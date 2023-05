“La rabieta de un niño es un mensaje de SOS”

28/05/2023 - 03:34 Para vivir mejor

Quien ha criado un niño sabe bien lo que se siente cuando su hijo o hija se tira al suelo en medio del pasillo del supermercado, pataleando y gritando como si hubiera sido poseído por un demonio porque no accedemos a comprarle la tontería de turno que se le ha antojado. El parque es otro escenario habitual de rabietas, especialmente a la hora de subir a casa a bañarse y cenar. Es una situación muy difícil de gestionar. ¿A quién le gusta ver a su hijo así, montando el ‘numerito’ en plena calle?

Reconozco que en más de una ocasión también recurrí al camino fácil con mi primogénita: intentar cortar de raíz eso que yo interpretaba como un mal comportamiento de una niña caprichosa que lo único que quería era ‘tomarme la medida’. Mal hecho eso de tirar del manual inconsciente heredado del modelo autoritario en el que fui criada… Pero es que ¡nadie me dijo que había otra manera de hacer las cosas!

Un buen día decidí escuchar mis propias disonancias (se me removía algo por dentro cada vez que repetía el patrón educativo que yo misma sufrí) y ahora sé que enfrentarme a mis propias contradicciones me trajo luz y mucha motivación para aprender otras maneras de hacer las cosas como madre. Mucho de lo que he aprendido en estos años se lo debo al psicólogo y doctor en Educación Rafa Guerrero -reconocido divulgador sobre emociones y neuroeducación- que este 2023 nos vuelve a ‘iluminar’ con uno de sus libros más imprescindibles para comprender el comportamiento de los niños.

En Menudas rabietas (Libros Cúpula, 2023) Guerrero nos ofrece todas las claves para aprender a traducir y descifrar los mal llamados ‘malos comportamientos’ de nuestros hijos e hijas, cuya máxima expresión son las famosas y temidas rabietas.

“El problema es que los adultos no terminamos de entender realmente qué quiere decir esto que mi hijo me está expresando y que yo, como adulto, mal diagnóstico como ‘mal comportamiento’ o como que está llamando la atención o que me está echando un pulso, explica el psicólogo. Me parece fundamental que los adultos, que somos los que tenemos que saber de qué va todo esto y tenemos que saber traducir e interpretar a nuestros hijos, tenemos que entender que la rabieta o el ‘mal comportamiento’ es un mensaje de SOS; es una forma de manifestar -de la manera que pueden- que necesitan algo o que nos necesitan a nosotros”.

Cómo actuemos los padres ante una rabieta de nuestro hijo o hija es fundamental porque tendrá un impacto directo en su cerebro y en nuestra relación con ellos.

“Si lo que hacemos es cortar de raíz y extinguir su respuesta y dejarles ahí que lloren, al final, el mensaje que le estamos trasladando es: no cuentes conmigo cada vez que tengas un problema”.

Yo defino la rabieta como la puesta en escena de la rabia de una manera descontrolada (Rafa Guerrero, psicólogo)

Pregunta: ¿Por qué es tan importante para los padres saber qué es exactamente una rabieta? Muchos padres dicen eso de “es que me está retando, me está tomando la medida”





Respuesta: La clave para poder gestionar adecuadamente -y adecuadamente implica de manera respetuosa y de manera sana y equilibrada- una rabieta, lo primero es que sepamos qué es una rabieta, porque si no, mal vamos. Si no, lo que ocurre es que no entendemos bien, que malinterpretamos, que no traducimos bien lo que el niño nos quiere decir y entonces, pues decimos que “me está desafiando, que es un quejica, que es un consentido o que es un niño malo” y entonces ahí ya va todo mal. Si cuando vas al doctor, en vez de interpretar bien tus síntomas interpreta otra cosa, la intervención ya no tiene ningún sentido. Si vas con un ataque al corazón y lo que te dice es que estás llamando la atención y te manda a tu casa… pues mal asunto.

P: Ahora sí, entonces viene la gran pregunta Rafa, ¿qué es una rabieta?

R: Yo defino la rabieta como la puesta en escena de la rabia de una manera descontrolada. Está claro que los adultos no solemos tener rabietas y esto es porque tenemos un desarrollo del cerebro y tenemos una serie de herramientas y estrategias que hacen que, a pesar de que sigamos sintiendo rabia a lo largo de todo nuestro ciclo vital, pues no la ponemos en escena. Seguimos sintiendo rabia a lo largo de toda la vida, pero somos capaces de identificarla medianamente, de ser conscientes de ella y somos capaces de no expresar la rabia sin filtro. Es posible que lo que tu jefe o tu marido te diga no te guste, pero los adultos tenemos un mayor desarrollo cerebral y tenemos estrategias que nos permiten poder gestionar mejor que un niño la rabia.

P: ¿La rabieta es entonces natural y lícita en el niño?

R: La rabieta denota que un niño pequeño siente rabia y puede ser por cualquier cosa. Alguien puede decir: “es que esta rabieta está justificada o esta no está justificada”… no, todas las emociones son válidas y legítimas. Pero claro, alguien puede decir: “es que todos los días le compro a mi hija lo que quiere y ahora, por un día que no se lo compro, fíjate cómo se pone”. Claro, estamos hablando desde el razonamiento adulto. Pero eso es una rabieta, ese momento en que nuestro hijo siente rabia y, como no tiene filtro porque es muy pequeño y no tiene suficiente desarrollo cerebral, lo que hacen es que la rabia que siente, la actúa. Y luego viene la mala interpretación de los adultos. Rabia y rabieta no son sinónimos, sino que la rabia la sentimos a lo largo de toda nuestra vida y la rabieta, a medida que vayamos creciendo y madurando cerebralmente y en otros muchos aspectos, pues tendremos estrategias para ir gestionándonos adecuadamente.

Somos analfabetos en el desarrollo cerebral, emocional y social de nuestros hijos, nuestros hijos son como extraterrestres para nosotros (Rafa Guerrero, psicólogo)

P: ¿Entender que detrás de una rabieta hay una necesidad no atendida de nuestro hijo, es fundamental para colocarnos como adultos en el lugar adecuado?

R: Eso cambia todo, total, total. Es que esa es la clave, por eso dedico en el libro muchas hojas a explicar qué es una rabieta, porque habitualmente lo que la gente te pregunta, lo que los papás y mamás te preguntan en los cursos es ¿qué hago cuando mi hijo está en plena rabieta? Necesitamos comprender qué ocurre en el cerebro cuando tu hijo siente rabia para que tú lleves a cabo atribuciones correctas de lo que está pasando, porque es que, si no… vamos muy mal. Las rabietas, en la mayoría de las ocasiones son por una necesidad que tienen...esto hay que entenderlo. Pero este es un problema que tenemos las madres y los padres porque como no sabemos, como somos analfabetos en el desarrollo cerebral, emocional y social de nuestros hijos, nuestros hijos son como extraterrestres para nosotros y estamos constantemente desatendiéndolos porque les malinterpretamos, no hacemos correctamente la traducción. Los niños no se entienden a sí mismos, somos nosotros los que les tenemos que explicar lo que les está pasando, pero claro, si yo no lo entiendo…¿qué narices le voy a explicar?

P: La manera en que gestionemos las rabietas de nuestros hijos o hijas ¿va a tener un impacto en su salud mental en el futuro y en nuestra relación con ellos?

R: Cómo yo gestione la rabieta, cómo gestione yo las necesidades que presentan mis hijos, ese es el mensaje que le estoy lanzando. Si cada vez que mi hijo necesita algo yo conecto con él, yo le entiendo, yo no le critico, no le señalo por estar cansado, por tener hambre, por tener el deseo de que yo le compre el Kit Kat, ¡que es legítimo! y no estoy diciendo que tengo que decir: “ay pobre, para que no tenga rabietas voy a comprarle siempre el Kit Kat cuando me lo pida”. No, no es eso; pero es que es legítimo y tiene que ser permitido el hecho de desear algo. Yo puedo desear que me toque la lotería y eso es legítimo. Pero en función de cómo yo responda, de lo sensible que yo sea y en función de cómo y qué te doy, ese es el mensaje que le estoy transmitiendo a mis hijos de cómo soy yo. Si yo, cada vez que tengo un problema como adulto, llamo a mi amiga y siempre está con prisas y siempre está con el teléfono pero haciendo otras cosas a la vez, llegará un momento en el que deje de llamar a esa amiga porque el mensaje que me está dando mi amiga es el de “no eres importante”… ¿te lo ha dicho explícitamente?, no, no me lo ha dicho, pero lo estoy sintiendo, siento que no soy importante para ella porque las tres veces que la he llamado pidiendo ayuda, pidiendo que me escuche, pidiéndole consejo, siempre tenía cosas más importantes que hacer, por lo tanto, yo no soy importante para ella… pues imagínate cómo será esto en un niño, que es tremendamente vulnerable.

P: ¿Ocurre que estos niños llegan a adultos creyendo que no son importantes? Imagino que esto tendrá repercusiones…

R: Si cada vez que estoy en apuros, mi padre está ahí, mi madre está ahí, mi abuela está ahí y mi profe está ahí…yo sé que puedo recurrir a ellos porque sé que me van a dar respuestas porque sé que me van a entender, sé que me van a mirar incondicionalmente y sé que me van a dar aquello que necesito que no es ningún capricho ni tontería de niños, sino que es importante para mí. Pero si no lo recibo, el mensaje que estoy transmitiendo es que no eres digno de ser querido, no eres mi prioridad, no eres importante para mí y ahí te las apañes tú… ese es el mensaje que reciben. Efectivamente llegará un momento en el cual, cuando yo no hago caso a las rabietas, las rabietas desaparecen... pero no es que hayan desaparecido, es que el niño ha dejado de contarte cómo se siente, lo cual es un fracaso estrepitoso en la relación materno y paterno-filial. Eso es el mayor de los fracasos, que nuestros hijos dejen de confiar en nosotros.

Estamos acostumbrados a no contar absolutamente nada a nuestros hijos (Rafa Guerrero, psicólogo)

P: Entiendo que, en la rabieta de un niño, hay doble sufrimiento. El de la causa de la rabieta en sí misma, como no obtener algo que desean o necesitan y el de sentirse incomprendidos por sus padres…





R: Al final, en función de cómo respondemos, o bien amortiguamos o bien amplificamos. Si aparte del sufrimiento que tienes por un deseo que tienes ¡que es legítimo!, si encima yo, lo que hago es criticarte y decirte lo caprichosísima que eres, estoy echando más leña al fuego, estoy amplificando ese malestar que tiene el niño. Y repito que no es necesario que le compres el Kit Kat, de hecho, en la mayoría de las ocasiones no deberías comprarle el Kit Kat, pero eso no quita para que tú acompañes… es como cuando vamos al tanatorio y decimos: “te acompaño en el sentimiento” es decir, yo no me inundo de tu emoción, yo no estoy en tu situación, pero puedo entender cómo te sientes. Eso es acompañar sin acceder a los caprichos.

P: En tu libro hablas del concepto de mentalización; lo importante que es que los padres demos narrativas coherentes a nuestros hijos para que puedan entender lo que les ocurre.

R: Estamos acostumbrados a no contar absolutamente nada a nuestros hijos. Estoy harto de escuchar en consulta a mamás y papás con situaciones vitales importantes que no tienen que ser de vida o muerte, por ejemplo, que les van a hacer una operación quirúrgica y se van a quedar dos o tres días en el hospital y a los niños, me da igual que sean de 3 años que de 10 años, contarles unas historias que no tienen ningún sentido. Es que no son tontos y es que me parece una falta de respeto muy grande: le estás contando a todo el mundo que te van a operar ¿y no se lo cuentas a la persona más importante de tu vida que es tu hija? Es que hay que dar narrativas a nuestros hijos, de pasado, de presente y de futuro.

P: Muchos padres no cuentan nada a sus hijos porque están repitiendo un modelo de crianza: a ellos nunca les contaron nada sus padres. Hablo de este modelo autoritario que tantos sufrimos y que tantos repetimos. Oigo mucho eso de “bueeeeno, no es para tanto, a mí mis padres me trataron así y mira, aquí estoy estupendamente”.

R: Estas personas dicen que estas cosas que digo son las tonterías que decimos los psicólogos: “a mí nunca me contaron nada mis padres y mira qué bien estoy” y claro, así nos va. Es que salir adelante salimos siempre, porque somos resilientes, pero la pregunta es la factura...porque estás pagando la factura de todo eso y lo peor es que no te estás enterando, eso es lo peor, que estás pagando una factura inmensa y no te estás enterando. No te estás enterando de que esta poca conexión y falta de empatía con tu hijo, y el no darles a nuestros niños lo que necesitan, tiene consecuencias muy graves, una de ellas, muy potente, es el trauma. Estamos todos traumatizados y nadie lo sabe… y esto es por cómo hemos sido tratados…¡pero todos!, ¡yo el primero! Todos venimos de este modelo autoritario que estás comentando, el modelo en el que se daba el puñetazo en la mesa… y resulta que ahora todo el mundo dice que está estupendamente… ¡que todo el mundo está estupendamente! ironiza