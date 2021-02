“Ay, Úrsula, qué mierda todo esto. Te miro y veo el terror que tenías de ser una más en la lista”

12/02/2021 - 00:49 Policiales

La conmoción por el brutal asesinado de Úrsula Bahillo continúa. Minuto a minuto se conocen nuevas situaciones donde la desidia de la Justicia y la inacción de quienes debían, no la protegieron.

Luego del sepelio de la adolescente -asesinada a puñaladas en Rojas a manos de su ex pareja, el policía Matías Martínez- Belén Miranda, ex pareja del femicida escribió una desgarradora carta para despedirla.

“Ay, Úrsula, qué mierda todo esto. Te escribo con un nudo en la garganta y un dolor muy profundo que me parte el pecho. Empujo estas palabras desde donde puedo, con las fuerzas que me quedan, recordando tu valentía, tu mensaje preguntándome si podíamos juntarnos urgente. Te juro que suponía por qué me hablabas, por eso nos encontramos el jueves, después de tanto tiempo sin vernos”, comienza el texto, el cual fue publicado en la página de Facebook de La Garganta Poderosa.

Miranda continuó: “No puedo borrar de mi mente ese preciso momento donde nos vimos: nos abrazamos y no me soltabas. Ya sabía todo, ya imaginaba tu dolor, ya me reconocía en tu sufrimiento por haber pasado lo mismo. Todavía te siento con todo ese miedo a morir y la necesidad de desahogarte; Úrsula, todavía te siento desesperada, te miro a los ojos y veo el terror que tenías de ser una más en una lista enorme de femicidios”.

Sostuvo que se siente en parte responsable por no haber evitado el femicidio de su amiga. “Debo confesarte que a veces me siento culpable y necesito decírtelo. En ocasiones tengo esa sensación horrible de que podría haber hecho algo más por vos, pero también estaba asustada y solo quería irme para estar con mis hijos”, escribió.

Úrsula le mostró fotos de los golpes que Matías Ezequiel Martínez le había pegado. “Esa violencia también dolía en mi cuerpo. Te prometí que te acompañaría, estuve y seguiré estando, aunque sé que no alcanzó; mientras te escuchaba decir que Matías te iba a matar, por dentro sabía que era cierto, porque lo conocí y porque también sufrí sus amenazas, sus empujones y hasta su arma reglamentaria apuntándome, porque lo denuncié en 2017 e igual aparecía por mi trabajo y no pude volver a mi casa por dos meses”, continuó.

“Por eso decidí ayudarte a hacer la denuncia y me alegré mucho cuando me mandaste ‘Ya lo denuncié’, con la confianza de que ‘¡Se va a caer!’. Y ahí volvieron los insultos porque te juntaste conmigo, las amenazas de que nos iba a matar a las dos; qué difícil todo lo que viviste, Úrsula. No podías hacer nada sin que él lo supiera, es imposible vivir si padecés a alguien que te persigue y sabe cada movimiento tuyo, que te inunda de mensajes advirtiéndote lo que hará”.

Al finalizar manifestó “Nos enseñaste que no hay que callarse; que si de algún modo te lastima, no te quiere. Tengo la plena conciencia de que podría haberme pasado a mí, y también sé que le puede pasar a cualquier mujer, pero no estamos solas. Nos tenemos mutuamente”.

“Es importante hablar, y por eso te agradezco; por confiar en mí para salir de esa oscuridad envolvente, pero también por mostrarnos que debemos gritar, que el silencio no es opción jamás. Vamos a buscar justicia por vos, para que no haya Ni Una Menos, nunca más”, concluyó Belén en su carta”.

“No te metas con mi familia porque andan en la pesada”

Úrsula había denunciado tres días antes de ser asesinada que su expareja, el policía Matías Martínez, la amenazó en la calle, por lo que necesitaba que le dieran un botón antipánico.

‘Pará todo porque voy a hacer cagar a tu mamá, no te metas con mi familia porque andan en la pesada’, fue la amenaza que Martínez le realizó a la joven, según ella misma denunció el 5 de febrero último ante la policía local.

De acuerdo con esa denuncia, el hecho ocurrió cuando Úrsula iba a bordo de su moto y Martínez la interceptó en el cruce de las calles 20 de Diciembre y Fernández Bicocca, al volante de auto Peugeot.

Según la denuncia de la joven, el policía la increpó preguntándole por qué lo había denunciado, aunque ella por ‘miedo’ se retiró del lugar sin decirle nada ‘antes de que le haga algo’.

En su denuncia en sede policial, Úrsula dejó asentado que le tenía miedo a Martínez porque la molesta ‘por mensajes’ hostigándola ‘todo el tiempo’. Ya que la llamaba ‘desde distintos números de teléfono y por las redes sociales como Instagram’ bajo distintos nombres que iba adoptando a medida que ella lo bloqueaba.

La joven aseguró en esa oportunidad que el asedio se producía ‘a cualquier hora del día y de la noche’, por lo que pidió que le dieran un botón antipánico y se le brindara protección a ella y a su familia.