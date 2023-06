Los 5 secretos de Peñafiel para ll egar a los 91 años: del sexo diario al ayuno intermitente

17/06/2023 - 23:47 Para vivir mejor

Por MIREYABARRÓN www.niusdiario.es



Jaime Peñafiel sería un invitado perfecto para David Broncano, porque, al contrario que muchos entrevistados de La Resistencia (Movistar +), el veterano periodista no tiene reparos en confesar la frecuencia de su actividad sexual. “Hago el amor todos los días”, presumió este martes el experto en Casa Real en el programa Todo es mentira (Cuatro) cuando le preguntaron por su estilo de vida que, sumado a su genética, le ha llevado a cumplir 91 años este 13 de junio. Pero el sexo no sería la única rutina diaria que sigue Peñafiel, considerada beneficiosa para una mayor longevidad. El periodista y escritor granadino también reveló otras de las cinco claves para mantenerse joven: ejercicio, ayuno intermitente, consumo de café y actividad intelectual.

1. A más orgasmos, más vida: “Hago el amor todos los días”

Peñafiel asegura que “hace el amor todos los días, por la noche”. Varias investigaciones vinculan la mayor actividad sexual con la longevidad. “A mayor número de orgasmos, más años de vida”, nos decía hace poco el productor Josep Maria Mainat (77), que invierte 10.000 euros al año en tratamientos antienvejecimiento, y que considera que “la vejez es una enfermedad curable”, citando este estudio realizado durante 20 años a 3.000 hombres de 50- 60 años, donde se determinó que en aquellos con alta frecuencia orgásmica (ya fuera en pareja o en solitario), su riesgo de mortalidad (en especial por enfermedades coronarias) se reducía a la mitad. La conclusión fue que la actividad sexual parece tener un efecto protector sobre la salud de los hombres. Peñafiel atribuye buena parte de su vitalidad a su mujer, Carmen Alonso, con la que se casó en 1984, en una boda en Miami con Julio Iglesias de padrino, y de la que no se ha separado desde entonces. “Desde ese día, en todos mis cumpleaños Carmen se viste de novia para demostrarme que sigue enamorada de un hombre de 90 años. Nuestra diferencia de edad es muy grande, pero yo estoy muy bien a mi edad”, contó Peñafiel a Nius el año pasado, cuando se estrenó como nonagenario, “la década más jodida”, bromea, porque “entran muchos, pero salen muy pocos”.

2. Ay uno intermitente: “Solo como una vez al día”

Jaime Peñafiel también nos decía que otro de sus secretos para mantenerse en forma era el ayuno intermitente. El periodista come un único plato al día, a las 18 horas, con ingredientes saludables. “Desde hace 20 años, llevo un régimen de vida en el que como solo una vez cada 24 horas, siempre a las 6 de la tarde, un solo plato, pero todo con productos muy buenos. Peso 66 kilos, mido 1’80 y estoy delgado”, nos dijo entonces.

3. El café: “Tomo dos o tres tazas diarias por la tarde”

“Cuatro cafés al día, con o sin cafeína, aumentan la longevidad”, decía a NIUS Miguel Ángel Martínez- González, premio nacional de investigación, catedrático de Salud Pública en la Universidad de Navarra y catedrático adjunto de Nutrición en la Universidad de Harvard, que lleva más de 30 años investigando el modelo nutricional. Una máxima que también sigue Peñafiel, que ayer reveló que toma al menos “dos o tres” tazas diarias. Cada vez hay más estudios epidemiológicos que demuestran los efectos antioxidantes de esta sustancia, rompiendo el falso mito que hasta hace poco decía que el café no era beneficioso.

4. Ejercicio: “Ando 10 km diarios”

Peñafiel también nos contaba hace un año que tiene por costumbre “andar 7 kilómetros después de comer”. Una rutina muy beneficiosa para la salud, más sana que una siesta, ya que cuando se realiza después de la ingesta de alimentos reduce los niveles de glucosa, según detalla la bioquímica Jessie Inchauspé en su libro, La revolución de la glucosa. El escritor ha aumentado el recorrido ahora a “10 kilómetros diarios”, dijo ayer a Marta Flich. “Vivo en Ciudad Universitaria, después de comer vamos hasta la puerta de Alcalá, ahí me tomo dos o tres cafés. Luego voy por toda la Gran Vía, la calle Princesa y por Ciudad Universitaria... Ando 10 kilómetros justos”, explicó en el programa de Cuatro.

5. Mente activa: “Sigo trabajando ocho horas diarias”

Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y en Periodismo por la Universidad de Navarra, Jaime Peñafiel tiene siete décadas de trayectoria a sus espaldas como periodista de corazón y realeza en todo tipo de medios, además de escritor de una veintena de libros. Una actividad intelectual, relacionada con un menor deterioro cognitivo, que el periodista no ha frenado a sus 90 años. Sigue trabajando “ocho horas diarias”, colabora en LOC (El Mundo) con una columna semanal, en programas de televisión y hace un año lanzó su último libro, Alto y Claro, donde desvelaba secretos de la aristocracia y realeza europea, también de la reina Letizia. “Moriré trabajando”, dice sin ninguna intención de jubilarse. Su mujer, Carmen Alonso, juega un papel fundamental en su rutina diaria para mantener la mente activa. “Ella es muy crítica, muy inteligente, y también un poco dictadora, como Letizia en ese aspecto. A veces le digo ‘no te pases’. Carmen es quien pasa a limpio los textos y los manda a los periódicos. Me dice ‘esto no está bien, esto te lo van a quitar, y a veces lleva razón”, la elogió. “Es inteligente, culta, cariñosa… me hace muy feliz”, dijo ayer Peñafiel de su esposa, cuando Todo es mentira le llamó para felicitarle por su 91 cumpleaños. También confesó que la noticia que le gustaría poder dar antes de morir es el “regreso del rey Juan Carlos”, ya que el periodista siempre se ha mostrado muy crítico con las circunstancias en las que se produjo el “exilio” del emérito a Abu Dabi, y en especial con su hijo, el rey Felipe VI, a quien considera un “mal hijo”. “Ya tengo 90 años, no sé lo que voy a vivir, porque es una década muy complicada. No sé si seguirá la monarquía dentro de 15 años. Desde luego, prefiero una monarquía con Felipe VI que una república con Pedro Sánchez”, nos decía hace un año.

Lo que no te mata… te hace más fuerte: superó el Covid

Peñafiel goza de un buen estado de salud a sus 91 años, pero hace tres años estuvo a punto de morir a causa del Covid, del que se contagiaron él y su mujer, en pleno auge de la pandemia. “Estuve muerto y resucité, he salido fortalecido”, dijo cuando ya se había recuperado, afortunadamente “sin secuelas”.

“Soy optimista, la tristeza envejece”

“Soy consciente de que estoy viviendo los últimos años de mi vida, no sé si dos o tres… Tampoco quiero vivir mucho más, porque cuantos más años vives, más solo te quedas. Ya he perdido muchos amigos”, confiesa Peñafiel, consciente del hito que supone encaminarse a los 100 años en plenas facultades físicas y mentales. Otros de sus secretos son la “constancia y el optimismo”, porque “es lo que te mantiene vivo, la tristeza es lo que envejece”, dice el periodista, que ha hablado en varias ocasiones de la tragedia que marcó su vida, la muerte de su única hija -Isabel, fruto de su primer matrimonio-, en 1995 con 21 años, víctima de las drogas