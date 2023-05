Se puede usar la crema solar del año pasado: sí o no

13/05/2023 - 21:30 Para vivir mejor

Aunque el verano aún está lejos, el buen tiempo ya invita a tomar el sol hasta ponerse moreno. No obstante, es imprescindible llevar a cabo una rutina de cuidado de la piel siempre que nos expongamos a los rayos solares. Por eso, todos somos responsables del uso de cremas solares, no solo en el verano, sino también durante todo el año. Más allá de los motivos estéticos, como la aparición de manchas o arrugas, el uso de protectores solares evita el desarrollo de afecciones más graves, como el cáncer de piel.

Recuerda también que, para tomar el sol con seguridad, debes seguir nuestros consejos para minimizar riesgos. Eso sí, la demanda de la compra y venta de protector solar, bronceadores, cremas hidratantes y lociones para pieles quemadas por el sol aumenta con la llegada de los meses estivales.

Ahora bien, ¿qué pasa con la bolsa que tenemos guardada del año anterior con cremas solares que están por la mitad? ¿Se pueden reutilizar el año siguiente o tienen fecha de caducidad?

La vida útil del protector solar

En general, la vida útil de un protector solar es de 12 meses una vez abierto, pero esto depende de la forma en el que haya sido almacenado. Primero que nada, el producto podría perder su efectividad antes del tiempo si ha sido expuesto frecuentemente al sol, pues las altas temperaturas acelerarían el proceso de descomposición de los ingredientes activos del producto. Por ello, es importante conservar correctamente los productos de cuidado de la piel.

En el caso de las cremas solares, no exponerlas a los rayos UV y mantenerlos almacenados en un lugar fresco y seco. Dicho esto, los expertos explican que usar el protector solar del año anterior no supone un peligro, pero sí hay que desconfiar de la capacidad de protección de la crema, pues ha podido perder su efectividad.

Así que, si el protector solar ha estado expuesto con mucha frecuencia al calor, no deberías usarlo este año, incluso si la fecha de caducidad aún no ha pasado. En resumen, si el frasco ha permanecido sin abrir, puedes usarlos sin riesgos, ya que su vida útil es de 30 meses. Y, aunque no haya pasado el año una vez abierto el producto, si notas que la crema ha cambiado el color, el olor o la consistencia, significa que ha caducado y es peligrosa de usar. Lo mejor que puedes hacer por tu salud y la de tu familia es tirar este bote y comprar uno nuevo.