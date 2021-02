La increíble teoría sobre el odio de Fecha que trasciende al doble crimen de Yésica y Felipa

14/02/2021 - 22:53 Policiales

“¡Ustedes arruinaron a mi familia!”, gritó Jorge Vidal Fecha a Felipa Correa y abrió fuego, apenas cinco minutos después de asesinar también a Yésica Palmas, su expareja e hija de Felipa, el 11 de enero pasado en el Bº El Porvenir, Monte Quemado, Copo.

El reproche del doble homicida ahora representa una prioridad para el fiscal Santiago Bridoux, por cuanto amplía la hipótesis criminal llevándola de un “doble homicidio con impronta de femicidio” a un enfrentamiento que involucraría a integrantes de ambas familias.

Prólogo del horror

Puesto en perspectiva, Yésica y Jorge convivieron unos pocos años y tuvieron un hijo. Era tal la inestabilidad y celos en Fecha que Yésica se cansó y rompió el vínculo, trascendió. Tres semanas antes del horror, la joven se mudó a la casa de su madre, en el Bº El Porvenir.

Hay al menos una docena de testigos de esa transición. Ahora esas personas empezarán a desfilar por los tribunales de Monte Quemado. Todos habrían presenciado conflictos entre Felipa y la madre de Fecha, quien la habría denunciado en la Seccional 22.

Frágil convivencia

Ello habría hecho añicos la convivencia de las dos familias y, a la vez, agrietó el de por sí debilitado amor entre los dos jóvenes, deslizaron los testigos. La mañana del 11 de enero, Fecha subió a su moto cargando una escopeta. Viajó 70 kilómetros.

Llegó al Bº El Porvenir y se detuvo frente a Yésica, quien charlaba con una amiga en la vereda de su casa, añadieron las fuentes.

Beso del adiós

Bajó y le dio un beso a su hijo de dos años. Apuntó y abrió fuego. El proyectil dio de lleno en Yésica, quien se desplomó abrazada a su hijo. “¡No la toques y faltan otros!”, le habría advertido a la amiga de la víctima, evitando cualquier auxilio.

Hay una corriente judicial que ve en ese odio una reacción que excede el mero deseo de venganza dirigido sólo a Yésica. Fecha aceleró y llegó a la casa de Felipa. La madre de Yésica estaba acompañada de varias personas, entre ellas un hijo adolescente. También apuntó y disparó. Felipa se precipitó fulminada por el proyectil. El adolescente escapó porque también habría enfurecido a Fecha, ahondaron los testigos.

“Fuera de foco”

Un mes después, la Justicia le dictó la prisión preventiva y la cabeza de Fecha parece no hacer click aún, es decir todavía no dimensiona la magnitud de haber terminado con la vida de dos personas. “Él pelea con el diablo por las noches”, supo comentar uno de los compañeros de celda, el mismo que dijo haberlo escuchado enfatizar: “Todavía me falta matar más gente”, algo así como siete personas.

Tres semanas separados, amenazas, sangre y luto

DICIEMBRE DEL 2020. Yésica se separó de Jorge. Retornó a la casa de su madre con su hijo. El sujeto comenzó amenazarla y hasta perseguirla. Cada visita a su hijo terminaba con una pelea. El entorno empezó a saturar a Fecha con rumores de una nueva relación de Yésica.

11 DE ENERO DEL 2021. El sujeto mató a las dos mujeres. Después fue a su casa e informó lo ocurrido a su familia. Luego se entregó en la Seccional 22.

12 DE FEBRERO. La jueza Valeria Díaz dictó la prisión preventiva de Fecha. Imposible para la defensa contrarrestar una realidad inobjetable: asesinó a dos personas a sangre fría. Ahora, se viene la gran batalla. Para la Fiscalía, profundizar la investigación con testigos presenciales y otros sobre quienes Bridoux buscará cimentar su estrategia del posible móvil.

DEFENSA. En tanto, la actual o una nueva defensa necesitará “piezas”, es decir pruebas, para resistir la avanzada y ofensiva fiscal, o bien Fecha viajará inexorablemente a la prisión perpetua. Lo único desconocido radicaría en la fecha exacta cuando un tribunal dejaría caer el martillo.

Salud mental y el factor “San la Muerte”, clave

En los próximos días Jorge Vidal Fecha será conducido a la ciudad capital y quizá alojado en el Centro Único de Detenidos, en la ex Fandet. Aquí, quedará a disposición de los forenses del Poder Judicial, quienes se adentrarán en su psiquis para evaluar su salud mental, trámite que demandará una serie de encuentros y prácticas.

Con visión de futuro, a simple vista a Fecha no parece aquejarlo trastorno psicológico alguno que pudiese abrir un puente capaz de conducirlo hacia una eventual declaración de inimputabilidad.

La psiquis, vital.

Sin embargo, la pericia emerge crucial y quizá será un “fortín” en el que se plantará cualquier estrategia defensiva, la única que puede garantizarle batallar contra una probable condena de prisión perpetua. Esa arista también conlleva signos de interrogación dado al fuerte apego de Fecha a “San la Muerte”. Con frecuencia, cualquier abogado de un homicida suele invocar en un juicio oral que la conducta de su representado podría estar teñida de un trastorno religioso.

La excepción

Esa teoría puede inquietar a cualquier fiscal, ya que amenazaría debilitar la hipótesis de que Fecha mató por despecho u odio hacia las dos mujeres, enceguecido por sentirse engañado y acusando a Felipa de haber encubierto a Yésica.