Abdominales: los cuatro errores habituales que impiden tonificar esta zona

01/07/2023 - 22:53 Para vivir mejor

Por Victoria Vera Ziccardi



Tonificar el abdomen, disminuir la panza, reducir el riesgo de enfermedades metabólicas, lucir un físico similar al de figuras como Cristiano Ronaldo o Jennifer Lopez. Estas son algunas de las motivaciones que se repiten en los consultorios de los médicos deportólogos o en conversaciones con un entrenador físico en el gimnasio respecto del ideal abdominal que se busca alcanzar.

Es normal que. en la mayoría de los casos, los interesados se motivan con conseguir unos abdominales perfectos y con el tiempo se den cuenta de que pasan los días, las sesiones y no notan resultados: el abdomen no se aplana ni disminuye la panza.

¿Las causas? Esta es la pregunta del millón que muchos se hacen ya que no logran entender por qué la rutina de ejercicios abdominales no está teniendo efecto. No obstante, según explica Santiago Kweitel (M.N. 93789), médico pediatra, deportólogo y director de la Diplomatura en Medicina Deportiva Pediátrica de la Universidad Favaloro, el que no se defina esta zona del abdomen no tiene que ver con un problema en particular sino con una multiplicidad de factores.