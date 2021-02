Le robó al vecino un TV, bici y parlante y después casi lo mató con un “palazo” en la cabeza

10/02/2021 - 00:15 Policiales

La jueza de Control y Garantías, Sara Harón, dictó la prisión preventiva de un changarín acusado de desvalijarle la casa al vecino y después “partirle” la cabeza con un palo, ya que el damnificado y un grupo de amigos “coparon” su casa exigiéndole el reintegro de lo robado.

En audiencia, la magistrada falló en contra de Juan Roberto Valdez, 31, apodado “Pachi”, con residencia en Absalón Ibarra y 222 del Bº La Católica, a quien el fiscal Martín Silva enrostró cargos por “robo simple” y “homicidio en grado de tentativa” en perjuicio de Víctor Hugo Ábalos, domiciliado en Manuel Argañaras y Únzaga, Bº La Católica.

De madrugada, el 25 de octubre del 2020 “Pachi” ingresó a la casa y le habría robado un televisor Led de 24 pulgadas, una bicicleta Enrique celeste rodado 26 y un parlante.

Rápido, antes de las 8 de la madrugada Ábalos y varios familiares habrían arribado a la casa de “Pachi”.

Nadie supo establecer cómo fue la forma, sí se sabe que el visitante reclamó la devolución de sus bienes y estalló una trifulca.

En plena agresión, “Pachi” habría golpeado a Ábalos con un palo en la cabeza en la parte frontal y le provocó una herida casi mortal que demandó más de 30 puntos de sutura. La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Regional y “Pachi” cayó preso.

Al hacer su descargo, “Pachi” señaló que en realidad “vinieron a mi casa los hijos de mi tía”, a su vez pariente de la víctima.

“Fueron a agredirme en mi casa. Primero con un palo en la cabeza y después con un machete en una pierna y un brazo. Yo me defendí y le quité el palo a Ábalos y le pegué en la cabeza creo que en la frente y me fui corriendo. Tuve miedo de me vuelvan a pegar. Quedaron ahí y rompieron la puerta de mi casa y amenazaron a mi familia”, agregó “Pachi”.

Añadió: “Quiero agregar que primero me agredieron en la calle Dorrego. Pude escapar y luego me agredieron de nuevo en mi domicilio. Ellos fueron a pedirme que les devuelva las cosas que le había robado a Ábalos. Les dije que se las di a un apodado ‘Pato’ y ‘Pistola’ que me las quitaron porque yo andaba muy empastillado”, enfatizó.

Rechazan la teoría del “exceso en legítima defensa”

Por la Fiscalía intervino Martín Silva. En tanto, por la defensa hizo lo propio Nuria Kippes. La defensa abogó por la “legítima defensa”, pero Silva señaló que en realidad toda la responsabilidad de la agresión debe recaer en “Pachi”.

Después de meritar todas las pruebas vigentes, la magistrada dio luz verde al planteo de Silva y dictó la preventiva en contra de “Pachi”, cuya suerte se tornó negra ante tamaña duplicidad de delitos.