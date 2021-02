Detienen a un policía por una defraudación con adicionales valuada en $600.000 en Las Termas

12/02/2021 - 23:56 Policiales

Una defraudación estimada en $ 600.000 habría sido consumada con servicios adicionales policiales que nunca se concretaron, pero se cobraron, en Las Termas y ayer quedó detenido el oficial denunciado.

Cerca de las 13, W.D se entregó en el Juzgado acompañado por su abogado defensor, Osvaldo Díaz. Una hora antes, el juez de Control y Garantías, Diego Vittar, había ordenado su detención tras rechazarle el pedido de eximición de prisión que su abogado había presentado en su favor.

Según la investigación del fiscal Ignacio Guzmán, W.D estaría imputado por el delito de defraudación, ante presuntas anomalías en documentos sobre servicios denominados “adicionales” en la comuna termeña, consistentes en trabajos de custodia en determinados edificios municipales.

Simultáneo

Una objeción indica que el oficial aparecería cubriendo adicionales en aquellos edicios, al mismo tiempo en que aparecía trabajando, por ejemplo, en el autódromo internacional de Las Termas.

También se indagaría el porqué el “equipo de trabajo” que el sospechoso presentaba estaba conformado por dos comisarios mayores, uno funcionario en capital. Otro aspecto que investiga el fiscal es el volumen real de los adicionales.

Hasta ahora, sólo se habrían documentado casi $ 600.000 en el período 2020. Ante la aparente frágil documentación, el fiscal juzgó que correspondía detener a W.D.

No a la inhibición

En tal sentido, se opuso a la eximición de prisión y hasta requirió la inhibición de bienes del funcionario. Después de merituarlo, el magistrado rechazó la pretensión de la defensa y dio luz verde a la detención, pero no accedió a la inhibición instada. W.D se presentó una hora después y anoche fue alojado en Delitos Económicos de la capital. El fiscal planea indagarlo antes del viernes.

5% a Jefatura

Mientras tanto, la Fiscalía analiza documentación y en ninguna figuraría que el oficial informaba a Jefatura sobre los supuestos adicionales. De hacerlo, la fuerza debería haberle retenido un 5% de los adicionales, fruto de trabajos investigados en diferentes edificios. Asimismo, el fiscal investigaría a otras personas y su entorno no descarta más imputaciones en el entorno de W.D.

“No podemos hablar de fraude”, dijo su abogado

‘No hay comisión ilícita. Sí un problema de índole administrativo y mi cliente no es un oficial multimillonario. Es un policía común y trabajador’, indicó anoche su abogado Díaz.

En diálogo con EL LIBERAL, el letrado señaló: ‘Hay mucha gente que conoce la verdad de los hechos. No hay peligro de fuga y tampoco denuncia de la comuna. No podemos hablar de fraude, ya que no hubo dolo ni engaño.

La gente trabajó efectivamente en los adicionales y el entorno sabe a qué me refiero’, agregó Díaz.

Ansiedad

Ahondó: ‘Mi defendido está ansioso por declarar. Solo hay una denuncia sin asidero y de intereses mezquinos. Mi representado no tiene autos de alta gama e igual enfrentará el proceso’.

Enfatizó: “Hasta el viernes mi cliente declarará. Estamos tranquilos porque ni la comuna, ni la Provincia, sufrieron delito alguno”.

Sospechan de firmas falsificadas en contratos

La investigación es compleja y el fiscal analiza meticulosamente la documentación.

El denunciante señaló que trabajó con W.D y que no le pagó por los servicios.

A partir de ello, la Fiscalía secuestró documentación y ahora intenta establecer si hay armonía entre la Ley y los documentos incautados.

Apócrifo

Prima facie, los investigadores deslizaron presuntas firmas apócrifas y desprolijidad en los contratos, pagos y montos establecidos.

Por ello, el fiscal citaría a funcionarios policiales y municipales. Todos comenzarían a declarar desde la semana próxima, adelantaron anoche los voceros judiciales.