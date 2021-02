Tres días antes del femicidio Úrsula denunció que Martínez la había amenazado de muerte

11/02/2021 - 20:39 Policiales

Úrsula Bahillo había denunciado tres días antes de ser asesinada que su exnovio, el policía Matías Martínez, la había amenazado de muerte cuando caminaba por Rojas, por lo que necesitaba un botón antipánico, mientras que una expareja del ahora detenido reveló que la víctima se comunicó con ella poco antes del ataque para aportarle evidencia contra el efectivo, denunciado por un abuso sexual en la ciudad de 9 de Julio.

"Pará todo porque voy a hacer cagar a tu mamá, no te metas con mi familia porque andan en la pesada", fue la amenaza que el acusado le realizó a la joven, según ella misma denunció el 5 de febrero último ante la policía local.

Por otro lado, una expareja del policía apuntó hoy contra la Justicia al asegurar que no se tomaron medidas en una causa en la que el mismo sospechoso está imputado del abuso sexual de su sobrina y contó que también ella sufrió violencia de género de su parte, ya que se trata de una persona que "siempre tuvo una visión despectiva hacia la mujer".

En tanto, fuentes judiciales informaron que hoy se efectivizó la apertura de los teléfonos celulares secuestrados en el lugar del hecho, pertenecientes al imputado y la víctima, tarea a cargo de la Oficina Tecnología y Gestión para la Investigación (TGI), dependiente de la Fiscalía General departamental, para la extracción de la información.

Además, la indagatoria del sospechoso la realizará en las próximas horas el fiscal de Junín a cargo del caso, Sergio Terrón, quien le imputa el delito de femicidio agravado por "alevosía" y "ensañamiento", al considerar que se aprovechó del estado de indefensión de la víctima y que buscó deliberadamente aumentar su sufrimiento.

Por otra parte, a través de la página Change.org comenzó una petición llamada "Por Úrsula y por todas: una Policía Bonaerense capacitada en violencia de género", que en poco tiempo recibió unas 45.000 firmas.

"Necesitamos una policía capacitada en temáticas de género que nos asista y nos proteja, que no ignore nuestras denuncias, que no sea cómplice de femicidas", expresaron en la publicación.

Mientras tanto, Martínez (25), quien tras ser detenido por el hecho presentaba lesiones y quedó alojado bajo custodia en el Hospital General de Agudos San José de Pergamino, fue dado de alta ayer y trasladado a la comisaría de Conesa.

No obstante, durante el transcurso de la tarde de ayer se filtró la información sobre su paradero y vecinos se dirigieron a la seccional, por lo que para prevenir eventuales incidentes la Justicia dispuso el traslado del acusado a un lugar por el momento desconocido.

El policía está acusado de atacar a Úrsula el pasado lunes cuando, de acuerdo al resultado preliminar de la autopsia, la apuñaló primero por la espalda y, cuando ella intentó escapar, volvió a sujetarla para herirla en el torso y en el cuello.

En los últimos días se dieron a conocer por redes sociales una serie de audios en los que Úrsula le relataba a amigas la violencia que el acusado ejercía sobre ella.

"Me dijo que me iba a matar", "no aguanto más", "tengo mucho miedo", "me arrancó todos los pelos" y "me re cagó a palos", son algunas de las frases que se la escucha decir quebrada en llanto a Úrsula en un mensaje de audio enviado a una amiga el 16 de noviembre del año pasado.

Úrsula fue hallada el lunes cerca de las 20.30 asesinada a puñaladas entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y en ese mismo lugar la policía apresó a Martínez, quien se habría auto provocado las lesiones que presentaba.