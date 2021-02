Fiscalía pedirá extender el encierro para el cartonero que mató a palazos a su caballo en Frías

16/02/2021 - 01:49 Policiales

Una semana después de matar a su caballo a palazos, la Fiscalía de Frías llevará a audiencia mañana al imputado, para quien solicitará su detención, una evaluación psicológica y un relevamiento vecinal. Se trata de Renzo Gabriel Vizcarra, de 32 años, domiciliado en el Bº Juan Domingo Perón, aprehendido por infringir la Ley Nº 14.346 referente a penas para personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad contra los animales.

La suerte final de Vizcarra es potestad hoy de la fiscal Natalia Simoes, quien se nutre de pericias clave sobre las cuales cimentar el proceso penal.

La tragedia

El 9 de febrero Vizcarra habría atado su caballo a un carro con el cual salía a ganarse la vida y lo llevó por las calles de Frías. Desde hace dos semanas que el animal delataba un crudo deterioro físico al que que Vizcarra jamás prestó atención. Por la tarde, la resistencia del animal decayó a niveles extremos y se precipitó en una plaza del Bº 24 de Septiembre.

Vizcarra no solo no socorrió a su caballo, sino que recogió una pala y lo habría golpeado hasta matarlo. Con el animal casi sin vida, el entorno de Vizcarra desató el carro y se lo llevó.

Indignación

Niños y adultos presenciaron el triste fin del caballo y en menos de diez minutos personal de la Comisaría del Menor y la Mujer aprehendió a Vizcarra. La Fiscalía ahora intenta develar cómo un hombre pudo haber matado al animal que le posibilitaba el sustento diario.

El trato denigrante contrasta con la obvia gratitud o piedad que Simoes intuye de un cartonero hacia su inseparable aliado. Quizá las piezas faltantes del rompecabezas emanen de pericias psicológicas refrendadas ya por Simoes, encomendadas a los psicólogos. No es todo. La fiscal también afectó a profesionales para un relevamiento vecinal el el Bº Juan Domingo Perón.

El día después Por lógica, Vizcarra seguiría preso. Lo que a Simoes le interesa sobremanera es el día después de la tormenta judicial. A las consecuencias de sus acciones, Vizcarra debe tener en claro que no hay justificativo alguno para que sus actos no sean “condenables” y urge que dimensione en su real configuración que no pueden ser pasados por alto.