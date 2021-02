Otro femicida asesinó a puñaladas a su ex pareja y a su ex cuñada frente a cuatro niños

17/02/2021 - 00:08 Policiales

Rino Santos Garnica llegó a la casa con helados para los cuatro niños del hogar. En plena algarabía, exigió a su ex pareja retomar la relación y cuando ella se mantuvo en un no tajante, extrajo un cuchillo y en menos de dos minutos la asesinó e hizo lo propio con su ex cuñada, ante el estupor de los menos que presenciaron todo.

El horror fue eayer, en el paraje Lote 40, a 30 kilómetros de Los Juríes y a 120 de Añatuya. Las víctimas fueron identificadas como Silvia Raquel Rojas, 31, ex pareja de Garnica, 45. Y la otra víctima, Silvana Natalia Rojas, 35.

La causa es investigada por las fiscales María Emilia Ganem y Andrea Darwich. El doble femicidio estalló al mediodía, una semana después que Silvia Raquel se retirara del hogar con la hija que tuvo con Garnica (y otra de una relación anterior).

En esa oportunidad, la víctima se presentó en la Seccional 48 de Los Juríes y efectuó una exposición, subrayando que se fue del hogar por diferencias irreconciliables y porque el sujeto era muy violento. Se fue a vivir con su hermana, Silvana Natalia.

Garnica no lo aceptó y empezó a insistir y a presionarla. Así, ayer ascendió a su motocicleta y dentro de su mochila cargó un cuchillo tipo carnicero y fue hasta donde estaba Silvia Raquel.

En el camino compró helados para su hija, su hermana y dos primos, hijos de Silvana Natalia. Golpeó la puerta y lo dejaron ingresar.

El visitante les entregó el helado a los niños y pidió hablar con Silvia Raquel. Insistió para convencerla a regresar a la casa. La mujer le dijo no, por las razones ya expuestas. Garnica abrió la mochila y extrajo el cuchillo y atacó a Silvia y Silvana que había salido en defensa de su hermana. “Hdp” fueron los gritos de Garnica, maldiciendo a las dos hermanas.

Silvia Raquel recibió al menos cinco puñaladas. Igual caminó unos 100 metros y pidió ayuda a una familia vecina. Después, se desplomó.

Según los investigadores, Silvana Natalia murió en el hospital de Los Juríes por las heridas punzo cortante en el abdomen y el tórax, con shock hipovolémico y paro cardiorrespiratorio. A su vez, Silvia Raquel fue derivada a Añatuya. Falleció a causa de las heridas punzo cortantes y un shock hipovolémico, mientras la ambulancia la conducía al Hospital Regional.

Media hora después se entregó en la Seccional 48

Garnica dejó en la tierra la funda del cuchillo. Puso el arma en su mochila y se fue.

Nadie sabe si regresó a su casa, o bien deambuló por la zona. Lo cierto es que media hora después de matar a las dos víctimas se presentó en la Seccional Nº 48 y quedó detenido.

Urgente, la fiscal Darwich puso en marcha la investigación para la cual plegó a policías de Los Juríes y de la Departamental Nº 13, en especial con efectivos de la División Criminalística.

Para Darwich, urge que la tarea de los policías sea impecable: toda la jornada se nutrió de pruebas científicas, en especial con muestras de sangre y secuestros masivos.

En ese cometido, ha incautado la ropa que llevaba puesta el femicida, cuyo análisis tiende a la obtención de material genético (ADN).

Darwich y Ganem convirtieron luego a la Seccional Nº 48 en búnker del proceso, con especial preservación de la escena del crimen.

La puesta del sol sorprendió a todos trabajando y a los cuatro niños huérfanos abrazados a otros familiares.

Autopsias en la capital e informes para la Fiscalía

La Fiscalía dispuso que las autopsias sean realizadas en la ciudad capital.

Participó del traslado de los cuerpos, personal de la Unidad Morguera.

Los mismos fueron conducidos al hospital Independencia y hoy a primera hora los forenses asistirán a las dos víctimas.

Subnaf

Por otra parte, la fiscal Darwich dispuso la intervención de la Subnaf, a fin de que brinde contención a los cuatro menores huérfanos.

Los chiquitos quedaron a cargo de un familiar, pero Darwich (con mucho criterio) interpretó que ante la situación traumática que presenciaron, requieren inmediata asistencia de especialistas.

Así, la funcionaria tendrá dos escenarios emergentes: la investigación penal y pronta indagatoria a Garnica y, a la vez, proteger y contener a cuatro chiquitos, cuyo presente y futuro fueron trastocados de un modo trágico.

Con 5 víctimas santiagueñas

Las cifras generan espanto y escozor. Hasta anoche, 49 mujeres fueron asesinadas en todo el mapa nacional.

De ellas, hay 5 víctimas por Santiago del Estero.

El 11 de enero, Jorge Vidal Fecha arribó al Bº El Porvenir, Monte Quemado, Copo y en menos de diez minutos ultimó a tiros a su ex pareja, Yésica Palmas, de 23 años, y después a la madre de ésta, Felipa Correa, de 39.

Icaño, Avellaneda

El 23 de enero, María Belén Montenegro fue atacada a golpes en la cabeza por su concubino Raúl Alberto Rodríguez, quien luego se arrojó en la ruta bajo las ruedas de un camión. Y pereció en el acto. En la víspera, Rino Santos Garnica dejó huérfanos a cuatro chiquitos: exigió a su ex pareja, Silvia Raquel Rojas, retomar la relación y a su ex cuñada, Silvana Natalia Rojas.

Mumala: Horror, luto y sangre en el interior de nuestra provincia

“Esta vez en el paraje Lote 40, cerca de Los Juríes. El interior de nuestra provincia sigue siendo el lugar más peligroso para vivir siendo una mujer en Santiago del Estero. Rino Garnica asesinó a su ex esposa, Silvia Rojas, de 35 años, y a su ex cuñada Natalia Rojas de 31 años con un arma blanca.

Según nuestro Observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos ya se registraron 5 femicidios en la provincia de Santiago del Estero en lo que va del 2021, ¡exigimos justicia ejemplificadora para los femicidas y violentos”!

Movilización

“Este #17F nos movilizamos en todo el país por el femicidio de Úrsula, uno más que podría haberse evitado y por los femicidios de Silvia y Silvana Rojas ocurridos el día de ayer en nuestra provincia.

También por todxs lxs víctimas de violencia machista exigiendo al Gobierno Nacional la declaración de #EmergenciaNiUnaMenos para pasar de los discursos a la inversión pública acorde a la dimensión de la problemática con medidas concretas’.

ANÁLISIS DE LA NOTICIA / ¿Cuándo dejarán de hacernos daño?

Por Roxana Díaz Almarás - De la Redacción de EL LIBERAL

Nos están matando. Cada día el miedo es más real, más próximo. Cada día nos toca más de cerca y esa proximidad nos eriza la piel. El dolor por las mujeres asesinadas nos llega a los huesos aun cuando jamás las hayamos visto. Solo conocemos sus nombres en las noticias, ya cuando se convierten en “una menos”, pero sus heridas nos duelen igual.

Nos están matando y la sensación es que nadie hace lo suficiente. Luego, algunos de quienes deben ocuparse, parecen mirar para otro lado. Cada vez son más los “vacíos legales” que nos desprotegen. Muchos familiares de las víctimas se preguntan ¿quién controla que se cumpla la famosa “perimetral”? ¿Se puede controlar? ¿Quién controla que no se nos acerquen o no nos hostiguen, aún con una “medida judicial” vigente? Se preguntan ¿a dónde va una víctima, si cuando llega a la policía, no se las tiene en cuenta porque no está moreteada? ¿De verdad los violentos denunciados cumplen con el tratamiento psicológico que se les exige, una vez que recuperan la libertad? O salen con más furia, y cebados porque la Justicia no los puede seguir teniendo tras las rejas, porque sólo fueron: “lesiones leves o amenazas”.

Cuarenta y nueve femicidios en 47 días de 2021. La sensación es que no se hace lo suficiente y que nos están matando.

El sufrimiento de una madre, los gritos impotentes de un padre, la tristeza de los hijos huérfanos; son las caras de una realidad cruel de 50 (solo por ahora) familias argentinas. Aún así no hay empatía. Aún así nos siguen matando. Ayer fue Alicia Muñoz, pero antes fue Candela, Ángeles Rawson, Úrsula, y la “Negra” Silvina Santillán —mi amiga perito de Criminalística de La Banda, asesinada a manos de su ex pareja, un ex policía—; y hoy hay dos nuevos nombres: Silvia y Silvana.

Ya hasta parece que estamos esperando a quién le tocará mañana, y ese dolor, esa sensación, es desesperante. Horroriza saber que se volverá “natural” que todos los días un tipo asesine a una mujer. Me da terror saber que por haber nacido mujer, puedo llegar a perder la vida de esta forma tan injusta.

¿Cuándo dejarán de hacernos daño? ¿Cuándo volverán a mirarnos con respeto? ¿Cuándo entenderán que no queremos otra cosa que no sea eso, respeto e igualdad? Tan sólo eso. Igualdad. Ser su par.

Ojalá se entendiera eso para que nadie tenga que seguir enterrando a su madre, a su hija, a su hermana, víctimas de un violento asesino. Ojalá nosotros, los “nuevos padres”, los de mi generación —los sub30— logremos educar a nuestros hijos desde el amor, desde el respeto y sobre todo, desde la igualdad. Ojalá que la maldita “lista” deje de crecer. Por vos, por mí; por mi madre, por tu madre; por mis hijas, por tus hijas; por mis hermanas, por tus hermanas. Hoy con dos santiagueñas menos, son ya 49 mujeres víctimas de femicidio en nuestro país.