal. Hay que asegurarse de que sea saludable, y después, variada en nutrientes. Pero hay un problema: hemos dejado de consumir proteínas vegetales y las hemos sustituido por proteínas animales, sobre todo carne roja y procesada. Es decir, hemos dejado de consumir alimentos esenciales para la salud y los hemos sustituido por otros que son promotores de la enfermedad.