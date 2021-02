“No es vida esto, estoy con mucho miedo”, dijo una joven víctima de violencia de género

17/02/2021 - 00:20 Policiales

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Una joven mujer de 24 años llegó desesperada a una comisaría local para denunciar a su ex pareja que la agredió salvajemente y, además, la amenazó de muerte no solo a ella sino también al hijo que tienen en común.

La policía informó que el brutal hecho se registró en horas del mediodía en una vivienda de Villa Balnearia donde reside la víctima, quien se encontraba próxima a ir a comprar mercadería en un negocio y sorpresivamente fue abordada por su ex pareja.

Según el relato de la víctima, el violento sin mediar palabra comenzó a agredirla, aplicándole golpes en el rostro y a amenazarla diciendo: “Dónde te vea a vos con el bebé en otro lado que no sea en tu casa los voy a matar” y se retiró del lugar.

Producto del golpe de puño, la mujer cayó al suelo y fue auxiliada por su padre que está atravesando un problema de salud, según la joven. La denuncia fue radicada en la Oficina del Menor y la Mujer desde donde se comunicaron con la fiscal de turno, Dra. Tania Monte Bitar quien dispuso la aprehensión del sujeto denunciado, en la vía pública.

En diálogo con EL LIBERAL , la joven manifestó: “No es vida esto, estoy con mucho miedo”.

Además manifestó que no es la primera vez que sufre violencia de género y permanentes amenazas de su ex pareja, actualmente cuenta con el dispositivo antipánico.

Según expresó, además cuenta en su haber con todas las constancias de las denuncias que acreditan las veces que fue agredida y amenazada desde que decidió separarse del denunciado.

La mujer expresó que vivió varios años con su ex “y soportaba castigos y la prohibición de no hablar con nadie y estar encerrada en la casa y de no salir a ningún lado. Siempre que le reclamaba sobre sus infidelidades, esas discusiones siempre terminaba en palizas”.

También informó que en una oportunidad su ex pareja intentó someterla sexualmente. La fiscal que entiende la causa ya dispuso la inmediata aprehensión del agresor como la realización de un trabajo socioambiental para determinar el comportamiento de entorno familiar.